SIR పేరుతో ప్రజాస్వామ్యంపై దాడి- ఈసీపై మమతా బెనర్జీ తీవ్ర విమర్శలు

రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సక్రమంగా పనిచేయకుండా అడ్డుకోవడమే ఈసీ లక్ష్యమన్న బంగాల్ సీఎం- ఎస్‌ఐఆర్ ప్రక్రియలో గ్రాస్ ఎర్రర్స్ ఉన్నాయన్న మమత

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 22, 2025 at 3:43 PM IST

Mamata On EC SIR : బంగాల్​లో ఎన్నికల కమిషన్ (ఈసీ) చేపట్టిన స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ (SIR) ప్రక్రియపై ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించారు. సాధారణంగా రెండేళ్లు పట్టే ప్రక్రియను కేవలం రెండు నెలల్లోనే పూర్తిచేయాలని తొందర పెట్టడం వెనుక రాజకీయ కుట్ర ఉందని ఆమె ఆరోపించారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సక్రమంగా పనిచేయకుండా అడ్డుకోవడమే లక్ష్యంగా ఈసీ ఈ విధంగా వ్యవహరిస్తోందని మమతా వ్యాఖ్యానించారు.

కోల్​కతాలోని నేతాజీ ఇండోర్ స్టేడియంలో టీఎంసీ బూత్ లెవల్ ఏజెంట్ల సమావేశంలో మాట్లాడిన మమతా బెనర్జీ, ఎస్‌ఐఆర్ పేరుతో ఓ పెద్ద ఎత్తున ప్రజాస్వామ్యాన్ని దెబ్బతీయే ప్రయత్నం జరుగుతోందని ఆరోపించారు. బీజేపీ ఆదేశాల ప్రకారమే ఈసీ పనిచేస్తోందని తీవ్రంగా మండిపడ్డారు. ఇప్పటివరకు రాష్ట్రంలో నిర్వహించిన ఎస్‌ఐఆర్ ప్రక్రియలో గ్రాస్ ఎర్రర్స్ ఉన్నాయని ఆమె అన్నారు.

1.5 కోట్ల ఓటర్ల పేర్లు తొలగించే యత్నం?
బీజేపీ లక్ష్యం పశ్చిమ బెంగాల్‌లో దాదాపు 1.5 కోట్ల మంది ఓటర్ల పేర్లను జాబితా నుంచి తొలగించడమేనని మమతా సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇది ప్రజాస్వామ్యాన్ని నాశనం చేసే ప్రయత్నమని విమర్శించారు. ఓటు హక్కును లాక్కోవడం అంటే ప్రజల స్వరం నొక్కివేయడమేని ఆమె అన్నారు. అసోంలో ఎన్నికలు ఉన్నప్పటికీ అక్కడ ఎందుకు స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ నిర్వహించలేదని మమతా ప్రశ్నించారు. ఎన్నికలు జరిగే అసోంలో ఎస్‌ఐఆర్ అవసరం లేదంటారా? మరి బంగాల్​లో మాత్రమే ఎందుకు తొందర? అని ఈసీ తీరుపై ఆమె అనుమానం వ్యక్తం చేశారు.

బయట నుంచి ప్రజలను తీసుకొస్తున్నారా?
బీజేపీ రాష్ట్రంలోకి బయట రాష్ట్రాల నుంచి ప్రజలను తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తోందని మమతా ఆరోపించారు. "నిన్న బర్ద్వాన్‌లో బీహార్ రిజిస్ట్రేషన్ ఉన్న 50 మోటార్ బైకులు డెలివరీ అవుతుండటం నేను చూశాను. ఎన్నికల కోసం బయటి నుంచి జనాలను ఇక్కడికి తీసుకురావాలని చూస్తున్నారు" అని ఆమె అన్నారు. ఎస్‌ఐఆర్ విచారణల కోసం నియమించిన కేంద్ర అధికారులపై కూడా మమతా తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. స్థానిక భాషపై అవగాహన లేని వారిని మైక్రో అబ్జర్వర్లుగా నియమించడం సరికాదని, వారు రెండో దశ ధృవీకరణ ప్రక్రియ నిర్వహించడానికి అనర్హులని అన్నారు.

బీఎల్ఏలకు మమతా సూచనలు
రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సమాచారం ఇవ్వకుండా పరిశీలకులను నియమించడం కూడా ప్రజాస్వామ్య విరుద్ధమని వ్యాఖ్యానించారు. ఎస్‌ఐఆర్ ప్రక్రియలో అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలని టీఎంసీ బూత్ లెవల్ ఏజెంట్లకు మమతా సూచించారు. అందరు బీఎల్ఏలు ఎమ్మెల్యేలు, కౌన్సిలర్లు, బ్లాక్ అధ్యక్షులతో సంప్రదింపులు జరపాలని, ఏ చిన్న తప్పిదం జరిగినా వెంటనే పార్టీకి తెలియజేయాలని ఆదేశించారు మమతా బెనర్జీ.

మరోవైపు, బంగాల్​లో ఎన్నికల సంఘం 58 లక్షల ఓట్లనుస ఇటీవల తొలగించింది. వచ్చే ఏడాది అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్న నేపథ్యంలో అక్కడ ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణలో భాగంగా ముసాయిదా ఓటరు జాబితాను ఈసీ అధికారులు విడుదల చేశారు. పేర్లు తొలగించిన ఓటర్లలో 24 లక్షల మంది మరణించారని, మరో 19 లక్షల మంది ఇతర ప్రాంతాల్లో స్థిరపడ్డారని, 12 లక్షల మంది తప్పిపోయారని, 1.38 లక్షల మంది నకిలీ ఓటర్లు ఉన్నారని తెలిపారు. ఇతర కారణాలతో మరో 57 వేల మంది పేర్లను తొలగించినట్లు తెలిపారు.

వచ్చే శాసనసభ ఎన్నికల దృష్ట్యా రాష్ట్రంలో సర్‌ పనులను నవంబరు 4న ప్రారంభించారు. ఈ పనులకు మొదట నెల మాత్రమే గడువు విధించగా తర్వాత వారం రోజులు, మరోసారి 3 రోజులు గడువును పొడిగించారు. ఈ మేరకు ఇటీవల పనులు ముగిశాయి. ముసాయిదా ఓటరు జాబితా విడుదల చేయడంతో నేటినుంచి జనవరి 17 వరకు వీటిలో మార్పులు, చేర్పులు, అభ్యంతరాలు తెలపడానికి ఓటర్లకు అవకాశం ఇవ్వనున్నారు. తుది ఓటర్ల జాబితాను ఫిబ్రవరి 2026లో ప్రచురిస్తారు.

MAMATA ON ELECTION COMMISSION
MAMATA ON SIR
BENGAL CM ON EC
MAMATA ON EC SIR

