దిల్లీలో మరోసారి ఉద్రిక్త వాతావరణం- జంతర్మంతర్ వద్ద విపక్ష ఎంపీల ఆందోళన
సీఈసీకి వ్యతిరేకంగా మరోసారి ఆందోళనకు సిద్ధమవుతున్న విపక్ష ఎంపీలు- జంతర్మంతర్ వద్ద ఆందోళన చేయాలని విపక్ష ఎంపీల నిర్ణయం
Published : October 7, 2026 at 3:41 PM IST
Opposition Protest Against SIR : దిల్లీలో మరోసారి ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది. సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్కు వ్యతిరేకంగా విపక్ష ఇండీ కూటమి ఎంపీలు మరోసారి ఆందోళన చేపట్టారు. మొదట ఓ హోటల్లో సమావేశమైన నేతలు తర్వాత బస్సులో ఎన్నికల సంఘం కార్యాలయానికి బయలుదేరి వెళ్లారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే మోదీ సర్కార్ రాజ్యాంగాన్ని అవమానిస్తోందని ఆరోపించారు. ఈసీ అరాచకాలను దేశం మెుత్తం ప్రచారం చేస్తామన్న ఆయన కేంద్ర ప్రభుత్వ బెదిరింపులకు తలొగ్గేది లేదని తెలిపారు. CEC జ్ఞానేశ్కుమార్ వెంటనే రాజీనామా చేయాల్సిందేనని స్పష్టం చేశారు. మంగళవారం ఈసీని కలుద్దామని 300 మంది ఎంపీలం వెళ్లామన్న రాహుల్గాంధీ, తమను పోలీసులు అడ్డుకున్నారని తెలిపారు. "మంగళవారం ఈసీని కలుద్దామని 300 మంది ఎంపీలం వెళ్లాం. లోక్సభ, రాజ్యసభ ఎంపీలు ఈసీని కలవాలనుకున్నాం. జంతర్మంతర్ వద్ద ఆందోళనకు దిగుతాం. సీఈసీ జ్ఞానేశ్కుమార్కు పదవిలో కొనసాగే అర్హత లేదు." అని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్గాంధీ అన్నారు.