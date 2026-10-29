కొత్తగా నియమితులైన టీచర్లు రాజకీయాల్లో పాల్గొనలేరు : బంగాల్ సీఎం సువేందు అధికారి
కొత్తగా నియమితులైన స్కూల్ టీచర్స్ ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లో పాల్గొనడానికి లేదా ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడానికి అనుమతి ఉండదని బంగాల్ సీఎం సువేందు అధికారి స్పష్టం చేశారు.
Published : October 29, 2026 at 6:31 PM IST
Bengal CM On Teacher Politics : బంగాల్ సీఎం సువేందు అధికారి కీలక ప్రకటన చేశారు. స్కూల్ సర్వీస్ కమిషన్ (SSC) ద్వారా కొత్తగా నియమితులైన పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు ఇకపై రాజకీయాల్లో పాల్గొనడంపై నిషేధం విధిస్తున్నామని తెలిపారు. అలాగే పంచాయతీ, మున్సిపాలిటీ, అసెంబ్లీ, లోక్సభ సహా ఏ ఎన్నికలలోనూ పోటీ చేయడానికి అర్హులు కారని స్పష్టం చేశారు. అంతేకాకుండా ఎలాంటి క్రియాశీల రాజకీయ పదవిని చేపట్టలేరని పేర్కొన్నారు. అయితే ఈ నిబంధన కొత్తగా నియమితులైన పాఠశాల ఉపాధ్యాయులకు మాత్రమే వర్తిస్తుందని వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం సర్వీసులో ఉంటూ రాజకీయాల్లో కొనసాగుతున్న ఉపాధ్యాయుల హక్కులకు ఎలాంటి భంగం కలగదని హామీ ఇచ్చారు. బంగాల్ రాష్ట్ర సచివాలయం (నబన్నా)లో జరిగిన రాష్ట్ర మంత్రివర్గ సమావేశం అనంతరం ఈ మేరకు ముఖ్యమంత్రి సువేందు అధికారి వ్యాఖ్యానించారు.
వారి హక్కులకు ఎలాంటి భంగం కలగదు : సువేందు అధికారి
"దేశవ్యాప్తంగా ఎక్కడా ఉపాధ్యాయులు ప్రత్యక్షంగా రాజకీయాల్లో పాల్గొనడం లేదు. అందుకే ఉపాధ్యాయులను రాజకీయాలకు దూరంగా ఉంచడానికి బంగాల్ ప్రభుత్వం ఒక కీలకమైన నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇకపై కొత్తగా నియమితులయ్యే పాఠశాల ఉపాధ్యాయులకు ప్రత్యక్ష రాజకీయాలలో పాల్గొనడానికి అనుమతి ఉండదు. అలాగే వారు ఎన్నికలలో పోటీ చేయలేరు. ఈ నిబంధన స్కూల్ సర్వీస్ కమిషన్ (SSC) ద్వారా నియమితులైన కొత్త ఉపాధ్యాయులకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది. ప్రస్తుతం విధుల్లో ఉంటూ రాజకీయాల్లో కొనసాగుతున్న ఉపాధ్యాయుల హక్కులకు ఎలాంటి భంగం కలిగించదు. కేబినెట్ నిర్ణయం ద్వారా దీనిని స్కూల్ సర్వీస్ కమిషన్ రిక్రూట్మెంట్ ప్రక్రియలో పొందుపర్చాం" అని సువేందు అధికారి తెలిపారు.
'గ్రేటర్ బంగ్లాదేశ్ స్థాపనే లక్ష్యంగా లెఫ్ట్, టీఎంసీ పాలన'
రాష్ట్ర విద్యా వ్యవస్థలో సమూల మార్పు తీసుకురావడమే ఈ చర్య ప్రధాన లక్ష్యమని బంగాల్ సీఎం సువేందు అధికారి తెలిపారు. ఈ క్రమంలో గత లెఫ్ట్ ఫ్రంట్, మమతా బెనర్జీ నేతృత్వంలోని తృణమూల్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలపై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. 34 ఏళ్ల కమ్యూనిస్ట్ పాలన, 15 ఏళ్ల అవినీతిమయ తృణమూల్ కాంగ్రెస్ పాలన 'గ్రేటర్ బంగ్లాదేశ్'ను సృష్టించడమే లక్ష్యంగా సాగిందని ఆరోపించారు. విద్యా వ్యవస్థను, స్కూళ్లను, ఉపాధ్యాయ వృత్తి పవిత్రతను కాపాడాలని తాము కోరుకుంటున్నామని చెప్పారు. బంగాల్లో విద్యా నాణ్యతను పునరుద్ధరించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నామని వివరించారు.
రాజకీయ వేడి రాజుకునే ఛాన్స్
అయితే, టీచర్స్ రాజకీయాల్లో పాల్గొనడంపై బంగాల్ సర్కార్ విధించిన నిషేధంపై ఆ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సుదీర్ఘ చర్చ జరుగుతోంది. బంగాల్లో ఉపాధ్యాయ వర్గానికి, రాజకీయాలకు మధ్య ఉన్న సుదీర్ఘ చారిత్రక సంబంధాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ నిర్ణయం రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో పెద్ద వివాదాన్ని రేకెత్తించే అవకాశం ఉందని రాజకీయ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. బంగాల్ రాష్ట్ర మొదటి ముఖ్యమంత్రి ప్రఫుల్ల చంద్ర ఘోష్ నుంచి ప్రస్తుత పాఠశాల విద్యాశాఖ మంత్రి దీపక్ బర్మన్ వరకు చాలా మంది దిగ్గజ రాజకీయ నాయకులు ఉపాధ్యాయ వర్గం నుంచే వచ్చారు. సత్యసాధన్ చక్రవర్తి, అంజన్ బేరా వంటి విద్యావేత్తలు వామపక్ష పార్టీల తరఫున కేంద్ర రాజకీయాల్లో కీలక పాత్ర పోషించారు. అదే విధంగా జాతీయ ఉపాధ్యాయ పురస్కార గ్రహీత, సింగూర్లో మాస్టర్మోషాయ్ (పాఠశాల ఉపాధ్యాయుడు)గా సుపరిచితుడైన రవీంద్రనాథ్ భట్టాచార్య, విద్యావేత్తగా ఉండి నాటక రచయితగా మారిన బ్రత్య బసు కూడా రాజకీయ రంగంలో ప్రముఖ వ్యక్తులుగా ఎదిగారు
గతంలో ఉపాధ్యాయ సంఘాలు రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో ఒక నిర్ణయాత్మక శక్తిగా కూడా పనిచేశాయి. అయితే విద్యా వ్యవస్థను రాజకీయ ప్రభావం నుంచి వేరు చేయాలని సువేందు అధికారి ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయంపై కొందరు సానుకూలత వ్యక్తం చేశారు. ఇంకొందరు ఉపాధ్యాయులను రాజకీయం నుంచి దూరం చేసే చర్యగా ఈ నిర్ణయాన్ని అభివర్ణిస్తున్నారు. ఇంకా ఈ విషయంపై విపక్ష పార్టీలైన తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (టీఎంసీ), వామపక్షాలు, కాంగ్రెస్ పార్టీ స్పందించలేదు.
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