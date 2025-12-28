బెంగాల్ పోల్స్ 2026: దశాబ్దాల రక్తచరిత్ర ఆగేనా? రాజకీయ హింసకు తెరపడేనా?
బెంగాల్ అసెంబ్లీ పోల్స్ సమీపిస్తున్న కొద్దీ ఉత్కంఠ- మళ్లీ రాజకీయ ప్రతీకార దాడులు జరుగుతాయనే ఆందోళనలు- గత రెండు నెలల్లోనే 5 పొలిటికల్ మర్డర్స్ - హత్యకు గురైన వారంతా టీఎంసీ కార్యకర్తలే
Bloodshed In Bengal Polls : ఆ రాష్ట్రంలో ఏ ఎన్నిక జరిగినా రాజకీయ ప్రతీకార దాడులు, రక్తపాతం అనేవి పరిపాటిగా మారాయి. అక్కడ ఎన్నికలకు ముందు, ఎన్నికల తర్వాత కూడా రాజకీయ వైరంతో హత్యలు, లైంగిక వేధింపులు, భౌతిక దాడులు జరుగుతున్నాయి. ఈనేపథ్యంలో 2026లో జరగనున్న పశ్చిమ బెంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల వైపే యావత్ దేశం చూపు ఉంది. ప్రస్తుతం ఓటర్ల జాబితా సమగ్ర సవరణ (ఎస్ఐఆర్) ప్రక్రియపై ఆ రాష్ట్రంలోని అధికార, విపక్షాల మధ్య వాగ్యుద్ధం నడుస్తోంది. ఎన్నికల సమయానికి ఈ వాగ్యుద్ధం రక్తపాతానికి, హింసాకాండకు దారితీయొచ్చనే టెన్షన్లో బెంగాల్ ప్రజలు ఉన్నారు. గత 60 ఏళ్ల బెంగాల్ రాజకీయ చరిత్రను చూస్తే, రాష్ట్ర అధికార పీఠంపై కమ్యూనిస్టులున్నా, కాంగ్రెస్ ఉన్నా, తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (టీఎంసీ) ఉన్నా ఎన్నికల టైంలో హింస మాత్రం ఆగడం లేదు. యావత్ దేశాన్ని కలవరపరిచేలా, ప్రజాస్వామ్యాన్ని అపహాస్యం చేసేలా గత కొన్ని దశాబ్దాల్లో బెంగాల్లో చోటుచేసుకున్న రక్తచరిత్రపై ఓ లుక్కేద్దాం.
గత రెండు నెలల్లో 5 పొలిటికల్ మర్డర్స్
ఈసారి బెంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు ఎలా జరగబోతున్నాయి ? అనే దానిపై ఇప్పుడు రాజకీయ వర్గాల్లో ప్రధాన చర్చ నడుస్తోంది. అయితే, గత కొన్ని నెలల్లో జరిగిన పలు ఘటనలను నిశితంగా పరిశీలిస్తే, ఈసారి కూడా రక్తపాతం జరిగే అవకాశాల్ని తోసిపుచ్చలేం అనిపిస్తోంది. ఈ ఏడాది (2025) చివరి రెండు నెలల్లో (నవంబర్, డిసెంబర్) రాజకీయ ప్రతీకార చర్యలకు ఐదుగురి ప్రాణాలు బలయ్యాయి. దక్షిణ 24 పరగణాలలోని జాయ్నగర్లో ఉన్న మహిష్మరి ప్రాంతంలో నవంబర్ 6న రాత్రి టీఎంసీ కార్యకర్త జయంత మండల్ను నరికి చంపారు. ముర్షిదాబాద్లోని బహరంపూర్లో నవంబర్ 28న హయతుల్లా షేక్ అనే టీఎంసీ కార్యకర్తను హత్య చేశారు. ఇది కాంగ్రెస్ కార్యకర్తల పనే అని హయతుల్లా బావమరిది ఐజుద్దీన్ ఆరోపించాడు.