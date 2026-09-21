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ఉపాధి కోసం వచ్చి కోటీశ్వరుడయ్యాడు- గంటలోనే మారిన వలస కూలీ జాతకం- ఏకంగా రూ. 3 కోట్ల ప్రైజ్‌మనీ సొంతం!

ఉపాధి కోసం పంజాబ్ వచ్చి కూలీ పనులు చేసుకుంటున్న మధును వరించిన అదృష్టం- లక్కీ డ్రా తీయడానికి గంట ముందే లాటరీ టికెట్ కొనుగోలు- ఏకంగా రూ. 3 కోట్ల ప్రైజ్‌మనీ సొంతం!

Migrant Worker Wins 3 Croes Lottery
రూ. 3 కోట్ల లాటరీ గెలిచిన వ్యక్తి (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 21, 2026 at 10:27 PM IST

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Migrant Worker Wins 3 Croes Lottery : 'అదృష్టం ఎప్పుడు, ఏ రూపంలో తలుపు తడుతుందో చెప్పడం కష్టం' అనే నిజాన్ని నిరూపించే ఘటన ఒకటి తాజాగా పంజాబ్‌లో వెలుగుచూసింది. పొట్టకూటి కోసం బంగాల్ నుంచి పంజాబ్‌కు వలస వచ్చిన ఓ సామాన్య రోజువారీ కూలీ జాతకం కేవలం ఒక్క గంట వ్యవధిలోనే మారిపోయింది. అతడు కొనుగోలు చేసిన లాటరీ టికెట్‌కు ఏకంగా రూ. 3 కోట్ల బంపర్ ప్రైజ్ దక్కినట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో రాత్రికి రాత్రే కోటీశ్వరుడయ్యాడు. కాస్త సినిమాటిక్‌గా అనిపించినా ఇదే నిజం. అసలు ఏం జరిగిందో తెలుసుకుందాం పదండి.

బంగాల్‌కు చెందిన మధు అనే వ్యక్తి తన సొంత ఊరిలో ఎన్నో ఆర్థిక ఇబ్బందులను ఎదుర్కొన్నాడు. అక్కడ సరైన ఉపాధి లేక కుటుంబాన్ని పోషించుకోవడం కష్టంగా మారింది. దీంతో చేసేదేం లేక ఉపాధిని వెతుక్కుంటూ పంజాబ్‌ ప్రాంతానికి వలస వచ్చాడు. అక్కడ ఫగ్వారా సమీపంలోని బంగా, పరిసర ప్రాంతాల్లో చిన్న చిన్న పొలం పనులు చేస్తూ వచ్చే రోజువారీ కూలీతోనే కష్టంగా ఇల్లు గడిపేవాడు. ఆ చిన్నాచితకా సంపాదనతోనే కుటుంబాన్ని పోషించుకుంటూ వస్తున్నాడు. అలాంటి మధుకు ఒక్కసారిగా అదృష్టం తలుపుతట్టింది. తాను కలలో కూడా ఊహించలేనంత, చూడలేనంత డబ్బును తన సొంతం చేసుకోబోతున్నాడు. వందలో, వేలో కాదు, లక్షలు కూడా కాదు, ఏకంగా కోట్లు అందుబోతున్నాడు.

డ్రాకు గంట ముందు కొన్న టికెట్- వరించిన అదృష్టం!
అవును ఇటీవల సిక్కిం ప్రభుత్వం నిర్వహించిన గణేష్ చతుర్థి బంపర్ లాటరీ టికెట్‌ను మధు బంగాలోని సహోతా లాటరీ స్టాల్ నుంచి ఒకటి కొనుగోలు చేశాడు. ఇక్కడ విశేషం ఏంటంటే, లాటరీ టికెట్ డ్రా తీయడానికి కేవలం గంటకు ముందే టికెట్ కొనడం గమనార్హం. అదే తన జీవితాన్ని మార్చేస్తుందని ముందుగా ఊహించలేకపోయాడు. సాయంత్రం 6 గంటల ప్రాంతంలో లాటరీ ఫలితాల్ని ప్రకటించగా, మధు కొనుగోలు చేసిన టికెట్‌కే రూ. 3 కోట్ల బంపర్ లాటరీ ఫస్ట్ ప్రైజ్ తగిలింది. ఈ మేరకు నిర్వాహకులు వెల్లడించారు. ఫలితాలు రావడానికి గంట ముందే మధు ఈ టికెట్ కొన్నాడని, మా బ్రాంచ్ నుంచి రూ. 3 కోట్ల ప్రైజ్ మనీ గెల్చుకోవడం బంగా ప్రాంత చరిత్రలో ఇదే తొలిసారని అని లాటరీ విక్రేత సాగర్ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.

'ఫలితాలు వెలువడటానికి సరిగ్గా గంట ముందు మాత్రమే మధు నా స్టాల్ వద్ద ఈ టికెట్ కొనుగోలు చేశాడు. సాయంత్రం 6 గంటలకు డ్రా ప్రారంభమైన కాసేపటికే నా బ్రాంచ్ నుంచి రూ. 3 కోట్ల ప్రథమ బహుమతి వచ్చిందని నాకు ఫోన్ వచ్చింది. బంగా ప్రాంతంలో ఇంత పెద్ద మొత్తంలో లాటరీని ఒకరు గెలుచుకోవడం ఇదే తొలిసారి. ఈ విషయం తెలియగానే మా అందరికీ చాలా సంతోషం వేసింది.'
- సాగర్, లాటరీ విక్రేత

ఒక్క నిర్ణయం జీవితాన్నే మార్చేసింది!
రోజువారీగా రెక్కల కష్టం మీద ఆధారపడే కుటుంబానికి ఒక్కసారిగా కోట్ల రూపాయల బహుమతి వచ్చిందనే వార్త తెలియగానే మధు కుటుంబంలో, తమ బంధువుల్లో, తన ఊళ్లో ఆనందోత్సాహాలు వెల్లివిరిశాయి. ఉన్నట్లుండి కోటీశ్వరుడు కాబోతున్న మధు, అతని కుటుంబ సభ్యులు ఈ విషయాన్ని అంత తేలిగ్గా నమ్మలేకపోతున్నారు. మధు తీసుకున్న చిన్న నిర్ణయం తన జీవితాన్ని ఎంతలా మలుపుతిప్పిందోనని అంతా చర్చించుకుంటున్నారు. ఇన్ని రోజులు కుటుంబాన్ని పోషించేందుకు కూలీ పనులు చేసుకున్న మధు ఇప్పుడు ఉన్నట్లుండి కోటీశ్వరుడు కావడంతో అతడి ఆనంధానికి అవుధల్లేవు. అయితే ప్రస్తుతం ఈ టికెట్ క్లెయిమ్ ప్రాసెస్ జరుగుతోంది. లాటరీ నిర్వాహకులు టికెట్‌ను పరిశీలించి, నిబంధనలు, పన్ను మినహాయింపుల ప్రక్రియను పూర్తి చేసిన తర్వాత నగదు మొత్తాన్ని మధు ఖాతాలో జమ చేయనున్నారని తెలుస్తోంది. అంటే ముందుగా వెరిఫికేషన్ సంబంధిత ప్రక్రియ జరగాల్సి ఉంది. మధు జీవితాన్నే మార్చేసిన ఈ ఘటన ఇప్పుడు పంజాబ్‌లోని బంగా ప్రాంతమంతటా హాట్ టాపిక్‌గా మారింది.

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