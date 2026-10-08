'ఇండియాకు అసలు బాస్ అంబానీనా?'- మస్క్ సంచలన పోస్ట్- మరో వ్యక్తిని కనిపెట్టమని రాహుల్ రిప్లై!
భారత్లో స్టార్లింక్ కమర్షియల్ ఆపరేషన్స్ లైసెన్స్ ఇంకా రాలేదని, అంబానీని ప్రస్తావిస్తూ మస్క్ ఎక్స్లో పోస్ట్ చేయగా కాంగ్రెస్ నేత రాహుల్ గాంధీ దీనిపై వ్యంగ్యంగా స్పందించారు.
Published : October 8, 2026 at 10:41 PM IST
Rahul Gandhi Elon Musk : శాటిలైల్ ఆధారిత ఇంటర్నెట్ సేవలు అందించే స్టార్లింక్కు భారత్లో అనుమతులకు సంబంధించి చెలరేగిన వివాదం రాజకీయంగా ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. దేశంలో తమ సంస్థకు కమర్షియల్ లైసెన్స్ రావడంలో ఎదురవుతున్న జాప్యంపై మస్క్ ఎక్స్లో చేస్తున్న వరుస పోస్టులు దేశ రాజకీయాల్లో దుమారం రేపుతున్నాయి. అక్టోబర్ 8న సాయంత్రం కూడా మస్క్ ఓ ఎక్స్ పోస్ట్కు రిప్లై ఇస్తూ- స్టార్లింక్ ఇప్పటికే 165 కుపైగా దేశాల్లో లైసెన్స్ పొందిందని, భారత్లో ప్రతి ప్రభుత్వ నిబంధనలు, చట్టాల్ని పాటిస్తూ ఐదేళ్లుగా దీనిపై పని చేస్తున్నామని అయినా లైసెన్స్ ఇంత వరకు ఎందుకు రాలేదని ప్రశ్నించారు. ఇక్కడ 'ఇండియాకు అసలు బాస్ అంబానీనా?' అని మస్క్ ప్రశ్నించారు. ఈ క్రమంలోనే దీనిపై స్పందించిన కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకుడు, లోక్సభలో ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ కూడా స్పందించారు. మస్క్ ఎక్స్ పోస్ట్కు రిప్లై ఇచ్చి, ఇండియాకు ఆహ్వానిస్తూనే- మరో వ్యక్తి గురించి తెలుసుకునే వరకు (కనిపెట్టే వరకు) వెయిట్ చెయ్ అని వ్యంగ్యంగా పోస్ట్ చేశారు.
'వెల్కమ్ టు ఇండియా, ఎలాన్. మరో వ్యక్తి గురించి తెలుసుకునే వరకు వరకు కొంచెం వేచి ఉండండి'
- రాహుల్ గాంధీ, కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత
భారత్లో స్టార్లింక్ వాణిజ్య కార్యకలాపాలకు అనుమతుల అంశంపై మస్క్, కేంద్ర ప్రభుత్వానికి మధ్య వివాదం కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో రాహుల్ గాంధీ నుంచి ఈ పోస్ట్ రావడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. మరో పోస్టులో ఎలాన్ మస్క్- స్టార్లింక్ను వ్యతిరేకించడం వల్ల ఎక్కువగా నెట్వర్క్ సేవలు అందని ప్రాంతాల్లోని ప్రజలే నష్టపోతారని మస్క్ అన్నారు. పెద్ద పెద్ద నగరాలు, సంపన్న వర్గాలకు ఇప్పటికే మంచి ఇంటర్నెట్ సదుపాయాలు ఉన్నాయని, కనెక్టివిటీ తక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాలకు స్టార్లింక్ ఉపయోగపడుతుందని పేర్కొన్నారు.
Welcome to India, Elon. Wait till you discover the other guy.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 8, 2026
అసలు వివాదం ఎక్కడ మొదలైంది?
