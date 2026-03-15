బంగాల్‌లో మళ్లీ మమత సర్కారేనా? లేదా BJP అధికారం కొట్టేస్తుందా? సీపీఎం, కాంగ్రెస్ పరిస్థితేంటి?

వచ్చే నెలలో బంగాల్‌లో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు- నాలుగోసారి అధికారం కోసం మమత పోరాటం- తొలిసారి అధికార పీఠం కోసం బీజేపీ గురి- సీపీఎం, కాంగ్రెస్ పరిస్థితి ఏంటంటే?

Bengal Election 2026 (Source : PTI, ETV Bhatat)
Published : March 15, 2026 at 7:50 PM IST

West Bengal Election 2026 : బంగాల్‌‌ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు నగారా మోగింది. వచ్చే నెలలో రెండు దశల్లో ఆ రాష్ట్రంలో పోలింగ్ జరగనుంది. ఇప్పటికే అధికార టీఎంసీ, విపక్ష బీజేపీ ప్రచారాన్ని ముమ్మరం చేశాయి. బీజేపీ తరఫున ప్రధాని మోదీ, అమిత్ షా, టీఎంసీ తరఫున మమతా బెనర్జీ, అభిషేక్ బెనర్జీ పలు సభల్లో పాల్గొన్నారు. ఈసారి ఎలాగైనా గెలిచి వరుసగా నాలుగోసారి బంగాల్‌లో అధికారాన్ని చేపట్టాలని టీఎంసీ ఉవ్విళ్లూరుతోంది. 2021లో జరిగిన ఎన్నికల్లో మమతకు గట్టి పోటీ ఇచ్చిన బీజేపీ, ఈసారి అధికార పీఠం దక్కించుకోవాలని సర్వశక్తులూ ఒడ్డుతోంది. మరోవైపు, ఒంటరిగా బరిలోకి దిగి సత్తాచాటాలని కాంగ్రెస్ సిద్ధమవుతోంది. సీపీఎం సైతం తమ పూర్వపు కంచుకోటైన రాష్ట్రంలో మంచి ఫలితాలను రాబట్టాలని భావిస్తోంది. ఈ క్రమంలో బంగాల్‌లో ముఖ్య పార్టీల బలాబలాలేంటి? ప్రతికూలతలేంటి? బంగాల్ రాజకీయ ముఖచిత్రం ఎలా ఉంది? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.

హ్యాట్రిక్ విజయాలతో ఊపుమీదున్న టీఎంసీ
2011, 2016, 2021లో జరిగిన బంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో మమత బెనర్జీ నాయకత్వంలో టీఎంసీ వరుసగా మూడుసార్లు గెలిచి హ్యాట్రిక్ కొట్టింది. ఇక వచ్చే నెలలో జరగనున్న ఎన్నికల్లోనూ అధికారాన్ని తిరిగి దక్కించుకోవాలని తృణమూల్ కృషి చేస్తోంది. అందుకు తమ పార్టీకి అట్టడుగు వర్గాల్లో ఉన్న ఆదరణ, సంక్షేమ పథకాలు, ఎస్ఐఆర్‌పై పోరాటం కలిసి వస్తాయని ఆశిస్తోంది.

బలాలు
టీఎంసీకి ప్రధాన బలం ఆ పార్టీ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీ. ఆమె ఇమేజ్, చరిష్మా టీఎంసీకి ఎన్నికల్లో లాభాన్ని చేకూరుస్తోంది. అలాగే బంగాల్ రక్షకురాలిగా, జాతీయస్థాయిలో బలమైన ప్రతిపక్ష గొంతుకగా మమత నిలుస్తున్నారు. టీఎంసీ గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంతాల్లో బలంగా విస్తరించి ఉంది. ఒక్కమాటలో చెప్పాలంటే ఆ పార్టీ సంస్థాగత నిర్మాణం బలంగా ఉంది. ఇది కూడా ఎన్నికల్లో టీఎంసీ లాభించే అంశమేనని రాజకీయ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.

సంక్షేమ పథకాలు
25- 60ఏళ్ల వయసు గల మహిళలకు ఆర్థికంగా అండగా ఉండేందుకు 2021లో టీఎంసీ సర్కార్ 'లక్ష్మీర్ భండార్'ను తీసుకొచ్చింది. ఈ స్కీమ్ ద్వారా ఎస్సీ, ఎస్టీ మహిళలకు ప్రతి నెలా రూ. 1,200 ఇతర వర్గాల మహిళలకు నెలకు రూ.1,000 అందిస్తోంది. అలాగే బాలికలను విద్యను ప్రోత్సహించేందుకు 'కన్యశ్రీ' పథకం ద్వారా స్కాలర్‌షిప్‌లను ఇస్తోంది. మరోవైపు, రూ.5 లక్షల వరకు హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్‌ను అందించే 'స్వాస్థ్య సతి' స్కీమ్ కూడా మంచి ఆదరణ పొందింది. ఇలా మహిళలు, గ్రామీణ ఓటర్లు, ఆర్థికంగా వెనుకబడిన వర్గాలకు అండగా నిలిచే పథకాలను టీఎంసీ తీసుకొచ్చింది. ఇవి టీఎంసీ కొంత మేర లాభం చేకూర్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

