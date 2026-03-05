ETV Bharat / bharat

బంగాల్ గవర్నర్ సీవీ ఆనంద బోస్ రాజీనామా

రాజీనామా లేఖను భారత రాష్ట్రపతికి పంపిన సీవీ ఆనంద బోస్

Bengal Governor Resigns
Bengal Governor Resigns (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 5, 2026 at 7:59 PM IST

2 Min Read
Bengal Governor Resigns : బంగాల్​ రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో ఆకస్మిక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. సీవీ ఆనంద బోస్ గవర్నర్ పదవికి రాజీనామా చేశారు. గురువారం సాయంత్రం న్యూదిల్లీలో తన రాజీనామా నిర్ణయాన్ని ప్రకటించినట్లు సమాచారం. ఈ విషయాన్ని అధికారిక వర్గాలు ధ్రువీకరించాయి. దాదాపు మూడున్నరేళ్ల పాటు పశ్చిమ బెంగాల్ గవర్నర్‌గా సేవలందించిన ఆయన, ఇక పదవిలో కొనసాగడం అవసరం లేదని భావించి స్వచ్ఛందంగా తప్పుకున్నట్లు తెలిపారు.

2022 నవంబర్ 17న బెంగాల్ గవర్నర్‌గా బాధ్యతలు స్వీకరించిన ఆనంద బోస్, తన పదవీకాలంలో పరిపాలన, రాజ్యాంగ పరిరక్షణ, ప్రభుత్వ- లోక్​భవన్ మధ్య సమన్వయం వంటి అంశాలపై చురుకుగా వ్యవహరించారు. రాష్ట్రంలో జరిగిన అనేక రాజకీయ పరిణామాల సమయంలో ఆయన తీసుకున్న నిర్ణయాలు జాతీయస్థాయిలో చర్చకు దారితీశాయి. ముఖ్యంగా శాసనసభ, ప్రభుత్వ నిర్ణయాలపై రాజ్యాంగపరమైన వ్యాఖ్యలు చేస్తూ గవర్నర్‌గా తన పాత్రను స్పష్టంగా చాటుకున్నారు.

తన రాజీనామా విషయంపై ప్రముఖ ఆంగ్ల మీడియాతో మాట్లాడిన ఆనంద బోస్, "అవును, నేను రాజీనామా చేశాను. బెంగాల్ గవర్నర్‌గా మూడున్నరేళ్లు పనిచేశాను. అంతే సరిపోతుంది అనిపించింది" అని చెప్పారు. అయితే ఆకస్మికంగా రాజీనామా చేయడానికి గల అసలు కారణాలేమిటన్న ప్రశ్నకు స్పష్టమైన సమాధానం ఇవ్వలేదు. రాజకీయ ఒత్తిళ్లు ఏమైనా ఉన్నాయా? లేక వ్యక్తిగత కారణాల వల్లనా? అన్న అంశాలపై కూడా ఆయన స్పందించలేదు.

ఈ నేపథ్యంలో ఆయన రాజీనామా రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. రాష్ట్రంలో ఇటీవలి కాలంలో గవర్నర్ కార్యాలయం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ మధ్య పలు అంశాలపై విభేదాలు వ్యక్తమయ్యాయి. కొన్ని బిల్లుల ఆమోదం, పరిపాలనా నిర్ణయాలపై జరిగిన వాగ్వాదాలు వార్తల్లో నిలిచాయి. ఈ పరిణామాలు రాజీనామాకు కారణమై ఉండవచ్చని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. అయితే అధికారికంగా ఎలాంటి వివరణ వెలువడలేదు.

రాజ్‌భవన్ వర్గాలు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఆనంద బోస్ తన బాధ్యతలను సమర్థంగా నిర్వర్తించారని, రాజ్యాంగ పరిరక్షణలో నిబద్ధతతో పనిచేశారని పేర్కొన్నారు. విద్యావేత్తగా, పరిపాలనలో అనుభవం ఉన్న వ్యక్తిగా ఆయనకు మంచి గుర్తింపు ఉందని అధికారులు చెప్పారు. గవర్నర్‌గా రాష్ట్ర పర్యటనలు చేపట్టి ప్రజల సమస్యలను తెలుసుకోవడంలో ఆసక్తి చూపారని కూడా వెల్లడించారు.

రాజీనామా అనంతరం yxiendd రాజకీయాల్లో కొత్త సమీకరణాలు చోటుచేసుకునే అవకాశముంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం త్వరలోనే కొత్త గవర్నర్ నియామకంపై నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు. అంతవరకు తాత్కాలిక ఏర్పాట్లపై లోక్​భవన్ కార్యాలయం చర్యలు చేపట్టనుంది. మొత్తంగా చూస్తే, ఆనంద బోస్ రాజీనామా రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో కీలక మలుపుగా మారింది. ఎలాంటి వివరణ లేకుండానే పదవికి వీడ్కోలు పలకడం మరిన్ని అనుమానాలకు తావిస్తోంది. ఆయన నిర్ణయానికి అసలు కారణాలు ఏమిటన్నది స్పష్టత రావాల్సి ఉంది. ప్రస్తుతం అధికారిక ప్రకటన కోసం రాజకీయ వర్గాలు, ప్రజలు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

