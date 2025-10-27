ETV Bharat / bharat

ఇకపై మహిళలు 3 బంగారు నగలు మాత్రమే ధరించాలి- లేదంటే రూ.50వేలు ఫైన్!

ఆడంబరాలు, ఆర్థిక అసమానతలు తగ్గించడమే లక్ష్యంగా కీలక నిర్ణయం- హర్షం వ్యక్తం చేసిన మహిళలు- ఇది ఎక్కడంటే?

Women Wearing Jewellery Limit
ETV Bharat Telugu Team

Published : October 27, 2025 at 7:09 PM IST

Women Wearing Jewellery Limit: భారతీయులు బంగారాన్ని బాగా ఇష్టపడతారు. ఇంకా చెప్పాలంటే భారతీయులకు పసిడికి విడదీయలేని అనుబంధం ఉంది. ముఖ్యంగా మహిళలకు బంగారం అంటే ఎంత ఇష్టమో ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. అందుకే బంగారు ఆభరణాల్ని పండుగలు, శుభకార్యాలు ఇతర వేడుకల సమయాల్లో వేసుకుని మురిసిపోతారు. అయితే ఉత్తరాఖండ్​లోని దెహ్రాదూన్ జిల్లాలోని రెండు గ్రామాలు మాత్రం మహిళలు బంగారం ధరించడంపై సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నాయి. నారీమణులు మూడు కంటే ఎక్కువ నగలు ధరించకూడదని షరతు పెట్టాయి. ఒక వేళ ఈ షరతు ఉల్లంఘిస్తే జరిమానా కూడా వేస్తామని హెచ్చరించాయి. అసలేందుకు ఆ రెండు గ్రామాలు మహిళలు బంగారు ఆభరణాల ధరించడంపై లిమిట్​ను పెట్టాయి? దీని వెనుకున్న కథేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

మూడు నగలు మాత్రమే వేసుకోవాలి!
దేవభూమిగా పేరు గాంచిన ఉత్తరాఖండ్‌ సంప్రదాయ దుస్తులు, ఆభరణాలకు ప్రసిద్ధి చెందింది. అక్కడి మహిళలు బంగారు ఆభరణాలను తరచుగా శుభకార్యాలు, పండగల సమయాల్లో వేసుకుంటారు. అయితే మహిళలు బంగారం ఆభరణాలు ధరించడంపై వికాస్‌ నగర్-జాన్సార్ బవార్‌లోని కందద్, ఇంద్రోలి గ్రామాలు చారిత్రక నిర్ణయం తీసుకున్నాయి. కందద్, ఇంద్రోలి గ్రామాల్లోని మహిళలు వివాహాలు, శుభకార్యాల సమయంలో మూడు బంగారు నగలు మాత్రమే ధరించాలని కందద్ గ్రామ పంచాయతీ నిర్ణయించింది. ఈ నిర్ణయాన్ని ఉల్లంఘించేవారికి రూ.50 వేలు జరిమానా కూడా విధించనున్నట్లు తెలిపింది. కాగా, ఈ రెండు గ్రామస్థుల సమష్టి నిర్ణయం గురించి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా తీవ్ర చర్చ జరుగుతోంది.

Women Wearing Jewellery Limit
మహిళలు కేవలం 3 బంగారు నగలు మాత్రమే ధరించాలని కట్టడి! (ETV Bharat)

ఆర్థిక అసమానతలు తగ్గించడం కోసం
దెహ్రాదూన్ జిల్లాలోని జాన్సార్ బవార్ గిరిజన ప్రాంతం. ఈ ప్రదేశం దాని ప్రత్యేక సంప్రదాయాలు, జానపద సంస్కృతిని కలిగి ఉంది. జాన్సార్ బవార్ ప్రాంతంలో సామాజిక సంస్కరణ నిర్ణయాలను కాలానుగుణంగా తీసుకుంటారు. అక్టోబర్ 16న జాన్సార్ బవార్​లోని చక్రతా బ్లాక్‌లోని కందద్ గ్రామంలోని గ్రామస్థులు సమావేశమయ్యారు. వివాహాలు, ఇతర శుభకార్యాల్లో మహిళలు ఇకపై మూడు బంగారు ఆభరణాలను మాత్రమే ధరించాలని ఏకగ్రీవంగా నిర్ణయించారు. చెవిపోగులు, మంగళసూత్రం, ముక్కు పుడక మాత్రమే ధరించాలని ప్రకటించారు. ఆడంబరాలను అరికట్టడం, ఆర్థిక అసమానతలను తగ్గించడం కోసం ఈ చారిత్రక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. కాగా, ఈ రెండు గ్రామాల్లో యాభైకి పైగా కుటుంబాలు నివసిస్తున్నాయి.

