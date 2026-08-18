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'వీబీ జీ రామ్‌ జీ ఒక ఫ్లాప్ షో- ఎంజీనరేగాను వెంటనే పునరుద్ధరించాలి'- ఈటీవీ భారత్‌తో సంక్షేమ ఆర్థికవేత్త జీన్ డ్రెజ్

పాత ఉపాధి హామీ స్థానంలో తెచ్చిన కొత్త పథకంపై ప్రముఖ సంక్షేమ ఆర్థికవేత్త జీన్ డ్రెజ్ విమర్శలు- పూర్తిగా విఫలమైందని వ్యాఖ్యలు- ఎంజీనరేగా పథకాన్ని వెంటనే పునరుద్ధరించాలని కేంద్ర ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి

Jean Dreze on VB-G RAM G
ప్రముఖ సంక్షేమ ఆర్థికవేత్త జీన్ డ్రెజ్ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 18, 2026 at 9:56 PM IST

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Jean Dreze on VB-G RAM G : కేంద్ర ప్రభుత్వం అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా ప్రారంభించిన వీబీ జీ రామ్ జీ పథకం ఒక 'ఫ్లాప్ షో' గా మిగిలిపోయిందని ప్రముఖ సంక్షేమ ఆర్థికవేత్త జీన్ డ్రెజ్ విమర్శించారు. మహాత్మా గాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం (MGNREGA- ఎంజీనరేగా) స్థానంలో ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన కొత్త విధానం పూర్తిగా చతికిలపడిపోయిందని పేర్కొన్నారు. వికసిత్ భారత్- గ్యారంటీ ఫర్ రోజ్‌గార్ అండ్ ఆజీవికా మిషన్- గ్రామీణ్‌నే సింపుల్‌గా VB-G RAM G అని పిలుస్తారు. ఈ పథకం అమల్లోకి వచ్చిన మొదటి నెలలోనే గ్రామీణ ఉపాధి కిందటి ఏడాదితో పోలిస్తే దాదాపు సగానికి పడిపోయిందని ఆయన ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఈటీవీ భారత్‌కు ఇచ్చిన ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలో జీన్ డ్రెజ్- ఈ కొత్త పథకంలోని లోపాల్ని, క్షేత్ర స్థాయిలో ఉత్పన్నం అవుతున్న సమస్యల్ని ప్రస్తావించారు.

2026 జులై 1 నుంచి దేశవ్యాప్తంగా అమల్లోకి వచ్చిన వీబీ జీ రామ్ జీ పథకం కింద పని దినాలను 100 రోజుల నుంచి 125 రోజులకు పెంచుతున్నట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇదివరకే ప్రకటించింది. అయితే క్షేత్ర స్థాయిలో మాత్రం దానికి పూర్తి భిన్నమైన పరిస్థితులు ఉన్నాయని జీన్ డ్రెజ్ తెలిపారు. ఆయన ప్రకారం- ప్రస్తుత 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరంలో మొదటి 4 నెలల్లో (ఏప్రిల్- జులై) దేశవ్యాప్తంగా గ్రామీణ ఉపాధి అవకాశాలు భారీగా పడిపోయాయి. వ్యవసాయ పనులు తక్కువగా ఉండే ఈ సీజన్‌లో పేదలు ఉపాధి హామీపైనే ఎక్కువగా ఆధారపడతారు. ఇంకా ఉపాధి హామీపై ఎక్కువగా ఆధారపడే ఝార్ఖండ్‌లో పరిస్థితి మరింత దారుణంగా ఉందని డ్రెజ్ అన్నారు. ఇక్కడ గడిచిన రెండేళ్లతో పోలిస్తే పనులు దాదాపు 75 శాతం పడిపోయాయని, పథకం పనితీరు దాదాపు శూన్యంగా మారిందని డ్రెజ్ ఆరోపించారు.

'ఇది వ్యవసాయ పనులు తక్కువగా ఉండే సమయం. దీంతో జనం ఎక్కువగా ఈ పథకంపై ఆధారపడతారు. కానీ పరిస్థితి అలా లేదు. గతేడాదితో పోలిస్తే ఈ ఆర్థిక సంవత్సరం తొలి నెలలో గ్రామీణ ఉపాధి సగానికి పడిపోయింది. గత రెండేళ్లతో పోలిస్తే ఈ ఆర్థిక సంవత్సరం మొదటి 4 నెలల్లో ఇంకా గణనీయంగా తగ్గింది. ఇక కూలీలు ఎక్కువగా ఉండే ఝార్ఖండ్‌లో పని దినాలు ఏకంగా 75 శాతం పడిపోయాయి. ఇక్కడ పథకం పనితీరు దాదాపు శూన్యంగా మారిపోయింది.'
-- జీన్ డ్రెజ్, సంక్షేమ ఆర్థిక వేత్త

