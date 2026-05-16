ETV Bharat / bharat

ఆర్​జీ కర్ హత్యాచార కేసు- విధుల్లో నిర్లక్ష్యం వహించినందుకు ముగ్గురు ఐపీఎస్‌లు సస్పెండ్

కోల్‌కతా జూనియర్ డాక్టర్ హత్యాచారం కేసు- సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్న బంగాల్ సర్కార్- హత్యాచార ఘటన దర్యాప్తులో నిర్లక్ష్యం వహించినందుకు ముగ్గురు ఐపీఎస్ అధికారులు సస్పెండ్- ఈ మేరకు బంగాల్ సీఎం ప్రకటన

RG Kar Case Ips Officers Suspended
RG Kar Case Ips Officers Suspended (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 16, 2026 at 11:38 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

RG Kar Case Ips Officers Suspended : ఆర్​జీ కర్ హత్యాచార ఘటన విషయంలో సువేందు అధికారి నేతృత్వంలోని బంగాల్ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. హత్యాచార ఘటనపై ఎఫ్‌ఐఆర్ నమోదు చేయడంలో, దర్యాప్తు చేయడంలో తీవ్రమైన పరిపాలనా లోపాలు, నిర్లక్ష్యం వహించినందుకు ముగ్గురు ఇండియన్ పోలీస్ సర్వీస్ (ఐపీఎస్) అధికారులను బంగాల్ ప్రభుత్వం సస్పెండ్ చేసింది. తీవ్రమైన పరిపాలనా లోపాలు, ఎఫ్‌ఐఆర్ నమోదు, దర్యాప్తులో నిర్లక్ష్యం, బాధితురాలి కుటుంబానికి లంచాలు ఇవ్వజూపిన ఆరోపణలపై ముగ్గురు ఐపీఎస్ అధికారులు వినీత్ గోయల్, ఇందిరా ముఖర్జీ, అభిషేక్ గుప్తాపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు బంగాల్ ముఖ్యమంత్రి సువేందు అధికారి ప్రకటించారు. రాష్ట్రంలో శాంతిభద్రతల పరిస్థితి, జైళ్లలో జరుగుతున్న అక్రమ కార్యకలాపాలు, ఆర్జీ కర్ ఘటన దర్యాప్తునకు సంబంధించి బంగాల్ ముఖ్యమంత్రి సువేందు అధికారి కీలక ప్రకటనలు చేశారు.

TAGGED:

RG KAR CASE UPDATE
IPS OFFICERS SUSPENDED IN BENGAL
BJP ON RG KAR INCIDENT
KOLKATA JUNIOR DOCTOR RAPE MURDER
RG KAR CASE IPS OFFICERS SUSPENDED

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.