ETV Bharat / bharat

వెంటనే సైనిక ఉద్రిక్తతలను తగ్గించాలి- పశ్చిమాసియా యుద్ధంపై వివిధ ప్రభుత్వాధినేతలతో మోదీ సంభాషణ

పశ్చిమాసియా యుద్ధాన్ని వీలైనంత త్వరగా ఆపాలి- చర్చలు, దౌత్యాన్ని తిరిగి ప్రారంభించాలి- గల్ఫ్ దేశాలపై దాడులు సరికావు- భారత ప్రధాని మోదీ స్పష్టీకరణ

author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 19, 2026 at 6:16 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Modi On West Asia Tensions :పశ్చిమాసియా యుద్ధంపై ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు, ఒమన్ సుల్తాన్, మలేసియా ప్రధానులతో భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ గురువారం టెలిఫోన్‌లో సంభాషించారు. వెంటనే ఈ సైనిక ఉద్రిక్తతలను తగ్గించి, చర్చలు, దౌత్యాన్ని తిరిగి ప్రారంభించాల్సిన అవసరం ఉందని ఈసందర్భంగా అందరు నేతలు అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ సంభాషణల వివరాలతో ప్రధాని మోదీ వేర్వేరు ట్వీట్లు చేశారు. ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు ఇమ్మాన్యుయేల్ మక్రాన్‌తో మాట్లాడానని ఆయన తెలిపారు. పశ్చిమాసియా ప్రాంతంలో శాంతి, సుస్థిరతల సాధన కోసం ఇకపైనా పరస్పర సమన్వయంతో పనిచేయాలని తామిద్దరం నిర్ణయించినట్లు మోదీ వెల్లడించారు.

సేఫ్ హర్మూజ్‌ను భారత్ - ఒమన్ కోరుకుంటున్నాయి : మోదీ
గురువారం ఉదయం ఒమన్ సుల్తాన్ హైతమ్ బిన్ తారిఖ్ అల్ సయీద్‌తో ప్రధాని మోదీ సంభాషించారు. ఒమన్ సుల్తాన్‌కు, ఆ దేశ ప్రజలకు రంజాన్ పండుగ ముందస్తు శుభాకాంక్షలను మోదీ తెలిపారు. తమ సంభాషణ ఫలవంతంగా జరిగిందంటూ భారత ప్రధాని ట్వీట్ చేశారు. చర్చలు, దౌత్య మార్గాల ద్వారా పశ్చిమాసియాలో సైనిక ఉద్రిక్తతలను తగ్గించాలనే అభిప్రాయానికి తాము వచ్చామన్నారు. సైనిక ఉద్రిక్తతలు తగ్గితేనే శాంతి, సుస్థిరతల పునరుద్ధరణ సాధ్యమవుతుందని మోదీ తెలిపారు. ఒమన్‌పై జరిగిన దాడులను భారత ప్రధాని ఖండించారు. వేలాదిమంది భారతీయులు సురక్షితంగా భారత్‌కు తిరిగి చేరడానికి సౌకర్యాలు కల్పించినందుకు ఒమన్ సర్కారును ప్రశంసించారు. కీలకమైన హర్మూజ్ జలసంధి మీదుగా ఉన్న సముద్ర రవాణా మార్గాల భద్రతకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని భారత్, ఒమన్ నిర్ణయించాయన్నారు. హర్మూజ్‌ మీదుగా సురక్షిత, స్వేచ్ఛాయుత రవాణా జరిగేే పరిస్థితులు ఏర్పడాలని ఇరుదేశాలు కోరుకుంటున్నాయని మోదీ పేర్కొన్నారు.

సైనిక ఉద్రిక్తతలను తగ్గించే మార్గాలపై భారత్ - మలేసియా చర్చ
మలేసియా ప్రధానమంత్రి అన్వర్ ఇబ్రహీంకు భారత ప్రధాని మోదీ ముందస్తు రంజాన్ శుభాకాంక్షలు చెప్పారు. పశ్చిమాసియా ప్రాంతంలో ప్రస్తుతం నెలకొన్న పరిస్థితులపై వారిద్దరు చర్చించారు. సైనిక ఉద్రిక్తతలను తగ్గించేందుకు అందుబాటులో ఉన్న మార్గాలపైనా వారు సంభాషించుకున్నారు.

