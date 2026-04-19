మరో నాలుగు రోజుల్లో పోలింగ్- బంగాల్లో 7 లక్షల కొత్త ఓటర్లను యాడ్ చేసిన ఈసీ
ఏప్రిల్ 23న బంగాల్లో తొలి దశ అసెంబ్లీ ఎన్నికల పోలింగ్- అందుకోసం ఏర్పాటు చేసిన కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం- తాజాగా బంగాల్ ఓటర్ జాబితాలో 7లక్షల ఓటర్లను చేర్చిన సీఈసీ
Published : April 19, 2026 at 10:21 AM IST
Bengal Voters Adding : మరో నాలుగు రోజుల్లో పశ్చిమ బంగాల్లో తొలి దశ ఎన్నికల పోలింగ్ జరగనుంది. పోలింగ్కు నాలుగు రోజుల ముందు బంగాల్లో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఓటరు జాబితాలో కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం (సీఈసీ) సుమారు ఏడు లక్షల కొత్త ఓటర్లను చేర్చింది. అయితే, ఈ అదనపు ఓటర్ల వయసు, వారు పురుష లేదా మహిళా ఓటర్లా అనే విషయాన్ని సీఈసీ వెల్లడించకపోవడం గమనార్హం. అలాగే ఓటర్ల జాబితాలో చేర్చడం కోసం అందిన ఫారం-6 దరఖాస్తుల సంఖ్యను గానీ, వాటిలో ఎన్ని తిరస్కరణకు గురయ్యో అనే విషయాన్నీ వెల్లడించలేదు. ఎన్నికలకు కొద్ది రోజుల ముందే బంగాల్ ఓటరు జాబితాల్లో లక్షలాది మందిని చేర్చడం రాజకీయంగా ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. ఇప్పటికే కేంద్ర ఎన్నికల సంఘంపై టీఎంసీ, ఇతర ప్రతిపక్షాలు విమర్శలు గుప్పిస్తున్న తరుణంలో ఈ పరిణామం చోటుచేసుకోవడం గమనార్హం.
ఈ కొత్త ఓటర్లలో సుమారు 3.22 లక్షల మంది మొదటి దశ పోలింగ్లో (ఏప్రిల్ 23న) ఓటు వేయనుండగా, మిగిలిన 3.88 లక్షల మంది ఓటర్లు రెండో దశ పోలింగ్లో (ఏప్రిల్ 29న) తమ ఓటు హక్కును వినియోగింకోనున్నారు. ఈ విషయాన్ని ఎన్నికల సంఘం సీనియర్ అధికారి ఒకరు తెలిపారు. నిబంధనలకు అనుగుణంగా మొత్తం గణాంకాలను విడుదల చేశామని పేర్కొన్నారు. వివరణాత్మక సమాచారాన్ని తర్వాత విడుదల చేస్తామని ప్రకటించారు. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో మొత్తం ఓటర్ల సంఖ్య 6,82,51,008గా ఉందని, మరిన్ని పేర్లు చేరితే ఈ సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉందని వెల్లడించారు.