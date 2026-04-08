ETV Bharat / bharat

అమెరికా-ఇరాన్ కాల్పుల విరమణ ఒప్పందాన్ని స్వాగతించిన భారత్‌

కాల్పుల విరమణ శాశ్వత శాంతికి దారి తీస్తుంది- వివాదాల పరిష్కారానికి చర్చలు, దౌత్యమే సరైన మార్గం- వాణిజ్య నౌకల రాకపోకలకు ఆటంకాలు ఉండవని ఆశిస్తున్నాం- భారత్‌

Representational Image (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 8, 2026 at 3:15 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

India Welcomes Ceasefire : అమెరికా- ఇరాన్ కాల్పుల విరమణ ఒప్పందాన్ని భారత్‌ స్వాగతించింది. రెండు వారాల కాల్పుల విరమణ పశ్చిమాసియాలో శాశ్వత శాంతికి దారి తీస్తుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేసింది. ఈ మేరకు విదేశాంగ శాఖ ఒక ప్రకటన విడుదల చేసింది. యుద్ధం వల్ల ఆ ప్రాంతంలో ఉంటున్న ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారని పేర్కొంది. ప్రపంచ ఇంధన సరఫరాతో పాటు అంతర్జాతీయ వాణిజ్య వ్యవస్థల్లో తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడిందని తెలిపింది. ఉద్రిక్తతలు తగ్గించడానికి చర్చలు, దౌత్యపరమైన సంప్రదింపులే సరైన మార్గాలని వెల్లడించింది. అంతర్జాతీయ వాణిజ్యానికి అత్యంత కీలకమైన హర్మూజ్ జలసంధి గుండా నౌకల రాకపోకలు ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా సాగాలని తాము కోరుకుంటున్నట్లు విదేశాంగశాఖ స్పష్టం చేసింది.

TAGGED:

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.