డిసెంబరు 5న బీర్భూమ్ జిల్లా పాటిసర గ్రామానికి చెందిన టీఎంసీ బూత్ అధ్యక్షుడు రాజ్బిహారి సర్దార్ అలియాస్ దోడాన్ (50)ను హత్య చేశారు. అయితే ఈ వ్యవహారంలో నలుగురు టీఎంసీ కార్యకర్తలే నిందితులు. టీఎంసీలో జరిగిన ఆధిపత్య పోరే ఈ హత్యకు కారణమని అంటున్నారు. బీర్భూమ్ జిల్లా ధోల్తేకూరి గ్రామానికి చెందిన టీఎంసీ కార్యకర్త 50 ఏళ్ల మదన్ లోహార్ కొన్ని రోజుల పాటు కనిపించకుండా పోయాడు. చివరకు ఇటీవలే అతడి డెడ్బాడీ లభ్యమైంది. డిసెంబరు 14న రాత్రి ముర్షిదాబాద్లోని ఫరక్కాలో ఉన్న ఎన్టీపీసీ బూడిద కొలనులో టీఎంసీ కార్యకర్త ఆలం షేక్ డెడ్బాడీ దొరికింది. ఇతడి అన్నయ్య నబీ షేక్ జోర్పుకురియా గ్రామంలో టీఎంసీ తరఫున పంచాయతీ సమితి సభ్యుడిగా ఉన్నాడు.
హత్యల వెనుక రాజకీయ లింకులు
హత్యకు గురైన ఈ ఐదుగురు కూడా టీఎంసీ కార్యకర్తలే. టీఎంసీలోని అంతర్గత గొడవల వల్లే ఒక వ్యక్తి హత్య జరిగిందని ఓ కేసులో స్పష్టమైంది. మరొక కేసులో, ఆరోపణల వేలు కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తల వైపు చూపిస్తోంది. మిగిలిన కేసుల్లో, పలువురు దుండగులు హత్యలకు పాల్పడినట్లు పేర్కొన్నారు. అయితే వారికి ఏదైనా రాజకీయ అనుబంధం ఉందా ? లేదా ? అనేది తెలియరాలేదు. మొత్తం మీద మర్డర్లకు గురైన వాళ్లంతా టీఎంసీ కార్యకర్తలే కాబట్టి, ఈ ఘటనలలోని రాజకీయ లింకును తోసిపుచ్చలేం.
3 గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు : 100 మంది హత్యలు
మమతా బెనర్జీ పశ్చిమ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి అయినప్పటి నుంచి మూడుసార్లు రాష్ట్రంలో గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు జరిగాయి. ప్రతిసారీ ఎన్నికల టైంలో రాజకీయ ప్రతీకార దాడులు చోటుచేసుకున్నాయి. 2013, 2018, 2023 గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో రాజకీయ హింస కారణంగా 100 మందికిపైగా ప్రాణాలు కోల్పోయారు. 2013 పంచాయతీ ఎన్నికల్లో 39 మంది, 2018లో 29 మంది, 2023లో 30 మంది హత్యలకు గురయ్యారు.
3 లోక్సభ ఎన్నికలు : ఎంతోమంది మృత్యువాత
- టీఎంసీ హయాంలో లోక్సభ, అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలోనూ హింసాత్మక సంఘటనలు జరిగాయి. 2014 లోక్సభ ఎన్నికల వేళ యావత్ భారతదేశంలో 16 మంది రాజకీయ పార్టీల కార్యకర్తలు హత్యలకు గురికాగా, వారిలో ఏడుగురి మర్డర్ పశ్చిమ బెంగాల్లోనే జరిగింది. ఆ ఎన్నికల్లో మనదేశంలో జరిగిన హింసాత్మక ఘటనల్లో 2008 మంది రాజకీయ పార్టీల కార్యకర్తలు గాయాలపాలయ్యారు. ఈ క్షతగాత్రుల్లోనూ 1298 మంది బెంగాల్వారే.