పథకం విఫలమైందనడానికి జీన్ డ్రెజ్ చెప్పిన కారణాలివే
వీబీ జీ రామ్ జీ వైఫల్యానికి ప్రధాన కారణాల్లో పథకం అమలుపై ఏర్పడిన గందరగోళం ఒకటని జీన్ డ్రెజ్ చెప్పారు. గతేడాది డిసెంబరులోనే కేంద్ర గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి ఈ కొత్త పథకం ఏప్రిల్ 1 నుంచి ప్రారంభం అవుతుందని ప్రకటించినట్లు ఆయన గుర్తు చేశారు. కానీ జులై 1 నుంచి అమల్లోకి రావడంతో మధ్యలో ఉన్న సమయంలో క్షేత్ర స్థాయి సిబ్బంది, రోజ్‌గార్ సేవక్‌లు తీవ్ర అయోమయానికి గురయ్యారని, ఏం చేయాలి, పథకం ఎలా అమలు చేయాలనే దానిపై స్పష్టత లేకుండా పోయిందన్నారు. ఇంకా పథకానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఎంత నిధులు వస్తాయనే విషయంపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు కూడా చాలా కాలం స్పష్టత లేదని డ్రెజ్ పేర్కొన్నారు. ఫిబ్రవరిలో రాష్ట్ర బడ్జెట్లు రూపొందించే సమయంలో ఈ పథకానికి సంబంధించిన స్పష్టమైన కేటాయింపులు లేకపోవడంతో సమస్య మరింత పెరిగిందన్నారు.

ఎంజీనరేగాతో పోలిస్తే వీబీ జీ రామ్ జీ లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలపై ఆర్థిక భారం కూడా గణనీయంగా పెరిగిందని డ్రెజ్ తెలిపారు. గతంలో ఎంజీనరేగాలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల వాటా 20 శాతంగా ఉండగా, కొత్త విధానంలో రాష్ట్రాలు 60 శాతం నిధులు సమకూర్చాల్సి ఉంటుందని ఆయన ప్రస్తావించారు. ఝార్ఖండ్ విషయాన్ని ఉదాహరణగా తీసుకున్న ఆయన- కేంద్రం రూ. 2700 కోట్లు కేటాయించాలని ప్రతిపాదిస్తే, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ. 1800 కోట్లు సమకూర్చాల్సి వస్తుందన్నారు. అయితే ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సర బడ్జెట్‌లో అందుకు తగిన కేటాయింపుల్లేవని పేర్కొన్నారు. కొత్త నిబంధనలు, పేమెంట్ సిస్టమ్‌ను మరింత సంక్లిష్టంగా మార్చడంతో వేతనాల చెల్లింపుల్లోనూ తీవ్ర జాప్యం జరుగుతోందని జీన్ డ్రెజ్ పేర్కొన్నారు. దీంతో కూలీలు కూడా పనులకు వెళ్లేందుకు ఆసక్తి చూపించట్లేదన్నారు.

పాత పథకాన్ని పునరుద్ధరించాల్సిందే!
చివరగా పని దినాల్ని 100 నుంచి 125 రోజులకు పెంచడం అనేది కేవలం ఒక కంటితుడుపు చర్యగా జీన్ డ్రెజ్ అభివర్ణించారు. ఉపాధి అవకాశాలే లభించనప్పుడు పనిదినాల పరిమితి పెంచి ఏం లాభమని ప్రశ్నించారు. అవినీతిని అరికట్టి, వేతనాల జాప్యానికి పరిష్కారం చూపకుండా ఏ పథకమూ విజయం సాధించలేదని స్పష్టం చేశారు. ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం వెంటనే పాత ఉపాధి హామీ పథకాన్ని పునరుద్ధరించాలని, ప్రజలకు వాస్తవంగా ఉపాధి హామీ అందేలా వ్యవస్థను బలోపేతం చేయాల్సిన అవసరం ఉందని నొక్కిచెప్పారు. జీన్ డ్రెజ్ బెల్జియం సంతతికి చెందిన ప్రముఖ భారతీయ సంక్షేమ ఆర్థికవేత్త, సామాజిక శాస్త్రవేత్త, కార్యకర్త. ఈయన భారతదేశంలో పేదరికం, ఆహార భద్రత, ఆకలి, ప్రాథమిక విద్య, ఉపాధి హామీ పథకం వంటి సామాజిక సంక్షేమ రంగాల అభివృద్ధి కోసం విశేషంగా కృషి చేశారు.

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