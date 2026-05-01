ఓట్ల తారుమారుపై TMC ఆరోపణ- అదంతా రాజకీయ డ్రామానే : సువేందు అధికారి
ఈవీఎంలతో చెలగాటం జరుగుతోందంటూ టీఎంసీ తీవ్ర ఆరోపణలు- వారి మాటలన్ని పూర్తిగా నిరాధారమని కొట్టిపారేసిన సువేందు అధికారి- ఈవీఎం స్ట్రాంగ్రూమ్లు సురక్షితంగానే ఉన్నాయని స్పష్టం చేసిన సీఈఓ అగర్వాల్
Published : May 1, 2026 at 10:40 PM IST
Bengal Opposition On Vote Allegation : బంగాల్లో ఈవీఎం స్ట్రాంగ్రూమ్లపై తృణమూల్ కాంగ్రెస్ చేసిన ఆరోపణలు రాజకీయ దుమారం రేపుతున్నాయి. అధికార టీఎంసీ చేసిన ఆరోపణలను ఆ రాష్ట్ర ప్రతిపక్ష నేత, బీజేపీ సీనియర్ నాయకుడు సువేందు అధికారి తీవ్రంగా ఖండించారు. ఇవన్నీ రాజకీయ డ్రామా మాత్రమేనని, ప్రచారం కోసం టీఎంసీ చేస్తున్న ప్రయత్నమని ఆయన విమర్శించారు. శుక్రవారం మీడియాతో మాట్లాడిన సువేందు అధికారి, టీఎంసీకి ప్రజల్లో మద్దతు తగ్గిపోయిందని, వచ్చే రోజుల్లో ఆ పార్టీ అధికారాన్ని కోల్పోతుందని అన్నారు.
"ఇది అంతా డ్రామా మాత్రమే. ఇందులో ఎలాంటి వాస్తవం లేదు. కేవలం ప్రచారం కోసం ఈ ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. వీటికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఎన్నికల్లో టీఎంసీ ఓటమి దిశగా వెళ్తోంది. వాళ్లు రాజకీయాలను వృత్తిగా మార్చుకున్నారు. అధికారంలో లేకపోతే పూర్తిగా కూలిపోతారు. రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడానికి కావాల్సిన సీట్ల కంటే ఎక్కువ స్థానాలు మేము గెలుస్తాం" అని సువేందు అధికారి, బీజేపీ సీనియర్ నాయకుడు
ఈవీఎం స్ట్రాంగ్రూమ్ల విషయంలో టీఎంసీ తీవ్ర ఆరోపణలు
మరోవైపు, ఈవీఎం స్ట్రాంగ్రూమ్ల విషయంలో టీఎంసీ తీవ్ర ఆరోపణలు చేసింది. బీజేపీ, ఎన్నికల సంఘం కుమ్మక్కై సంబంధిత రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులు లేకుండానే బ్యాలెట్ బాక్సులు తెరిచారని ఆరోపించింది. ఇది బహిరంగంగా ప్రజాస్వామ్య హత్యేనని టీఎంసీ వ్యాఖ్యానించింది. సోషల్ మీడియా వేదిక ఎక్స్లో టీఎంసీ ఓ వీడియోను కూడా పోస్టు చేసింది. ఈవీఎం, పోస్టల్ బ్యాలెట్ గదులను అనుమానాస్పదంగా తెరిచినట్లు ఆరోపిస్తూ, ఇది భారీ ఎన్నికల మోసానికి సంకేతమని పేర్కొంది.
టీఎంసీ ఆరోపణలను ఖండించిన బంగాల్ ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి
అయితే టీఎంసీ ఆరోపణలను బంగాల్ ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి మనోజ్ కుమార్ అగర్వాల్ ఖండించారు. ఈవీఎం స్ట్రాంగ్రూమ్లు పూర్తిగా భద్రంగా ఉన్నాయని, ఇందులో ఎలాంటి వివాదం లేదని స్పష్టం చేశారు. "ఎక్కడా సీసీటీవీలు ఆపలేదు. మొత్తం ఎనిమిది స్ట్రాంగ్రూమ్లకు సంబంధించిన ప్రత్యక్ష దృశ్యాలు ప్రసారం అవుతున్నాయి. అందులో ఏడూ ఈవీఎంలకు, ఒకటి పోస్టల్ బ్యాలెట్కు సంబంధించినవి. మూడు అంచెల భద్రత కల్పించాం. రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులు బయట కూర్చొని అన్ని చూడొచ్చు" అని అగర్వాల్ పేర్కొన్నారు.
ఇక, సాయంత్రం నాలుగు గంటల సమయంలో పోస్టల్ బ్యాలెట్ స్ట్రాంగ్రూమ్ను నిబంధనల ప్రకారం తెరిచామని, దీనిపై అన్ని రాజకీయ పార్టీలకు, అభ్యర్థులకు ముందుగానే సమాచారం ఇచ్చామని అగర్వాల్ చెప్పారు. రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ ద్వారా సమాచారం పంపించామని పేర్కొన్నారు. అలాగే, రాష్ట్రంలో శాంతిభద్రతల సమస్య లేదని కూడా ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఎన్నికల సమయంలో ఇలాంటి ఆరోపణలు సహజమని, కౌంటింగ్ పూర్తిగా పారదర్శకంగా, నిష్పక్షపాతంగా జరుగుతుందని చెప్పారు. ఎన్నికలు ఎలా అయితే, ప్రశాంతంగా జరిగాయో, ఓట్ల లెక్కింపూ అలాగే జరుగుతుందని స్పష్టం చేశారు.
కాగా, ఇటీవలే బంగాల్లో రెండో దశ పోలింగ్ ముగిసింది. అందులో రాష్ట్రంలో రికార్డు స్థాయిలో 92.67 శాతం పోలింగ్ నమోదైంది. ఈ నేపథ్యంలో రాజకీయ పార్టీల మధ్య మాటల యుద్ధం మరింత ముదురుతోంది. మరోవైపు, ఓట్ల లెక్కింపు మే 4న జరగనుంది. దీంతో గెలుపెవరన్న విషయంపై ఉత్కంఠ నెలకొంది.