- 2019 లోక్సభ ఎన్నికల టైంలో బెంగాల్లో 693 రాజకీయ హింసాత్మక సంఘటనలు జరిగాయి. ఫలితంగా 11 మంది మరణించారు. ఆ లోక్సభ ఎన్నికల తర్వాత 2019 జూన్ - డిసెంబర్ మధ్య కాలంలో మరో 852 హింసాత్మక ఘటనలు చోటుచేసుకున్నాయి. వీటిలో ఇంకో 61 మంది మరణించారు. చనిపోయిన వారిలో 35 టీఎంసీ, 20 మంది బీజేపీ కార్యకర్తలు. ఈ రాజకీయ గొడవల్లో దాదాపు 15వేల మంది గాయపడ్డారు. 2019లో రాజకీయ ప్రతీకార హత్యల విషయంలో దేశంలోనే నంబర్ 1 స్థానంలో బెంగాల్ నిలిచిందని నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్స్ బ్యూరో (NCRB) వెల్లడించింది.
- 2024 లోక్సభ ఎన్నికల టైంలోనూ బెంగాల్లో హింసాకాండ జరిగింది. ప్రత్యేకించి చివరి దశ పోలింగ్ జరిగిన లోక్సభ నియోజకవర్గాలలో పోలింగ్ రోజు మధ్యాహ్నం నాటికి ఎన్నికల సంఘానికి 2,500కుపైగా ఫిర్యాదులు వచ్చాయి. రాజకీయ ప్రతీకార దాడులు, అల్లర్లు, ఘర్షణలు, విధ్వంసాలు జరుగుతున్నాయి అంటూ ఆ ఫిర్యాదుల్లో ప్రస్తావనలు ఉన్నాయి. ఈ ఘటనల్లోనూ అనేక మంది రాజకీయ పార్టీల కార్యకర్తలు ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
2021 అసెంబ్లీ ఎన్నికల తర్వాత ఘోరాలు
- 2021 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో మమతా బెనర్జీకి చెందిన టీఎంసీ పార్టీ ఘన విజయం సాధించింది. ఈ ఎన్నికల ఫలితాలు వెలువడిన తర్వాత, మే 2న రాత్రి ఘోరం జరిగింది. దాదాపు 30 మంది దుండగులు ఉత్తర కోల్కతాలోని బీజేపీ కార్యకర్త, 35 ఏళ్ల అభిజిత్ సర్కార్ ఇంట్లోకి వెళ్లారు. అతడిని ఇంటి నుంచి బయటికి లాక్కొని వచ్చారు. పట్టపగలు అందరూ చూస్తుండగానే అభిజిత్ సర్కార్ను హత్య చేశారు. కేబుల్ వైర్లను అతడి మెడకు చుట్టి, బలంగా లాగి ఉరితీశారని కుటుంబీకులు ఆరోపించారు.
- మాల్డాలో ఎన్నికల అనంతర హింసలో ఓ బీజేపీ కార్యకర్త మైనర్ కుమార్తెపై లైంగిక దాడి జరిగింది. ఇటీవలే ఈ కేసులో టీఎంసీ నాయకుడికి జీవిత ఖైదు శిక్షను కోర్టు విధించింది. 2021 అసెంబ్లీ ఎన్నికల తర్వాత జరిగిన హింసపై దాఖలైన కేసుల్లో, శిక్షపడిన తొలి కేసు ఇదే.
- "కాల్ ఫర్ జస్టిస్" అనే కమిటీ జరిపిన దర్యాప్తులో 2021 అసెంబ్లీ ఎన్నికల తర్వాత దాదాపు 15వేల రాజకీయ హింసాత్మక సంఘటనలు జరిగాయని తేలింది. ఈ ఘటనల్లో 25 మంది మరణించారని గుర్తించారు. దాదాపు ఏడు వేల మంది మహిళలపై లైంగిక వేధింపులు జరిగాయని కమిటీ పేర్కొంది. ఈ సున్నితమైన సమాచారాన్ని వెలికితీసిన కమిటీకి సాక్షాత్తూ సిక్కిం హైకోర్టు మాజీ ప్రధాన న్యాయమూర్తి ప్రమోద్ కోహ్లీ సారధ్యం వహించడం గమనార్హం. ఈ ఎన్నికల అనంతర కేసులపై కలకత్తా హైకోర్టు, సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్లు దాఖలయ్యాయి. కోర్టు ఆదేశాల మేరకు సీబీఐ దర్యాప్తు జరుగుతోంది.
