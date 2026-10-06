CEC రాజీనామా చేసే వరకు వెనక్కి తగ్గం: సీజేపీ సౌరవ్ దాస్
అక్టోబర్ 10న జరగనున్న దేశవ్యాప్త 'యువజన' ఆందోళన- దేశ యువత వెనకడుగు వేయదని స్పష్టం చేసిన సీజేపీ ముఖ్య అధికార ప్రతినిధి
Published : October 6, 2026 at 7:31 AM IST
CJP Demand Gyanesh Kumar Resignation : అక్టోబర్ 10న జరగనున్న దేశవ్యాప్త 'యువజన' ఆందోళనకు ముందు కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) ముఖ్య అధికార ప్రతినిధి సౌరవ్ దాస్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఓటర్ల జాబితాల నుంచి పేర్ల తొలగింపు, పెరుగుతున్న నిరుద్యోగానికి వ్యతిరేకంగా దేశ యువత వెనకడుగు వేయదని స్పష్టం చేశారు. ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ (సీఈసీ) జ్ఞానేశ్ కుమార్ తక్షణమే రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఆయన పదవి నుంచి వైదొలిగే వరకు తమ ఆందోళన కొనసాగుతుందని తేల్చి చెప్పారు.
అక్టోబర్ 10 నుంచి దేశ యువత భారీ స్థాయిలో సమీకరించనుందని సౌరవ్ దాస్ తెలిపారు. ఈ నిరసనకు పిలుపు సీజేపీ ఇచ్చినప్పటికీ, ఇది కేవలం తమ పార్టీ ఆందోళన కాదని అన్నారు. దేశ యువత, ముఖ్యంగా జెన్ జెడ్ తరానికి చెందిన వారి పోరాటమని పేర్కొన్నారు. తమ పరిస్థితులను మార్చుకునేందుకు వ్యవస్థలో ఉన్న ఏకైక మార్గం ఓటు హక్కు అని జెన్ జెడ్ అర్థం చేసుకుందని చెప్పారు.
#WATCH | Delhi: Cockroach Janta Party (CJP) Chief Spokesperson Saurav Das says, "What happened to Neha Bora and other student organizations is extremely unfortunate. Such things should not happen in a democracy. The country's Constitution grants the right to protest peacefully. If students and the youth take to the streets to express their grief, pain, suffering, or outrage, the government ought to invite them for a dialogue and listen to their concerns. However, if the government refuses to listen, it implies that the system has become completely hollow and corrupt; it needs to be changed. If the government once again resorts to using batons, pellet guns, and cracking heads—employing such repressive machinery—it will not bode well for them. Last time, there were calls for Amit Shah's resignation. I want to state clearly this time as well: if you embark on a reckless misadventure involving the country's youth, the consequences will not be good. Accountability will be fixed for everyone..."— ANI (@ANI) October 5, 2026
నేహా బోరా, ఇతర విద్యార్థి సంఘాలకు జరిగిన ఘటన అత్యంత దురదృష్టకరం. ప్రజాస్వామ్యంలో ఇలాంటి ఘటనలకు చోటు ఉండకూడదు. శాంతియుతంగా నిరసన తెలిపే హక్కును రాజ్యాంగం కల్పిస్తోంది. తమ ఆవేదన, బాధ, వేదన, ఆగ్రహాన్ని వ్యక్తం చేసేందుకు విద్యార్థులు, యువత రోడ్లపైకి వస్తే, ప్రభుత్వం వారిని చర్చలకు ఆహ్వానించి వారి సమస్యలను వినాలి. కానీ ప్రభుత్వం యువత మాట వినడానికి నిరాకరిస్తే, ఆ వ్యవస్థ పూర్తిగా అవినీతిమయంగా మారిందని అర్థం. అలాంటి వ్యవస్థలో మార్పు రావాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. ప్రభుత్వం మరోసారి లాఠీలు, పెల్లెట్ గన్లు ఉపయోగించడం, తలలు పగలగొట్టడం వంటి అణచివేత చర్యలకు పాల్పడితే పరిణామాలు తీవ్రంగా ఉంటాయి. గతంలో అమిత్ షా రాజీనామా చేయాలనే డిమాండ్లు వచ్చాయి. ఈసారి కూడా దేశ యువత విషయంలో ప్రభుత్వం బాధ్యతారహితంగా వ్యవహరించకూడదు. యువత విషయంలో ప్రభుత్వం ఏదైనా సాహసానికి పూనుకుంటే తీవ్ర పరిణామాలు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది.
