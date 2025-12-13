Telangana Panchayat Elections Results2025

ETV Bharat / bharat

సాల్ట్ లేక్ స్టేడియంలో మెస్సీ- క్షమాపణలు చెప్పిన సీఎం మమత

కోల్‌‌కతా కార్యక్రమంలో రసాభాసపై దర్యాప్తునకు ఆదేశించిన మమతా

CM Mamata
CM Mamata (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 13, 2025 at 2:27 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

CM Mamata Apology To Lionel Messi : అర్జెంటీనాకు చెందిన ఫుట్‌బాల్ స్టార్ లియోనల్ మెస్సీకి బంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ క్షమాపణలు చెప్పారు. శనివారం ఉదయం కోల్‌కతాలోని సాల్ట్ లేక్ స్టేడియంలో మెస్సీ పాల్గొన్న కార్యక్రమ నిర్వహణలో అపశ్రుతి చోటుచేసుకుందని తెలిసి షాక్‌కు గురైనట్లు ఆమె తెలిపారు. ఈ ఘటనపై తీవ్ర విచారాన్ని వ్యక్తం చేశారు. దీనిపై సమగ్ర దర్యాప్తు చేసి, బాధ్యులను గుర్తించేందుకు అత్యున్నత స్థాయి కమిటీని ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు మమత ప్రకటించారు.

రిటైర్డ్ న్యాయమూర్తి ఆశిమ్ కుమార్ రే సారథ్యంలో ఏర్పాటయ్యే ఈ కమిటీలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ చీఫ్ సెక్రెటరీ, అదనపు చీఫ్ సెక్రెటరీ, రాష్ట్ర హోం-హిల్ అఫైర్స్ విభాగం ఉన్నతాధికారులు సభ్యులుగా ఉంటారని వెల్లడించారు. వేలాది మంది ఫ్యాన్స్‌లాగే తాను కూడా ఫుట్‌బాల్ ఐకాన్ లియోనల్ మెస్సీని చూసేందుకు సాల్ట్ లేక్ స్టేడియంకు బయలుదేరానన్నారు. అంతలోనే మెస్సీ కార్యక్రమంలో రసాభాస జరిగిందనే సమాచారం తెలిసి షాక్‌కు గురైనట్లు మమతా బెనర్జీ తెలిపారు. ఈమేరకు ఆమె 'ఎక్స్' వేదికగా ఒక ట్వీట్ చేశారు.

TAGGED:

WEST BENGAL CM MAMATA BANERJEE
CM MAMATA APOLOGY TO LIONEL MESSI
INQUIRY ON KOLKATA MESSI EVENT
PROBE ON KOLKATA MESSI EVENT
CM MAMATA APOLOGY TO LIONEL MESSI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.