స్వాతంత్య్రానికి ముందు కూడా రాజకీయ హింస
మన దేశానికి స్వాతంత్య్రం రావడానికి ముందు కూడా పశ్చిమ బెంగాల్లో రాజకీయ హింస జరిగిన దాఖలాలు ఉన్నాయి. 1946లో సీపీఐకు చెందిన రైతు కూలీల విభాగం ఆలిండియా కిసాన్ సభ ఆధ్వర్యంలో ‘తీభాగా ఉద్యమం’ మొదలైంది. కౌలు రైతులు ఏటా పండించే పంట నుంచి భూస్వాములు మూడింట ఒకవంతు మాత్రమే తీసుకోవాలి అనే డిమాండ్తో ఈ ఉద్యమం జరిగింది. 1947 వరకు ఇది కొనసాగింది. ఆనాడు బెంగాల్లోని చాలా ప్రాంతాల్లో ఈ ఉద్యమం హింసాత్మకంగా మారింది.
ఆహార ఉద్యమం : 1959
నిత్యావసరాల ధరలు భారీగా పెరగడాన్ని, మార్కెట్లో వాటి కొరత ఏర్పడటాన్ని నిరసిస్తూ 1959లో బెంగాల్లో ఆహార ఉద్యమం జరిగింది. నాటి కాంగ్రెస్ సర్కారుకు వ్యతిరేకంగా వామపక్షాలు ఉద్యమించాయి. ఈక్రమంలో నడిరోడ్లపై ఇరుపక్షాల కార్యకర్తలు హింసాత్మక ఘర్షణలకు దిగారు. ప్రత్యేకించి రాష్ట్ర రాజధాని కోల్కతా ఆనాడు హింసాకాండతో అట్టుడికింది.
విద్యార్థి ఉద్యమం : 1960
1960వ దశకం ఆరంభంలో బెంగాల్లో విద్యార్థి ఉద్యమం జరగింది. ఆనాడు చాలామంది రాష్ట్ర యువత మార్క్సిస్టు, లెనినిస్టు సిద్ధాంతాల వైపు మొగ్గుచూపారు. వ్యవసాయ విధానాలను వారు వ్యతిరేకించారు. నిరుద్యోగ సమస్యను పరిష్కరించమని కోరారు. ఈ ఉద్యమాన్ని రాజకీయంగా వినియోగించుకోవడంలో వామపక్ష పార్టీలు విజయవంతం అయ్యాయి. వామపక్ష పార్టీల్లో చేరే యువత సంఖ్య ఆనాడు అకస్మాత్తుగా పెరిగిపోయింది.
నక్సలైట్ ఉద్యమం : 1967
1967లో బెంగాల్లోని నక్సల్బరి వేదికగా చారు మజుందార్ నేతృత్వంలోని నక్సలైట్ ఉద్యమం మొదలైంది. ఆ తర్వాత మావోయిస్టుల దాడుల్లో చాలామంది రాజకీయ పార్టీల నేతలు, కార్యకర్తలు చనిపోయారు.