- సౌరవ్ దాస్, కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ ముఖ్య అధికార ప్రతినిధి
ఓటర్ల జాబితాలపై ప్రశ్నలు
ఎన్నికల ప్రక్రియలో అవకతవకలు జరిగాయన్న ఆరోపణలను ప్రస్తావిస్తూ , ఓటర్ల జాబితా నుంచి పేర్లను తొలగించడం వెనుక ఉన్న యంత్రాంగాన్ని సౌరవ్ దాస్ ప్రశ్నించారు. ప్రస్తుత వ్యవస్థ ఎంత దారుణంగా ఉందంటే, ఓటు వేసేందుకు వెళ్లిన సమయంలోనే తమ పేరు ఓటర్ల జాబితా నుంచి తొలగించారని తెలుసుకునే పరిస్థితి ఉందని అన్నారు. అధికారంలో ఉన్నవారే ఇలాంటి వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేస్తే యువత ఎటువైపు వెళ్లాలని ఆయన ప్రశ్నించారు. యువత పరిస్థితిని ఎలా మెరుగుపరచాలి? భారీ నిరుద్యోగ సంక్షోభాన్ని ఎలా పరిష్కరించాలి? అనే ప్రశ్నలను ఆయన లేవనెత్తారు. అలాగే తమ డిమాండ్లు నెరవేరే వరకు, ముఖ్యంగా సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్ పదవి నుంచి వైదొలిగే వరకు ఆందోళనను విరమించబోమని సౌరవ్ దాస్ స్పష్టం చేశారు. ఓటు హక్కును తొలగిస్తే ఏమీ మారదని అన్నారు. దేశం ప్రస్తుత మార్గంలోనే కొనసాగుతుందని, పరిస్థితులు మరింత దిగజారే అవకాశం ఉందని వ్యాఖ్యానించారు. అందుకే అక్టోబర్ 10న యువత భారీ నిరసనకు దిగుతోందని తెలిపారు. "సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్ రాజీనామా చేసే వరకు మేము వెనక్కి తగ్గం" అని సౌరవ్ దాస్ స్పష్టం చేశారు.
ఫారం-6పై వివాదం
కొత్త ఓటర్లను నమోదు చేసేందుకు ఉపయోగించే ఫారం-6 సవరించిన సంస్కరణను తాము ఆమోదించలేదని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేసిందన్న అంశంతో భారత ఎన్నికల సంఘం (ఈసీఐ) పనితీరు, ప్రత్యేక విస్తృత సవరణ (ఎస్ఐఆర్) డ్రైవ్పై వివాదం మరింత తీవ్రరూపం దాల్చిందని సౌరవ్ దాస్ వర్గం పేర్కొంది. ఈ నేపథ్యంలో సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్పై కాంగ్రెస్ కూడా విమర్శలను తీవ్రతరం చేసింది. మరోవైపు లోక్సభ ప్రతిపక్ష నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ, సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్ ఫారం-6ను చట్టవిరుద్ధంగా, ఏకపక్షంగా మార్చారని ఆరోపించారు. ఈ నేపథ్యంలో సీఈసీని తొలగించే వరకు దేశవ్యాప్త ప్రచారం కొనసాగుతుందని కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి కేసీ వేణుగోపాల్ ప్రకటించారు. అయితే రాహుల్ గాంధీ చేసిన ఆరోపణలను ఈసీఐ తప్పుదోవ పట్టించేవిగా పేర్కొంది. 2025 జూన్ 24న బిహార్లో ఎస్ఐఆర్ ఏర్పాటుకు జారీ చేసిన ఉత్తర్వును కమిషన్ ఏకగ్రీవ ఆమోదంతో జారీ చేసిందని తెలిపింది. ఈ ఉత్తర్వును సుప్రీంకోర్టు 2026 మే 27న ఇచ్చిన తీర్పులో సమర్థించిందని ఈసీఐ పేర్కొంది.
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