సుమారు 11 వేలకుపైగా భారత గ్రామాల్లో కనీసం 4G నెట్వర్క్ కూడా లేదని , భారత్కు స్టార్లింక్ సేవలు కావాలంటూ ఎక్స్లో డోజ్డిజైనర్ పేరిట ఉన్న ఓ అకౌంట్ నుంచి పోస్ట్ రాగా దీనిపై మస్క్ స్పందించారు. దురదృష్టవశాత్తు కొందరు బడా వ్యాపారులు తమ గుత్తాధిపత్యం కాపాడుకోవడానికి తమను అడ్డుకుంటున్నారని ఆయన రిప్లై ఇచ్చారు. ఇక్కడ ఒలిగార్కులు అని కార్పొరేట్ వ్యాపారుల్ని ప్రస్తావిస్తూ అన్నారు. వారెవరో మీరు కూడా గెస్ చేయొచ్చని చెప్పారు. తమ స్టార్లింక్ సేవల్ని అడ్డుకోవడం భారతీయులకు ద్రోహం చేయడమే అని స్పందించారు. ఇక దీనిపై స్పందించిన కేంద్రం- మస్క్ వ్యాఖ్యలను తోసిపుచ్చింది. అన్ని కంపెనీలకు సమాన అవకాశాలు కల్పిస్తున్నామని, ఎలాంటి వివక్ష, పక్షపాతం లేదని కేంద్ర సమాచార ప్రసార మంత్రిత్వ శాఖ స్పష్టం చేసింది.
భారత్లో శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ సేవల కోసం 3 సంస్థలకు లైసెన్సులు మంజూరు చేసినట్లు సమాచార ప్రసార మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది. ఇక కమర్షియల్ లైసెన్స్ కోసం- నిబంధనల ప్రకారం ప్రతి సంస్థ కూడా భద్రతా ప్రమాణాలను పాటిస్తున్నట్లు నిరూపించుకోవాల్సి ఉంటుందని స్పష్టం చేసింది. ఇంకా యూజర్లు, వారి డేటా భద్రతను నిర్ధరించేందుకు ఈ ప్రక్రియలో భాగంగా సెక్యూరిటీ అసెస్మెంట్ కూడా ఉంటుందని వివరించింది. ఒక సంస్థ ఈ ప్రక్రియను అధిగమించిన తర్వాతే స్పెక్ర్టమ్ కేటాయింపు కోసం నెక్ట్స్ స్టేజ్కు వెళ్లే అవకాశం ఉంటుందని తెలిపింది. ప్రస్తుతం మూడు సంస్థలు కూడా ఇక్కడ నియంత్రణపర అనుమతుల విషయంలో ప్రస్తుతం ఒకే దశలో ఉన్నాయని, ఇక్కడ పక్షపాతానికి తావులేదని స్పష్టం చేసింది.
మరోవైపు అక్టోబర్ 7న భారత యూజర్ల డేటాను ఆ దేశ పరిధిలోనే సురక్షితంగా భద్రపరిచేందుకు అవసరమైన భద్రతా నిబంధనలను అభివృద్ధి చేసినట్లు స్టార్లింక్ బిజినెస్ ఆపరేషన్స్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ లారెన్ డ్రేయర్ వెల్లడించారు. ఇండియా కోసం ప్రత్యేకంగా వందలాది యాంటెన్నాలతో కూడిన 20 గేట్ వే సైట్లను కూడా ఏర్పాటు చేశామని, భారత్లో కమర్షియల్ కార్యకలాపాలు ప్రారంభించడానికి తమ మౌలిక సదుపాయాలు సిద్ధంగానే ఉన్నాయని తెలిపారు. ఈ క్రమంలోనే మస్క్ అయినా తమకు లైసెన్స్ రావట్లేదని, కొందరు అడ్డుకుంటున్నారని పోస్ట్ చేయడం, దీనికి ఇటు కేంద్రం స్పందించడం, మస్క్ దీని గురించే వరుస పోస్టులు చేయడం, రాహుల్ రిప్లై ఇవ్వడం జరిగాయి. దీనిపై కేంద్రం మళ్లీ ఏమైనా స్పందిస్తుందో చూడాలి.