Women Wearing Jewellery Limit
ఆడంబరాలు, ఆర్థిక అసమానతలు తగ్గించడమే లక్ష్యంగా కీలక నిర్ణయం తీసుకున్న గ్రామస్థులు (ETV Bharat)

గ్రామస్థులు హర్షం
కందద్, ఇంద్రోలి గ్రామస్థులు సమష్టి నిర్ణయం తీసుకున్నారని కందద్ గ్రామ పంచాయతీ ప్రధాన్ అరవింద్ తెలిపారు. ఇది చాలా ప్రోత్సాహకరంగా ఉందని, ఈ నిర్ణయం రాబోయే తరానికి ఒక పాఠమని కొనియాడారు. యువతరం కూడా ఈ నిర్ణయాన్ని అభినందించిందన్నారు. మరోవైపు కందద్, ఇంద్రోలి గ్రామసభలు చాలా మంచి నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నాయని పేర్కొన్నారు అంకిత్ చౌహాన్ అనే వ్యక్తి. బంగారు నగలు చాలా ఖరీదైనవిగా మారాయన్నారు. గతంలో మహిళలు చెవిపోగులు, ముక్కు పుడకలు, మంగళసూత్రాలు ధరించేవారని, కాలక్రమేణా ఈ సంస్కృతి మారుతోందని చెప్పారు.

Women Wearing Jewellery Limit
ఉత్తరాఖండ్​లోని దెహ్రాదూన్ జిల్లాలో మహిళలు బంగారం ధరించడంపై సంచలన నిర్ణయం (ETV Bharat)

నిర్ణయాన్ని స్వాగతించిన మహిళలు
కాగా, గ్రామ పంచాయతీ తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని స్థానిక మహిళలు స్వాగతించారు. "మా గ్రామం తీసుకున్న నిర్ణయం చాలా మంచిది. ఎందుకంటే వివాహాలు, శుభకార్యాల్లో కొంతమంది మహిళలు ఇతరుల కంటే ఎక్కువ నగలు ధరిస్తారు. మరికొందరు తక్కువ ధరిస్తారు. తక్కువ నగలు ధరించిన మహిళలు ఇతరుల కంటే తాము తక్కువనే భావనకు గురవుతున్నారు. దీంతో అప్పులు తీసుకుని మరి బంగారు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ఇది సరైన పద్ధతి కాదు. అందుకే గ్రామంలోని అందరూ మహిళలు వివాహాల్లో ఒకేలా కనిపించడం కోసమే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు" అని కందద్ గ్రామానికి చెందిన మహిళ అమృత చౌహాన్ తెలిపారు.

"సంపద, పేదరికం మధ్య వ్యత్యాసాన్ని తొలగించడానికి గ్రామస్థులు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. గ్రామంలో కొంతమందికి ఎక్కువ ఆభరణాలు, ఇంకొందరికి తక్కువ నగలు ఉన్నాయి. అందువల్ల వివాహాలు, ఇతర శుభకార్యాలు హాజరయ్యే మహిళలందరూ ఒకే పరిమితిలో నగలు ధరించాలనే సంప్రదాయాన్ని గ్రామం ఏర్పాటు చేసుకుంది. కందాడ్, ఇంద్రోలిలోని రైతులు ఆర్థిక పరిస్థితి అంతగా బాగాలేదు. నగలు ధరించడంపై పరిమితి విధించడంతో అందరూ సమానమనే భావన కలుగుతుంది" అని కందాడ్ గ్రామానికి చెందిన బల్దేవ్ సింగ్ అభిప్రాయపడ్డారు.