సాయిన్బరీ ఊచకోత : 1970
వామపక్ష కూటమి తొలిసారిగా 1977లో జరిగిన బెంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో గెలిచింది. నాటి నుంచి 2011 వరకు అది అధికార పీఠంపై కొనసాగింది. వామపక్ష కూటమి తరఫున తొలిసారి సీఎం అయిన నేతగా జ్యోతిబసు ఖ్యాతిని గడించారు. అయితే వామపక్షాలు తొలిసారి ఎన్నికల్లో గెలవడానికి ముందు 1970 సంవత్సరం మార్చి 17న ఓ దారుణ ఘటన జరిగింది. బెంగాల్లోని బర్ధమాన్ పట్టణానికి చెందిన సాయిన్ సోదరులు కాంగ్రెస్ సానుభూతిపరులు. తమ పార్టీలో చేరిపోవాలని వారిని స్థానిక సీపీఎం నేతలు కోరారు. అయితే అందుకు సాయిన్ సోదరులు నిరాకరించారు. దీంతో ఇంట్లోనే అందరూ చూస్తుండగా, ఆ కుటుంబంలోని ముగ్గురు యువకులను దారుణంగా చంపారు. ఓ కొడుకును చంపిన తర్వాత, అతడి రక్తంతో తడిపిన అన్నాన్ని తినమని తల్లిని బలవంతం చేశారనే అభియోగాలు ఉన్నాయి. ఈ ఘటనలో కీలక నిందితుడిగా నిరుపమ్ సేన్ అనే వ్యక్తి ఉన్నాడు. 2001 నుంచి 2011 మధ్యకాలంలో ఆయన బెంగాల్ రాష్ట్ర పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి అయ్యాడు. 2008 నుంచి 2015 వరకు సీపీఎం పొలిట్బ్యూరో సభ్యుడిగా పనిచేశాడు. 1987, 2001, 2006 ఎన్నికల్లో ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికయ్యాడు. అయితే, నిరుపమ్పై నమోదైన హత్య ఆరోపణలు నిరూపితం కాలేదు.
ఆపరేషన్ బర్గా: 1978
బెంగాల్లో వామపక్ష కూటమి సర్కారు ఏర్పడగానే 1978లో ‘ఆపరేషన్ బర్గా’ పేరుతో విప్లవాత్మక భూ సంస్కరణను అమల్లోకి తెచ్చింది. కౌలు రైతుల హక్కులను చట్టపరంగా కాపాడేందుకు వారి పేర్లను అధికారికంగా ప్రభుత్వ రికార్డుల్లో నమోదు చేయిస్తామని వెల్లడించింది. తద్వారా నిర్దిష్ట కాలం పాటు వ్యవసాయ భూమిపై కౌలు హక్కులు కౌలు రైతుల చేతిలోనే ఉండేలా చేస్తామని తెలిపింది. కౌలు భూమిలో పండే పంటలో 75 శాతం కౌలు రైతులకే దక్కేలా చూస్తామని పేర్కొంది. భూస్వామ్యుల చేతిలో కౌలు రైతుల పీడన జరగకుండా అడ్డుకుంటామని వామపక్ష కూటమిసర్కారు ఆనాడు స్పష్టంచేసింది. దీంతో కౌలు రైతులు, భూస్వాముల మధ్య ఘర్షణ వాతావరణం ఏర్పడింది. భూస్వాముల హక్కుల గురించి విపక్ష పార్టీలతో వామపక్ష కూటమి సర్కారు క్షేత్రస్థాయిలో తలపడాల్సి వచ్చింది. ఈక్రమంలో ఎంతోమంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
ఆనంద మార్గి సన్యాసుల ఊచకోత : 1982
1982 ఏప్రిల్ 30న కోల్కతాలోని బిజోన్ సేతు వద్ద పట్టపగలే 17 మంది ‘ఆనంద మార్గీ’ సన్యాసులు, ఒక నన్ను దుండగులు హత్య చేశారు. దీని వెనుక సీపీఎం క్యాడర్ ఉన్నారనే ఆరోపణలు వచ్చాయి.
యూత్ కాంగ్రెస్పై కాల్పులు : 1993
1993 నాటికి మమతా బెనర్జీ యూత్ కాంగ్రెస్లో ఉన్నారు. ఎన్నికల్లో రిగ్గింగ్ను ఆపేందుకు పోలింగ్ బూత్ల వద్ద ఓటరు ఐడీ కార్డుల తనిఖీని తప్పనిసరి చేయాలంటూ మమత సారథ్యంలో యూత్ కాంగ్రెస్ నేతలు 1993 జులై 21న ర్యాలీ నిర్వహించారు. ఈక్రమంలో పోలీసులు వారిపైకి కాల్పులు జరిపారు. దీంతో 13 మంది చనిపోయారు.