వ్యతిరేక ఓటు చీలే అవకాశం
అయితే 15 ఏళ్లుగా అధికారంలో ఉండడంతో టీఎంసీపై కొంత వ్యతిరేకత కూడా ఉంది. అయితే ఈ ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓటు బీజేపీ, కాంగ్రెస్, సీపీఎం మధ్య చీలిపోతుంది. దీంతో అధికార టీఎంసీ లాభపడనుంది. టీఎంసీ ఇటీవల కాలంలో రాజకీయంగా బాగా వాడిన అస్త్రం ఎస్ఐఆర్. ఈ ప్రక్రియ ద్వారా నిజమైన ఓటర్లకు అన్యాయం జరుగుతోందని, మైనారిటీ ఓట్లను ఈసీ తొలిగిస్తోదని మమత ఏకంగా సుప్రీంకోర్టునే ఆశ్రయించారు. ఎస్ఐఆర్‌కు భయపడే ఓటర్ల హక్కుల రక్షకురాలిగా తనను తాను మమత ప్రదర్శించుకున్నారు. ఓటు హక్కు కోల్పోతామని భయపడే వర్గాలను టీఎంసీ వైపు మళ్లించే ప్రయత్నాన్ని మమత చేశారు. ఇది ఎన్నికల్లో టీఎంసీకి ఏ మేర లాభిస్తుందో చూడాలి.

బలహీనతలు
గత 15 ఏళ్లుగా బంగాల్‌లో అధికారంలో ఉండడంతో టీఎంసీ ప్రభుత్వ వ్యతిరేకతను ఎదుర్కొంటోంది. స్థానిక సమస్యలు, అవినీతి ఆరోపణలు, అట్టడుగు స్థాయి నాయకులపై ప్రజల్లో అసంతృప్తి ఉంది. అలాగే పార్టీ వర్గపోరు సవాల్‌గా మారుతోంది. పలు జిల్లా నాయకుల మధ్య వర్గపోరు నెలకొంది. దీంతో పలుసార్లు వారు బాహాబాహీకి దిగారు. ఇది టీఎంసీకి ఎన్నికల్లో కొంత మేర నష్టం చేసే ఛాన్స్ ఉంది.

బీజేపీ ఇలా
బంగాల్‌లో టీఎంసీని గద్దె దించడానికి గత ఎన్నికల నుంచి బీజేపీ తీవ్రంగా కృషి చేస్తోంది. ఈ ఎన్నికల్లో అధికార పీఠాన్ని కైవసం చేసుకోవాలని వ్యుహాలు రచిస్తోంది. ప్రభుత్వానికి ఉన్న వ్యతిరేకత తమకు కలిసొస్తుందని భావిస్తోంది. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ చరిష్మా, హిందూత్వ అజెండా తమకు ఎన్నికల్లో లాభిస్తుందని ఆశపడుతోంది. 2001లో జరిగిన బంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలలో బీజేపీ కేవలం ఐదు శాతం ఓట్లను సాధించింది. 2016లో 291 నియోజకవర్గాల్లో పోటీ చేసి కేవలం మూడు సీట్లునే గెలుచుకుంది.

కానీ 2021లో అనూహ్యంగా పుంజుకుంది. ఈసారి ఏకంగా 77 స్థానాల్లో జయకేతనం ఎగురవేసింది. అలాగే 38 శాతానికి పైగా ఓట్లను కొల్లగొట్టింది. అంతలా బీజేపీ ఈ మధ్య కాలంలో బలపడింది. అదే ఊపును కొనసాగించి ఈసారి ఎన్నికల్లో విజయం సాధించాలని కాషాయ దళం కసరత్తు చేస్తోంది. టీఎంసీ ప్రభుత్వంలో వచ్చిన అవినీతి ఆరోపణలు, ఉద్యోగాల కుంభకోణం వంటి సమస్యలను ప్రజల్లోకి బీజేపీ బలంగా తీసుకెళ్లింది. శాంతిభద్రతల సమస్యలను కూడా ప్రచార సభల్లో మోదీ ప్రస్తావిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా మహిళలపై నేరాలను కాషాయదళం ఎండగడుతోంది. ఇలాంటివి కాషాయ పార్టీకి కలిసొచ్చే అంశాలని రాజకీయ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

బలహీనతలు
అయితే బీజేపీకి బంగాల్‌లో మమత బెనర్జీని సరిపోయే రాష్ట్ర నాయకులు లేరు. ఇదొక మైనస్ పాయింట్. అలాగే మోదీ, అమిత్ షా వంటి వ్యక్తులను బయటి వ్యక్తులుగా టీఎంసీ విమర్శిస్తోంది. అలాగే పార్టీలో వర్గ పోరు కూడా ఆందోళన కలిగిస్తోంది. టీఎంసీతో పోలిస్తే బీజేపీకి బూత్ స్థాయి కార్యకర్తలు లేరు.