కువైట్‌పై దాడులను ఖండించిన ప్రధాని మోదీ
అంతకుముందు బుధవారం రోజు కువైట్ యువరాజు షేక్ సబా అల్ ఖాలెద్ అల్ హమద్ అల్ ముబారక్ అల్ సబా‌తోనూ ప్రధాని మోదీ టెలిఫోన్‌లో సంభాషించారు. ఈవివరాలను గురువారం మీడియా సమావేశం వేదికగా భారత విదేశాంగ శాఖ అధికార ప్రతినిధి రణధీర్ జైస్వాల్ వెల్లడించారు. ఆయన చేసిన ప్రకటన ప్రకారం, కువైట్‌పై ఇప్పటివరకు జరిగిన దాడులను భారత ప్రధాని మోదీ ఖండించారు. హర్మూజ్‌ జలసంధి మీదుగా నౌకలు, ఆయిల్ ట్యాంకర్ల సురక్షిత రాకపోకలకే భారత్ అత్యధిక ప్రాధాన్యతను ఇస్తుందని కువైట్ యువరాజుతో మోదీ అన్నారు. కువైట్‌లోని భారతీయుల భద్రతకు మద్దతును అందిస్తున్నందుకు యువరాజుకు భారత ప్రధాని ధన్యవాదాలు చెప్పారు. దీంతోపాటు రంజాన్ పండుగ ముందస్తు శుభాకాంక్షలను మోదీ తెలిపారు.

గ్యాస్ హబ్‌లపై దాడులు తీవ్రంగా కలవరపరిచాయి : భారత్
పశ్చిమాసియా దేశాల్లోని గ్యాస్ హబ్‌లపై జరిగిన తాజా దాడులు తీవ్రంగా కలవరపరిచేలా ఉన్నాయని భారత విదేశాంగ శాఖ అధికార ప్రతినిధి రణధీర్ జైస్వాల్ అన్నారు. ఇప్పటికే అనిశ్చితిలో ఉన్న అంతర్జాతీయ ఇంధన రంగాన్ని మరింత అస్థిరపరిచేందుకు మాత్రమే ఇలాంటి దాడులు పనికొస్తాయని ఆయన తెలిపారు. ఈ తరహా దాడులు ఆమోదయోగ్యం కావని, వెంటనే వాటిని ఆపాలని కోరారు. పశ్చిమాసియాలోని పౌరులు, ఇంధనాలకు సంబంధించిన మౌలిక సదుపాయాలను లక్ష్యంగా చేసుకోకూడదని గతంలోనూ భారత్ పిలుపునిచ్చిందని రణధీర్ జైస్వాల్ గుర్తుచేశారు. ఇంధన సదుపాయాలపై దాడులు కొనసాగితే, ప్రపంచ ఇంధన సరఫరా మరింత అతలాకుతలం అవుతుందన్నారు. ఇలాంటి దాడులు ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థలకు ప్రమాదకరమని హెచ్చరించారు. పశ్చిమాసియా సైనిక ఉద్రిక్తతలు ఎంతటి తీవ్రరూపును దాల్చాయో అందరికీ తెలుసని, వీలైనంత త్వరగా ఈ ఘర్షణ ఆగాల్సిన అవసరం ఉందని ఆయన చెప్పారు.

అజిత్, సెర్జియో గోర్ సంభాషణ సాధారణమైందే
భారత జాతీయ భద్రతా సలహాదారు(ఎన్‌ఎస్ఏ) అజిత్ డోభాల్, అమెరికా రాయబారి సెర్జియో గోర్ మధ్య ఇటీవలె జరిగిన సంభాషణ‌పైనా పలు వివరాలను రణధీర్ జైస్వాల్ వెల్లడించారు. అది సాధారణ సంభాషణే అని, అలాంటి సంభాషణలు జరుగుతుంటాయని ఆయన తెలిపారు. ముఖ్యమైన ద్వైపాక్షిక అంశాలపైనే ఇరువురు చర్చించారన్నారు. భారత విదేశాంగ మంత్రి ఎస్ జైశంకర్ సైతం యూఏఈ, పలు జీసీసీ దేశాల విదేశాంగ మంత్రులతో సంభాషించారని ఆయన తెలిపారు. ప్రస్తుత పశ్చిమాసియా పరిస్థితులపై వారు పరస్పరం అభిప్రాయాలను పంచుకున్నారని చెప్పారు.

TAGGED:

PM MODI TALKS WITH FRENCH PRESIDENT
PM MODI TALKS WITH OMAN SULTAN
MODI TALKS WITH KUWAIT CROWN PRINCE
WEST ASIA CONFLICT MODI
MODI ON WEST ASIA TENSIONS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.