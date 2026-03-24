పశ్చిమాసియాలో యుద్ధ పరిస్థితులను గమనిస్తున్నాం: ప్రధాని మోదీ

పశ్చిమాసియాలో యుద్ధ పరిస్థితులపై రాజ్యసభలో ప్రధాని ప్రకటన

PM Modi in Rajya Sabha
PM Modi in Rajya Sabha (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 24, 2026 at 2:35 PM IST

PM Modi in Rajya Sabha : పశ్చిమాసియాలో యుద్ధ పరిస్థితులను గమనిస్తున్నామని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ వెల్లడించారు. పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న ఉద్రిక్తతలపై రాజ్యసభలో ప్రధాని ప్రకటన చేశారు. గల్ఫ్ దేశాల్లో యుద్ధం వల్ల అనేక సమస్యలు వస్తున్నాయని, దేశంలో ముడిచమురు, గ్యాస్‌, ఎరువుల రవాణాకు ఆటంకం లేకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని తెలిపారు. మనకు ఎక్కువగా గల్ఫ్‌ నుంచే ముడిచమురు, గ్యాస్‌ వస్తోందని, ఆ దేశాలతో నిరంతరం చర్చలు జరుపుతున్నామని చెప్పారు. గల్ఫ్ దేశాల్లో చిక్కుకున్న వారిని సురక్షితంగా తీసుకొచ్చామని పేర్కొన్నారు.

PM MODI IN RAJYA SABHA
PM MODI IN RAJYA SABHA

