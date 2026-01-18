కాంగ్రెస్ పాలనలోనే అసోంలోకి చొరబాట్లు- ఆ పార్టీ ప్రజల విశ్వాసం కోల్పోయింది: మోదీ

ETV Bharat / bharat

Published : January 18, 2026 at 12:41 PM IST

Modi Assam Visit : కాంగ్రెస్ ప్రతికూల రాజకీయాల సందేశాన్ని ఇస్తుండడంతో ప్రజల విశ్వాసాన్ని కోల్పోయిందని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అభిప్రాయపడ్డారు. ఓటర్లు సుపరిపాలన, అభివృద్ధి కోసం బీజేపీని విశ్వసిస్తున్నారని, అందుకు మహారాష్ట్ర, కేరళ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో పార్టీ విజయం సాధించడమే ఉదాహరణ అని తెలిపారు. ఈ మేరకు అసోంలోని కలియాబోర్‌లో జరిగిన ర్యాలీలో పాల్గొన్న మోదీ, కాంగ్రెస్​పై పలు వ్యాఖ్యలు చేశారు.

దశాబ్దాలుగా అసోంలో కాంగ్రెస్ పాలనలో చొరబాట్లు పెరుగుతూనే ఉన్నాయని ఆరోపించారు. 20 సంవత్సరాలు కాంగ్రెస్ అధికారంలో ఉన్నప్పటికీ, బీజేపీపై ప్రజల విశ్వాసం ఇటీవల బిహార్ ఎన్నికలలో రికార్డు ఓట్లు, సీట్లు సాధించిందని మోదీ తెలిపారు. అసోంలో ప్రారంభించిన సంక్షేమ ప్రాజెక్టులు బీజేపీ అభివృద్ధి మంత్రాన్ని బలోపేతం చేశాయని చెప్పారు.

మరోవైపు, మోదీ నాగావ్ జిల్లాలో రూ. 6,957 కోట్ల కాజీరంగా ఎలివేటెడ్ కారిడార్‌కు శంకుస్థాపన చేసి, రెండు అమృత్ భారత్ రైళ్లను వర్చువల్‌గా జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. రెండు రోజుల పర్యటనలో భాగంగా మోదీ, కాజీరంగా ప్రాజెక్టుకు 'భూమి పూజ' చేశారు. ఆ కారిడార్ కాజీరంగా జాతీయ ఉద్యానవనం, టైగర్ రిజర్వ్ మీదుగా వన్యప్రాణుల సురక్షిత కదలికను నిర్ధరించడం, జాతీయ రహదారి-715పై రోడ్డు ప్రమాదాలను తగ్గించడం, పర్యావరణ పర్యాటకాన్ని ప్రోత్సహించడం, స్థానిక ఉపాధి అవకాశాలను సృష్టించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

అదే సమయంలో డిబ్రూగఢ్- గోమతి నగర్ (లఖ్​నవూ) , కామాఖ్య- రోహ్‌తక్‌ల మధ్య నడిచే రెండు అమృత్ భారత్ ఎక్స్‌ప్రెస్ రైళ్లను వర్చువల్‌గా జెండా ఊపి ప్రారంభించారు మోదీ. ఆ రైళ్లు అసోం, బంగాల్​, బిహార్, ఉత్తర్​ప్రదేశ్, దిల్లీ, హరియాణా సహా పలు రాష్ట్రాల మధ్య సుదూర రైలు అనుసంధానాన్ని గణనీయంగా మెరుగుపరుస్తాయి. ప్రయాణ సమయాన్ని తగ్గిస్తాయి, ఆధునిక ప్రయాణికుల సౌకర్యాలను అందిస్తాయి.

