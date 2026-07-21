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ప్రధాని నివాసం ముందు కాంగ్రెస్ ధర్నా- పోలీసుల అదుపులో రాహుల్​ గాంధీ, అఖిలేశ్​

మోదీ మౌనం వీడే వరకు ధర్నా కొనసాగిస్తాం- కేంద్రం నుంచి స్పష్టమైన ప్రకటన రావాలి- అప్పటి వరకు ప్రధాని నివాసం నుంచి కదిలేది లేదు- స్పష్టం చేసిన కాంగ్రెస్‌ నేతలు

Rahul Gandhi Detained by Delhi Police
Rahul Gandhi Detained by Delhi Police (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 21, 2026 at 6:29 PM IST

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Cong Protest For Modi Resignation : ప్రధాని మోదీ నివాసం ఎదుట ధర్నా చేస్తున్న కాంగ్రెస్ అగ్రనేతలు రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీలను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వీరితోపాటు కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే, కేసీ వేణుగోపాల్​, అఖిలేశ్ యాదవ్​ సహా పలువురు కాంగ్రెస్ అగ్రనేతలను కూడా పోలీసులు అక్కడి నుంచి తరలించారు. తర్వాత ఆ ప్రాంతాన్ని ఖాళీ చేయించారు. దీనితో లోక్ కల్యాణ్​ వద్ద తీవ్ర ఉద్రిక్త పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి.

మంగళవారం నీట్‌ అక్రమాలపై ఆందోళన చేస్తున్న విద్యార్థులపై లాఠీఛార్జ్‌కు నిరసనగా కాంగ్రెస్‌ నేతలు ప్రధాని మోదీ నివాసం వద్ద మెరుపు ధర్నాకు దిగారు. విద్యార్థులపై లాఠీఛార్జ్‌కు నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ ప్రధాని మోదీ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్‌ చేశారు. విద్యార్థులపై చేసిన లాఠీ ఛార్జ్​పై ప్రధాని మోదీ మౌనం వీడాలని, ఆయన మౌనం వీడేంత వరకు ధర్నా కొనసాగిస్తామని కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి జైరాం రమేశ్​ తేల్చిచెప్పారు. అవసరమైతే రాతంత్రా ఆందోళన నిర్వహిస్తామని అన్నారు. ఈ ధర్నాలో కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లిఖార్జున ఖర్గే, అగ్రనేతలు రాహుల్‌గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీ, కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్‌, కేరళ సీఎం సతీశన్‌, ఇతర ముఖ్యనేతలు పాల్గొన్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ వైఖరికి నిరనసగా చేతులకు తాళ్లు కట్టుకొని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. దీనితో ఆ ప్రాంతంలో భారీగా పోలీసులను, ప్రత్యేక బలగాలను మోహరించారు. దాదాపు 3 గంటలకు పైగా ప్రధాని నివాసం వద్ద కాంగ్రెస్​ నేతలు ధర్నా చేశారు. ఆ తర్వాత పోలీసులు కాంగ్రెస్ అగ్రనేతలను అదుపులోకి తీసుకొని అక్కడి నుంచి తరలించారు.

వాళ్లకు భయం వేస్తోంది: ప్రియాంక గాంధీ
దిల్లీ పోలీసులు తమను అదుపులోకి తీసుకున్న నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ ఎంపీ ప్రియాంక గాంధీ మోదీ సర్కార్​పై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.. "వారు పిరికివారు. వారికి భయం వేస్తోంది. మాకు వారిని చూసి భయం లేదు. వారికే మమ్మల్ని చూసి భయం వస్తోంది" అని అన్నారు.

ఇది ముగింపు కాదు- ఆరంభం!
పోలీసులు తమను అదుపులోకి తీసుకోవడంపై కాంగ్రెస్ ఎంపీ రణదీప్ సుర్జేవాలా మండిపడ్డారు. "ఇది ముగింపు కాదు. రాహుల్ గాంధీ నాయకత్వంలో ఒక కొత్త విప్లవానికి ఆరంభం. వారు మమ్మల్ని జైలులో పెట్టవచ్చు. లాఠీఛార్జీ చేయవచ్చు. దురుసుగా ప్రవర్తించవచ్చు. కానీ పేపర్​ లీక్ కారణంగా తమ భవిష్యత్తును కోల్పోయి, తమ కుటుంబాల ఆశలు అడుగంటడాన్ని చూసిన లక్షలాది మంది భారత యువతీయువకులకు మోదీ సమాధానం చెప్పకతప్పదు. ఈ విప్లవం ఇప్పుడు మహా జ్వాలగా మారుతుంది. రాహుల్ నాయకత్వంలోని ఆ విప్లవాన్ని ఎవ్వరూ ఆపలేరు" అని అన్నారు.

రాహుల్ మాట తప్పారు!
మరోవైపు కాంగ్రెస్ నేతలతో చర్చలు జరిపిన కేంద్రమంత్రి జితేంద్ర సింగ్ రాహుల్ గాంధీపై తాజాగా ఎక్స్​ వేదికగా విమర్శలు గుప్పించారు. " కాంగ్రెస్​ నేతలతో చర్చించాలని ప్రభుత్వం నన్ను పంపించింది. నేను వెళ్లి ధర్నా చేసేందుకు ఇది సరైన వేదిక కాదని రాహుల్ గాంధీకి చెప్పాను. సాధారణ ప్రజలకు ఇబ్బంది కలిగించవద్దని కోరాను. దీనితో నీట్​ అక్రమాలు, దానిపై జరుగుతున్న ఆందోళనలు సహా అన్ని అంశాలపై పార్లమెంట్​లో చర్చించేందుకు ప్రభుత్వం అంగీకరించాలని రాహుల్ గాంధీ కోరారు. ఇందుకు ప్రభుత్వం అంగీకరిస్తే, వెంటనే తమ నిరసనలను విరమిస్తామని నాకు చెప్పారు. నేను ప్రభుత్వాధినేతలకు ఆ విషయం చెప్పి, వారి అభిప్రాయాలను తెలుసుకొన్న కొద్ది సేపటిలోనే రాహుల్​తో మాట్లాడాను. నీట్​, దానికి సంబంధించిన ఉద్యమాలు, ఇతర విషయాలపై పార్లమెంట్​లో చర్చించేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందని రాహుల్ గాంధీకి హామీ ఇచ్చాను. ఇది విన్న రాహుల్ గాంధీ దీనికి మాత్రమే తాను అంగీకరించనని చెబుతూ, కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామాకు కూడా హామీ కావాలని కోరారు. అంతకు ముందు కేవలం చర్చ జరగాలని మాత్రమే మీరు డిమాండ్​ చేశారని గుర్తు చేశాను. దానికి ఆయన ఇప్పుడు తన డిమాండ్లు మారాయని అన్నారు. రాహుల్ లాంటి నేత తన మాట తప్పడం దురదృష్టకరం, ప్రజాస్వామ్య విలువలకు విరుద్ధం" అని జితేంద్ర సింగ్ విమర్శించారు.

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CONG PROTEST FOR MODI RESIGNATION
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CONG PROTEST FOR MODI RESIGNATION

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