సుచ్పూర్(నానూర్) ఊచకోత : 2000
బెంగాల్లోని బీర్భుమ్ జిల్లా సుచ్పూర్లో 11 మంది భూమిలేని నిరుపేద ముస్లిం కార్మికులు దారుణ హత్యకు గురయయారు. వారిపై పలువురు సీపీఎం క్యాడర్ దాడి చేశారనే అభియోగాలు ఉన్నాయి. 2000 సంవత్సరం జులై 27న ఈ ఘటన జరిగింది. చనిపోయిన వాళ్లంతా మమతా బెనర్జీకి చెందిన టీఎంసీ పార్టీ మద్దతుదారులే. దీంతో ఆనాడు రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు ఏర్పడ్డాయి. టీఎంసీ, వామపక్షాల క్యాడర్ మధ్య రాజకీయ వైరం తీవ్రస్థాయికి చేరింది. నాటి నుంచి ప్రతీ ఎన్నికల టైంలో ఈ పార్టీల కార్యకర్తల మధ్య ఘర్షణలు పరిపాటిగా మారాయి. రాజకీయ ప్రతీకార చర్యలు సర్వసాధారణం అయ్యాయి.
2001 నుంచి 2011 వరకు ఏం జరిగింది?
- 2001లో పశ్చిమ మిడ్నాపూర్లోని చోటా అంగారియాలో సీపీఎం క్యాడర్ దాడిలో 11 మంది మరణించారు.
- 2003లో ఉత్తర బెంగాల్కు చెందిన సీఐటీయూ నాయకుడు తారకేశ్వర్ లోహర్ కార్మికులతో సమావేశమయ్యారు. సరిగ్గా ఇదే సమయంలో ఆయన ఇంటిపై దాడి జరిగింది. దుండగులు ఇంటికి నిప్పంటించారు.
- 2003లో వామపక్ష కూటమి హయాంలో గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల వేళ చోటుచేసుకున్న రాజకీయ హింసలో 76 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
- 2007 మార్చి 14న తూర్పు మిడ్నాపూర్లోని నందిగ్రామ్లో ఘోరం జరిగింది. భూసేకరణకు వ్యతిరేకంగా ఉద్యమించిన వారిపై పోలీసులు కాల్పులు జరిపారు. ఈ ఘటనలో 14 మంది మరణించారు. దీన్నే నందిగ్రామ్ ఊచకోత ఘటన అని పిలుస్తుంటారు.
- 2011 అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందు, జనవరి 7న పశ్చిమ మిడ్నాపూర్లోని నేతైలో ఒక సీపీఎం నాయకుడి ఇంట్లో 14 మంది గ్రామస్థులను కాల్చి చంపారు.
ఈనేపథ్యంలో ఈసారైనా అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందు, ఎన్నికల తర్వాత రాష్ట్రంలో శాంతియుత పరిస్థితులు ఉండాలని బెంగాల్ ప్రజలు కోరుకుంటున్నారు. ఈ దిశగా కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లను చేపడతారనే ఆశాభావంతో వారు ఉన్నారు. రాజకీయ ప్రతీకార చర్యలను ఆపి, రక్తపాతానికి తావు ఇవ్వకుండా గౌరవప్రదంగా రాజకీయాలు చేసే దిశగా అన్ని పార్టీల క్యాడర్ నడుం బిగించాలని బెంగాలీలు కోరుతున్నారు. రాజకీయ హింసకు తావు ఇవ్వని సభ్యమైన కల్చర్ను ప్రోత్సహించే వారికే తమ ఆశీర్వాదం ఉంటుందని ఓటర్లు తేల్చి చెబుతున్నారు.