దుర్గాపుర్ గ్యాంగ్రేప్ ఘటన- గవర్నర్ సీవీ ఆనంద్ బోస్ నివేదిక
By PTI
Published : October 15, 2025 at 11:20 PM IST
Bengal Rape Case : బంగాల్లో మరో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. దుర్గాపూర్లో వైద్య విద్యార్థినిపై జరిగిన గ్యాంగ్రేప్ కేసు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆగ్రహావేశాలు రేకెత్తిస్తోంది. ఈ ఘటనపై రాష్ట్ర గవర్నర్ సీవీ ఆనందబోస్ స్వయంగా దర్యాప్తు జరిపి, తన నివేదికను రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము, కేంద్ర హోంమంత్రిత్వ శాఖకు పంపించారు.
రాజ్భవన్ అధికారులు వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, గవర్నర్ తన పరిశీలనలను, బాధితురాలు, ఆమె తల్లిదండ్రులతో చేసిన సమావేశ వివరాలను నివేదికలో సమగ్రంగా పొందుపరిచారు. "దుర్గాపుర్ ఘటనపై గవర్నర్ సమర్పించిన నివేదికను రాష్ట్రపతి ముర్ముకు పంపించాం. అదేవిధంగా ఒక ప్రతిని కేంద్ర హోంమంత్రిత్వ శాఖకు కూడా అందజేశాం" అని రాజ్భవన్ వర్గాలు తెలిపాయి. గవర్నర్ బోస్ వ్యక్తిగతంగా దుర్గాపుర్ వెళ్లి, బాధితురాలు, ఆమె కుటుంబాన్ని కలిశారు. బాధితిరాలు ఒడిశాలోని జలేశ్వర్కు చెందిన రెండో ఏడాది ఎంబీబీఎస్ విద్యార్థిని. రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము కూడా ఒడిశాకు చెందినవారే కావడం గమనార్హం.
ఏం జరిగింది?
అక్టోబర్ 10న సాయంత్రం సమయంలో బాధిత విద్యార్థిని తన మిత్రుడితో కలిసి భోజనం కోసం మెడికల్ కాలేజీ ప్రైవేట్ క్యాంపస్ బయటకు వెళ్లింది. అదే సమయంలో కొందరు వ్యక్తులు వారిని అడ్డగించి, ఆమెపై దారుణంగా దాడి చేసి గ్యాంగ్రేప్ చేసినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు మొదలైన తర్వాత పోలీసులు ఇప్పటివరకు ఆరుగురిని అరెస్ట్ చేశారు. వీరిలో బాధితురాలి స్నేహితుడూ ఉన్నాడు.
రాజకీయ దుమారం
ఈ దారుణం వెలుగులోకి వచ్చిన తర్వాత రాష్ట్రంలో రాజకీయ వేడి గరిష్ఠస్థాయికి చేరింది. ప్రతిపక్ష పార్టీలు తక్షణమే ప్రభుత్వాన్ని తీవ్రంగా దూషిస్తూ, మహిళా భద్రతలో ప్రభుత్వం పూర్తిగా విఫలమైందని మండిపడుతున్నాయి. తృణమూల్ కాంగ్రెస్ ఈ ఘటనను రాజకీయంగా ఉపయోగించుకోవద్దని, నిందితులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని స్పష్టం చేసింది.గవర్నర్ బోస్ అయితే ఈ ఘటనను "మానవతకు మచ్చ"గా అభివర్ణించారు. "ఇలాంటి ఘోర సంఘటనలు రాష్ట్ర ప్రతిష్ఠను దెబ్బతీస్తున్నాయి. బాధితురాలికి న్యాయం జరిగే వరకు నేను నిశ్శబ్దంగా ఉండను" అని ఆయన తెలిపారు.
న్యాయం కోసం గవర్నర్ కృషి
బాధిత కుటుంబం ఆర్థికంగా వెనుకబడిన నేపథ్యం కలిగి ఉందని గవర్నర్ తన నివేదికలో ప్రస్తావించారు. ఆమెకు కావాల్సిన అన్ని సహాయం అందేలా చూడాలని కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సూచనలు ఇచ్చినట్లు సమాచారం. ఈ కేసులో దర్యాప్తు వేగంగా సాగుతుందని పోలీసులు చెబుతున్నారు. నిందితులపై దర్యాప్తు పూర్తి చేసి, త్వరలోనే చార్జ్షీట్ దాఖలు చేస్తామని వెల్లడించారు. దుర్గాపుర్ ఘటనతో రాష్ట్రంలో మళ్లీ మహిళా భద్రతపై చర్చ మొదలైంది. కాలేజీ పరిసరాల్లో భద్రతా లోపాలు ఉన్నాయనే ఆరోపణల నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకునే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. మొత్తం మీద, గవర్నర్ నివేదికతో ఈ ఘటన దేశవ్యాప్తంగా దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఇప్పుడు అందరి చూపులు కేంద్రం, రాష్ట్రం తీసుకునే నిర్ణయాలపై కేంద్రీకృతమయ్యాయి.
