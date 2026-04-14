పశ్చిమాసియా యుద్ధ ప్రభావం- భారత్​లో 25 లక్షల మంది పేదరికంలోకి వెళ్లే ప్రమాదం : UNDP

యుద్ధం కారణంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా 88 లక్షల మంది కొత్తగా పేదరికంలోకి వెళ్లే ప్రమాదం- సింహభాగం దక్షిణాసియా దేశ ప్రజలే- యునైటెడ్‌ నేషన్స్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ ప్రోగ్రామ్‌ వెల్లడి

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 14, 2026 at 3:35 PM IST

UNDP On West Asia conflict : పశ్చిమాసియాలో రగులుతున్న యుద్ధం సామన్యుడి బతుకుబండిపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది. పెరిగిన ధరలు, సరఫరా గొలుసు అంతరాయల వల్ల భారతదేశంలో ఏకంగా 25 లక్షల మంది కొత్తగా పేదరికంలోకి వెళ్లే ప్రమాదం ఉందని యూఎన్‌డీపీ నివేదిక పేర్కొంది. ఈ సంక్షోభం మన దేశాన్ని, సామాన్యుడిని ఎలా ప్రభావితం చేయనుంది? అసలు నివేదిక ఏం చెబుతోంది? ఈ ప్రత్యేక కథనంలో చూద్దాం.

సింహభాగం దక్షిణాసియా దేశ ప్రజలే!
పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న ఉద్రిక్తతలు ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థను కుదిపేస్తున్నాయి. యుద్ధం ప్రభావం భారత్‌పై తీవ్రంగా ఉంటుందని యునైటెడ్‌ నేషన్స్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ ప్రోగ్రామ్‌(యూఎన్​డీపీ) పేర్కొంది. 'మిలిటరీ ఎస్కలేషన్ ఇన్ ద మిడిల్ ఈస్ట్' పేరుతో ఓ నివేదికను విడుదల చేసిన యూఎన్‌డీపీ, యుద్ధం కారణంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా 88 లక్షల మంది కొత్తగా పేదరికంలోకి వెళ్లే ప్రమాదం ఉందని తెలిపింది. అందులో సింహభాగం దక్షిణాసియా దేశాల ప్రజలే ఉన్నారని స్పష్టం చేసింది.

ద్రవ్యోల్బణంతో పాటు ఇంధన, రవాణ, ఇన్‌పుట్‌ ధరలు పెరగడంతో భారత్‌లో ప్రజల కొనుగోలు శక్తి పడిపోతుందని తెలిపింది. ఈ సంక్షోభం కారణంగా దేశంలో దారిద్ర్యరేఖ దిగువకు వెళ్లే వారి సంఖ్య 25 లక్షలకు పెరిగే ప్రమాదం ఉందని నివేదిక పేర్కొంది. యుద్ధం కారణంగా భారత్‌లో పేదరికపు రేటు 23.9 శాతం నుంచి 24.2 శాతానికి పెరుగుతుందని యూఎన్​డీపీ నివేదిక అంచనా వేసింది. మానవాభివృద్ధి సూచీలో భారత్‌ సాధించిన ప్రగతి కూడా కొంతమేర వెనక్కి వెళ్లే అవకాశం ఉందని యూఎన్‌డీపీ హెచ్చరించింది.

48 బిలియన్ డాలర్ల ఆదాయాన్ని కోల్పోయే ప్రమాదం!
చమురు దిగుమతుల కోసం పశ్చిమాసియాపై భారత్‌ ఎంతగా ఆధారపడుతుందన్న విషయం యూఎన్​డీపీ నివేదిక మరోసారి గుర్తుచేసింది. భారత్‌ తన చమురు అవసరాల్లో 90 శాతానికి పైగా దిగుమతుల ద్వారా పొందుతోంది. ఇందులో 40 శాతం ముడి చమురు, 90 శాతం ఎల్​పీజీ పశ్చిమాసియా నుంచే వస్తోంది. మరోవైపు, సరుకు రవాణా ఖర్చులు, బీమా ప్రీమియం పెరగడంతో దేశం నుంచి ఎగుమతి అయ్యే బాస్మతి బియ్యం, టీ, ఆభరణాలు, వస్త్రాలు వల్ల సుమారు 48 బిలియన్ డాలర్ల ఆదాయాన్ని కోల్పోయే ప్రమాదం ఉందని నివేదిక పేర్కొంది.

భారత వ్యవసాయ రంగంపై తీవ్ర ప్రభావం
అటు భారత వ్యవసాయ రంగంపై యుద్ధం తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది. జూన్‌లో ప్రారంభమయ్యే 'ఖరీఫ్' సీజన్‌కు పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతలు ఆటంకం కలిగించే అవకాశం ఉన్నట్లు యూఎన్​డీపీ నివేదిక వెల్లడించింది. ఎరువుల దిగుమతుల్లో 45 శాతం పశ్చిమాసియా నుంచే వస్తోంది. దేశంలో యూరియా నిల్వలు ఉన్నప్పటికీ ఉద్రిక్తతలు కొనసాగితే రైతులకు ఎరువుల కొరత తప్పదు. ఇక గల్ఫ్ దేశాల్లో పనిచేస్తున్న సుమారు 93 లక్షల మంది భారతీయుల ఉపాధిపై నీలినీడలు కమ్ముకుంటున్నాయి. అక్కడి ఆర్థిక కార్యకలాపాలు మందగిస్తే, వారు పంపే విదేశీ నగదు తగ్గి, వారి కుటుంబాలు ఆర్థికంగా కుదేలవుతాయి.

పరిశ్రమలపైనా తీవ్ర ఒత్తిడి!
ముడిసరుకుల ధరలు పెరగడం, సరఫరా గొలుసులో అంతరాయల వల్ల చిన్న, సూక్ష్మ, మధ్యతరహా పరిశ్రమలు తీవ్ర ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటున్నాయి. మన దేశంలో 90 శాతం మంది ఉపాధి అసంఘటిత రంగంలోనే ఉంది. ఈ పరిస్థితుల వల్ల నిర్మాణ రంగం, రత్నాలు, ఆతిథ్య రంగాల్లోని కార్మికులు ఉపాధి కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంది. మరోవైపు, సముద్ర మార్గాల్లో ఆటంకాల వల్ల వైద్య పరికరాల ముడిసరుకు ఖర్చులు 50 శాతం పెరిగే అవకాశం ఉంది. మందుల ధరలు ఇప్పటికే 10 నుంచి 15 శాతం పెరిగాయని నివేదిక పేర్కొంది. ఇది సామాన్యుడి ఆరోగ్య భద్రతకు పెద్ద ముప్పుగా మారుతోందని హెచ్చరించింది.