కాంగ్రెస్ పరిస్థితి ఏంటంటే?
కొన్ని దశాబ్దాల క్రితం బంగాల్‌ను ఏలిన కాంగ్రెస్ పూర్వ వైభవాన్ని మళ్లీ తెచ్చుకునేందుకు సిద్ధమవుతోంది. ఈ క్రమంలో రాబోయే బంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఒంటరిగా పోటీ చేయాలని ఇప్పటికే నిర్ణయించింది. వామపక్షాలతో దీర్ఘకాల బంధాన్ని తెంచుకుంది.

అక్కడ ఓట్ల కోసం గురి
2021లో బంగాల్‌లో జరిగిన ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ ఒక్క సీటు కూడా గెల్చుకోలేదు. అయితే మాల్డా, ముర్షిదాబాద్, నాడియా వంటి జిల్లాల్లో గణనీయమైన ఓట్లను సాధించింది. రాబోయే ఎన్నికల్లో గట్టిగా కృషి చేస్తే ఈ ప్రాంతంలో సీట్లను గెలవొచ్చని హస్తం పార్టీ యోచిస్తోంది. టీఎంసీ, బీజేపీని ఇష్టపడని ఓటర్లు ప్రత్యామ్నాయంగా తమవైపు మొగ్గు చూపుతారని ఆశపడుతోంది.

బలహీనతలు
బంగాల్‌లో లెఫ్ట్ పార్టీ అధికారంలో వచ్చిన తర్వాత కాంగ్రెస్ ఓటు బ్యాంకు అంతకంతకూ తగ్గుతూ వస్తోంది. టీఎంసీ ఏర్పడ్డాక మరింత క్షీణించింది. సంస్థాగత వైఫల్యాలు, ఫిరాయింపుల కారణంగా అనేక అనేక జిల్లాల్లో పార్టీ పూర్తిగా ఢీలా పడింది. అట్టడుగు వర్గాలు, మైనార్టీలు కూడా టీఎంసీ ఓటు బ్యాంకుకు మారిపోయారు.

సీపీఎం మళ్లీ పుంజుకుంటుందా?
దశాబ్దాలపాటు బంగాల్‌ను ఏలిన పార్టీ సీపీఎం. ఇప్పుడు ఆ పార్టీ ఎన్నికల రంగంలో తన ఉనికిని నిలబెట్టుకునేందుకు తీవ్ర పోరాటం చేస్తోంది. 2021 రాష్ట్ర అసెంబ్లీ ఎన్నికలతో పోలిస్తే 2024 లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో ఆ పార్టీ ఓట్ల శాతం కాస్త పెరిగింది.

బలాలు
20 రోజుల పాటు సీపీఎం నిర్వహించిన 'బంగ్లా బచావో యాత్ర' (బంగాల్‌ను రక్షించండి యాత్ర)కు ప్రజల నుంచి మంచి స్పందన లభించింది. తమ నాయకుల క్లీన్ ఇమేజ్‌, నిరాడంబరమైన జీవనశైలిని ఎన్నికల ప్రచారంలో వాడుతోంది. ఉద్యోగాల కుంభకోణం, ఆర్జీకర్ వైద్య కళాశాల డాక్టర్‌పై హత్యాచారంపై జరిగిన ఆందోళలకు వామపక్ష సంఘాలు నాయకత్వం వహించాయి. ఇలాంటి సమస్యలపై పోరాటం తమ పార్టీకి రాబోయే ఎన్నికల్లో లాభిస్తుందని సీపీఎం ఆశపడుతోంది.

బలహీనతలు
2011 వరకు 34 ఏళ్ల పాటు రాష్ట్రాన్ని పాలించిన సీపీఎం ఓటు బ్యాంకు అంతకంతకూ క్షీణస్తోంది. ఆ పార్టీకి రాష్ట్రస్థాయిలో ప్రజాదరణ ఉన్న నాయకులు కరవయ్యారు. అలాగే పలువురు నాయకులు వృద్ధాప్యంలోకి వెళ్లిపోయారు.

ఎన్నికల షెడ్యూల్
కాగా, బంగాల్​తోపాటు మరో మూడు రాష్ట్రాలు, ఒక కేంద్రపాలిత ప్రాంతం అసెంబ్లీ ఎలక్షన్లకు ఆదివారం కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం షెడ్యూల్ విడుదల చేసింది. బంగాల్​లో వచ్చే నెల రెండు విడతలుగా ఏప్రిల్ 23, 29 తేదీల్లో ఎన్నికలు నిర్వహించనున్నట్లు కేంద్ర ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్‌ (సీఈసీ) జ్ఞానేశ్‌కుమార్‌ వెల్లడించారు. మే 4న ఫలితాలు వెల్లడించనున్నారు.

