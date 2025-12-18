Telangana Panchayat Elections Results2025

జాగ్రఫీ టీచర్ ప్యాషన్- 20 దేశాలకు చెందిన 3000 నాణేలు, కరెన్సీ నోట్లు సేకరణ

20 దేశాలకు చెందిన కరెన్సీ నోట్లు, నాణేలు సేకరణ- ఏ కాలం నాటివంటే?

Bhaskar Mandal
Bhaskar Mandal (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 18, 2025 at 9:56 PM IST

Teacher Coins Collection : బంగాల్​కు చెందిన ఓ జాగ్రఫీ టీచర్ పురాతన కాయిన్స్, కరెన్సీ నోట్లను సేకరిస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు ఆయన 20 దేశాలకు చెందిన 3,000 నాణేలు, నోట్సను సేకరించి భద్రపరిచారు. వృత్తిరీత్యా విద్యార్థులకు మంచి విద్యాబుద్ధులను నేర్పడంతో పాటు కాయిన్స్​ను సేకరించి తన అభిరుచిని తీర్చుకుంటున్నారు ఈ టీచర్. ఈ స్టోరీలో కాయిన్స్ సేకరిస్తున్న వ్యక్తి ఎవరు? ఏ కాలం నాటి కాయిన్స్ ను ఆయన సేకరిస్తున్నారు? మొత్తం ఎన్ని నాణేలు టీచర్ దగ్గర ఉన్నాయి? వంటి విషయాలు తెలుసుకుందాం.

చిన్నప్పటి నుంచి కాయిన్స్, కరెన్సీ నోట్ల సేకరణ
హుగ్లీ జిల్లాలోని పాండువాకు చెందిన భాస్కర్ మండల్ జాగ్రఫీ టీచర్. ఆయనకు చిన్నప్పటి నుంచి భారతీయ, విదేశాలకు చెందిన కాయిన్స్ సేకరించడమంటే చాలా ఇష్టం. అందుకే ఇప్పటివరకు 20 దేశాలకు చెందిన దాదాపు 3వేల నాణేలు, కరెన్సీ నోట్లను సేకరించి తన ఇంట్లో భద్రపరిచారు. అందులో మొఘల్, దిల్లీ సుల్తానుల కాలం నాటి కాయిన్స్, నోట్లు కూడా ఉన్నాయి. ఈ నాణేలు అన్ని వెండి, రాగి వంటి లోహాలతో తయారుచేసినవే. ఈ నాణేలతో తన ఇంట్లో ఒక మ్యూజియంను ఏర్పాటు చేయాలని భాస్కర్ ఆశపడుతున్నారు. ఈ సేకరణను విద్యార్థులు భవిష్యత్తులో పరిశోధనల కోసం ఉపయోగించాలని ఆయన కోరుకుంటున్నారు.

Teacher Coins Collection
భాస్కర్ మండల్ సేకరించిన నాణేలు (ETV Bharat)

పర్యావరణ ప్రేమికుడు కూడా
భాస్కర్​కు అభిరుచి నాణేల సేకరణ మాత్రమే కాదు. పర్యావరణ పరిరక్షణ కూడా. కొన్నాళ్ల క్రితం పిడుగుపాటు నుంచి రైతులను రక్షించడానికి 75,000 తాటి చెట్లను నాటడం ద్వారా ఆయన వార్తల్లో నిలిచారు. సిమ్లాఘర్ విటాసిన్ గ్రామ పంచాయతీలో వివిధ రకాల చెట్లను నాటి వాటిని సంరక్షించారు. భాస్కర్ 33 ఏళ్లుగా బోధనా వృత్తిలో ఉన్నారు. ఆయన పాఠాలు చెప్పిన విద్యార్థులు చాలా మంది దేశ, విదేశాల్లో మంచి ఉద్యోగాల్లో ఉన్నారు. ఉద్యోగ నిమిత్తం విదేశాలలో ఉన్న పూర్వ విద్యార్థులు నాణేలు సేకరించడంలో భాస్కర్ కు సహాయం చేస్తారు.

