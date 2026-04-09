15 ఏళ్లుగా ముఖ్యమంత్రి- సొంత ఇల్లు, కారు లేవు- మమతా బెనర్జీ వద్ద ఉన్న బంగారం ఎంత?
Published : April 9, 2026 at 8:58 PM IST
West Bengal Election 2026 : ఆమె ఒక రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి. ఒకటి రెండు కాదు దాదాపు పదిహేనేళ్ల నుంచి బంగాల్కు ముఖ్యమంత్రిగా కొనసాగుతున్నారు. అయినప్పటికీ ఎంతో నిరాడంబర జీవితం గడుపుతూ ఎంతోమందికి ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు మమతా బెనర్జీ. ఇప్పటికీ తనకు సొంత ఇల్లు, భూమి కూడా లేదని ఆమె చెప్పారు. త్వరలో జరగబోయే బంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో భవానీపూర్ నుంచి పోటీ చేస్తోన్న మమతా బెనర్జీ, బుధవారం నామినేషన్ దాఖలు చేశారు. ఈ సందర్భంగా అఫిడవిట్ దాఖలు చేయడంతో ఆమె ఆస్తుల వివరాలు మరోసారి చర్చనీయాంశంగా మారాయి.
దీదీ ఆస్తుల వివరాలిలా
కాగా, నామినేషన్ పత్రాల్లో మమతా బెనర్జీ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం కాళీఘాట్లోని 30బీ హరీశ్ ఛటర్జీ వీధిని తన అడ్రస్గా పేర్కొన్నారు. అయితే, ఆ ఇల్లు కూడా ఆమె పేరు మీద రిజిస్టర్ అయి లేదని వెల్లడించారు. తనకు ఎలాంటి పెట్టుబడులు లేవని, అలాగే అప్పులు కూడా లేవని వివరించారు. ఇంకా ఏమేం చెప్పారంటే?
- మమత పేరున వ్యవసాయ భూమి, స్థలం గానీ, నివాస సంబంధిత ఆస్తులు గానీ లేవు. కనీసం వ్యక్తిగత వాహనం కూడా లేదని చెప్పారు.
- చేతిలో రూ.75,700 నగదు ఉన్నట్లు మమత తన అఫిడవిట్లో వెల్లడించారు. దీదీ పేరుపై రెండు బ్యాంకు ఖాతాలు ఉన్నాయి.
- ఇందులో ఒకటి వ్యక్తిగత ఖాతా కాగా అందులో రూ.12,36,209 ఉన్నట్లు మమత చెప్పారు. రెండోది ఎన్నికల సంబంధిత ఖర్చుల కోసం తీసుకున్న బ్యాంకు అకౌంట్. అందులో రూ.40వేలు మాత్రమే ఉన్నట్లు తెలిపారు.
- ఇంకా బ్యాంకు డిపాజిట్లు, నగదు, బంగారు ఆభరణాలు అన్నీ కలిపితే ఆమె చరాస్తుల విలువ రూ.15.37లక్షలుగా ఉంది. గత ఐదేళ్లలో మమతా బెనర్జీ ఆస్తులు తగ్గడం గమనార్హం. 2021లో ఆమె చరాస్తుల విలువను రూ.16.72లక్షలుగా పేర్కొన్నారు.
- దీదీ వద్ద కేవలం 9.75 గ్రాముల బంగారం ఉంది. 2021లో దాని విలువ రూ.88,837 కాగా, ప్రస్తుతం పసిడి విలువ భారీగా పెరగడంతో రూ.1.75లక్షలకు పెరిగింది.
- 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో తనకు రూ.40,600 టీడీఎస్ రిఫండ్ వచ్చినట్లు మమతా బెనర్జీ తన అఫిడవిట్లో వెల్లడించారు. రాయల్టీలు, బ్యాంకు వడ్డీలే తన ప్రాథమిక ఆదాయ వనరుగా పేర్కొన్నారు.
- మమతా బెనర్జీ 1970లో దేశబంధు శిశు శిక్షాలయ నుంచి మాధ్యమిక విద్యను పూర్తి చేశారు. 1974లో గ్రాడ్యుయేషన్ పట్టా అందుకోగా, కలకత్తా యూనివర్సిటీ నుంచి పీజీ పూర్తి చేశారు. కాగా, దీదీపై ఇప్పటివరకు ఎలాంటి కేసులు లేవు.
బంగాల్ నిజంగానే 'చొరబాట్ల కర్మాగారం' అయితే BSF ఏం చేస్తోంది : మమతా బెనర్జీ
ఇదిలా ఉండగా బంగాల్లో అధికారాన్ని చేజిక్కించుకోవడానికే BJP కుట్ర పూరితంగా ఓటర్ల జాబితా నుంచి 90 లక్షలకు పైగా పేర్లను తొలగించిందని ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ ఆరోపించారు. బెంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా ఉత్తర 24 పరగణాల జిల్లాలోని మీనాఖన్లో జరిగిన బహిరంగ సభలో మమతా బెనర్జీ పాల్గొన్నారు. బెంగాల్లో S.I.R ప్రక్రియ ద్వారా మైనారిటీలు, మతువా, రాజ్బన్షీ సామాజిక వర్గాలను లక్ష్యంగా చేసుకొని పేర్ల తొలగింపులు జరిగాయని మమతా బెనర్జీ ఆరోపించారు. ఓటర్ల జాబితా నుంచి తొలగించిన అర్హులైన ఓటర్లందరికీ న్యాయం జరిగేలా తృణమూల్ కోర్టును ఆశ్రయిస్తుందని ఆమె తెలిపారు. BJP పాలిత రాష్ట్రాల్లో బెంగాలీ మాట్లాడే వారిని వేధిస్తున్నారని, వారిని చొరబాటుదారులుగా ముద్ర వేస్తున్నారని సీఎం మమతా బెనర్జీ మండిపడ్డారు. బెంగాలీ భాషను విదేశీ భాషగా అభివర్ణిస్తూ బెంగాల్ సంస్కృతిని, అస్తిత్వాన్ని BJP దెబ్బతీస్తోందని ధ్వజమెత్తారు. ఒకవేళ బంగాల్ నిజంగానే 'చొరబాట్ల కర్మాగారం' అయితే అసలు మీ BSF ఏం చేస్తోందని ప్రధాని మోదీని నేరుగా ప్రశ్నించారు.