Teacher Coins Collection
భాస్కర్ మండల్ (ETV Bharat)

30 ఏళ్లుగా నాణేల సేకరణ
భాస్కర్ మండల్ తండ్రి కూడా టీచరే. అలాగే ఆయన ఆర్ఎంపీ వైద్యుడు కూడా. దీంతో భాస్కర్ మండల్ తండ్రి పెద్ద మొత్తంలో నాణేలను సేకరించారు. అప్పటి నుంచే భాస్కర్ కు కాయిన్స్, కరెన్సీ నోట్ల సేకరణపై ఆసక్తి పెరిగింది. గత 30 ఏళ్లుగా దేశ, విదేశాల్లోని నాణేలను భద్రపరుస్తున్నారు. భవిష్యత్తులో ప్రపంచంలోని అన్ని దేశాలకు చెందిన కాయిన్స్ సేకరించాలని పట్టుదలతో ఉన్నారు భాస్కర్.

Teacher Coins Collection
భాస్కర్ మండల్ సేకరించిన నోట్లు, నాణేలు (ETV Bharat)

ఏయే దేశాల నాణేలు ఉన్నాయంటే?
భాస్కర్ మండల్ దగ్గర భారతీయ నాణేలతో పాటు అమెరికా, యూరప్, నేపాల్, భూటాన్, బంగ్లాదేశ్, శ్రీలంక, మలేసియా, ఇండోనేషియా, థాయ్ లాండ్, మయన్మార్ వంటి దేశాలకు చెందిన కాయిన్స్ ఉన్నాయి. మొఘల్, దిల్లీ సుల్తానులు, బ్రిటిష్ కాలం నాటి కాయిన్స్ కూడా ఉన్నాయి. స్వాతంత్ర్యం తర్వాత వచ్చిన 1, 2, 3 పైసల భారతీయ నాణేలను భాస్కర్ భద్రంగా ఉంచారు.

100 రకాల భారతీయ 5 రూపాయల నాణేలు, 35 రకాల 2 రూపాయల నాణేలు, 38 రకాల రూపాయి నాణేలు, 30 రకాల 10 రూపాయల నాణేలతో పాటు 200 రకాల విదేశీ కాయిన్స్ ఉన్నాయి. 27 విదేశీ బ్యాంకు నోట్లు కూడా ఉన్నాయి. తనకు నాణేలను సేకరించడం అంటే ఇష్టమని భాస్కర్ మండల్ చెబుతున్నారు. ఆ కాయిన్స్ ను తమ స్కూల్ విద్యార్థులకు చూపిస్తానని అంటున్నారు. ఆ నాణేల హిస్టరీని సైతం వివరిస్తానని అంటున్నారు. ఈ పురాతన నాణేలను చూడటానికి సామాన్యులు కూడా వస్తారని చెప్పారు. హిస్టరీ విద్యార్థులు ఈ నాణేలను పరిశోధన కోసం ఉపయోగించుకోవచ్చని అభిప్రాయపడ్డారు.

Teacher Coins Collection
భాస్కర్ మండల్ (ETV Bharat)

తన కొడుకు భాస్కర్ మండల్ చిన్న వయసు నుంచే నాణేలను సేకరిస్తున్నాడని ఆయన తల్లి నిర్మల తెలిపారు. తనకు కూడా కాయిన్స్ సేకరణ అంటే ఇష్టమేనని వెల్లడించారు. చికిత్స కోసం భాస్కర్ తండ్రి వద్దకు వచ్చిన చాలా మంది చిల్లర ఇచ్చేవారని గుర్తు చేసుకున్నారు. ఆ నాణేలను ఒక చిన్న పెట్టెలో వేసేవాళ్లమని అన్నారు. ఈ అలవాటే ఇప్పుడు భారత్ సహా విదేశాలకు చెందిన వేలాది నాణేలను భాస్కర్ సేకరించడానికి కారణమైందన్నారు.

