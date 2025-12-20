బిహార్ ఎన్నికల ఫలితాలు బంగాల్లో విజయానికి ద్వారాలు తెరిచాయ్: ప్రధాని మోదీ
Published : December 20, 2025 at 2:32 PM IST
Modi Bengal Visit : బిహార్ ఎన్నికల ఫలితాలు బంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీజేపీ విజయం కోసం కొత్త ద్వారాలు తెరిచాయని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఫలితాలు రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో మార్పుకు సంకేతమని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు నదియా జిల్లా తహెర్పుర్లో నిర్వహించిన బీజేపీ నిర్వహించిన ర్యాలీలో ఫోన్ ద్వారా ప్రజలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు. ప్రతికూల వాతావరణం వల్ల ర్యాలీకి హాజరుకాలేకపోయినందుకు క్షమాపణలు తెలిపారు.
ప్రసంగంలో ప్రధాని మోదీ బంగాల్ అభివృద్ధిపై ప్రత్యేకంగా మాట్లాడారు. రాష్ట్రంలోని దూర ప్రాంతాలు ఇప్పటికీ వెనుకబాటుతో బాధపడుతున్నాయని పేర్కొన్నారు. ఆ ప్రాంతాలకు ఆధునిక కనెక్టివిటీ అందించడమే కేంద్ర ప్రభుత్వ లక్ష్యమని తెలిపారు. రహదారులు, రైల్వేలు, డిజిటల్ మౌలిక వసతుల ద్వారా బంగాల్ను అభివృద్ధి పథంలో నడిపించేందుకు బీజేపీ కట్టుబడి ఉందన్నారు. ఈ సందర్భంగా టీఎంసీ ప్రభుత్వంపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు.
SIRను అందుకే టీఎంసీ వ్యతిరేకిస్తోంది!
టీఎంసీ తనను, బీజేపీని ఎంతగా వ్యతిరేకించినా, బంగాల్ అభివృద్ధిని మాత్రం ఆపకూడదని వ్యాఖ్యానించారు. రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం రాష్ట్ర పురోగతిని అడ్డుకోవడం ప్రజలకు నష్టం కలిగించడమేనని అన్నారు. రాష్ట్రంలో అక్రమ చొరబాటుదారులు టీఎంసీ పరిరక్షణలోనే ఉన్నారని ఆరోపించారు. వారిని గుర్తించే ప్రక్రియకు సంబంధించిన ఎస్ఐఆర్ (SIR)ను టీఎంసీ వ్యతిరేకిస్తోందని, చొరబాటుదారులు బయటపడకుండా కాపాడేందుకే ఇలా చేస్తోందని విమర్శించారు.
రాష్ట్రంలో నిజమైన అభివృద్ధి కావాలంటే డబుల్ ఇంజిన్ ప్రభుత్వం అవసరమని ప్రధాని స్పష్టం చేశారు. కేంద్రం, రాష్ట్రం కలిసి పనిచేస్తేనే వేగవంతమైన అభివృద్ధి సాధ్యమవుతుందని అన్నారు. రాష్ట్రంలో బీజేపీకి అవకాశం ఇవ్వాలని ప్రజలను కోరారు. టీఎంసీ పాలనను మహా జంగిల్రాజ్గా అభివర్ణించిన ప్రధాని, రాష్ట్రంలో అవినీతి, బంధుప్రీతి, తృప్తిపరిచే రాజకీయాలే నడుస్తున్నాయని ఆరోపించారు. ఈ పరిస్థితికి ముగింపు పలకాల్సిన అవసరం ఉందని తెలిపారు.
ఈ ర్యాలీలో ప్రధాని మోదీ భారత జాతీయ గీత రచయిత రిషి బంకిమ్ చంద్ర ఛటర్జీని స్మరించుకున్నారు. వందే మాతరం గీతాన్ని రచించిన బంకిం చంద్ర ఛటర్జీ సేవలను గుర్తు చేశారు. దేశవ్యాప్తంగా ఈ జాతీయ గీతం 150వ వార్షికోత్సవ వేడుకలు జరుగుతున్నాయని పేర్కొన్నారు. అలాగే త్రిపుర ఉదాహరణను ప్రస్తావించిన ప్రధాని, మూడు దశాబ్దాల వామపక్ష పాలన ఆ రాష్ట్రాన్ని వెనక్కి నెట్టిందని అన్నారు. బీజేపీ పాలనలోకి వచ్చిన తర్వాత త్రిపుర వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోందని చెప్పారు. అదే విధంగా బంగాల్ కూడా అభివృద్ధి బాట పట్టాలంటే బీజేపీకి అవకాశం ఇవ్వాలని పిలుపునిచ్చారు.
వెనక్కి మళ్లిన మోదీ హెలికాప్టర్
నిజానికి, తహెర్పుర్ ర్యాలీలో పాల్గొనాల్సింది. కానీ ప్రతికూల వాతావరణం కారణంగా మోదీ ప్రయాణిస్తున్న హెలికాప్టర్ వెనక్కి మళ్లాల్సి వచ్చింది. తహెర్పుర్ హెలిప్యాడ్ వద్ద అది దిగాల్సిఉండగా, దృశ్య గోచరత సరిగా లేక ల్యాండింగ్కు అంతరాయం ఏర్పడింది. ఉత్తర భారతాన్ని పొగమంచు కప్పేయడంతో ఈ పరిస్థితి తలెత్తిందని అధికారులు వెల్లడించారు. అసలేం జరిగిందంటే?
బంగాల్ పర్యటనలో భాగంగా శనివారం ఉదయం ప్రధాని మోదీ, కోల్కతా ఎయిర్పోర్ట్కు చేరుకున్నారు. అక్కడి నుంచి హెలికాప్టర్లో తహెర్పుర్కు బయల్దేరారు. అయితే పొగమంచు కారణంగా హెలిప్యాడ్పై ల్యాండింగ్కు వీలు కాలేదు. దాంతో పైలట్ ల్యాండింగ్కు కొద్దిసేపు ప్రయత్నించి విఫలమవడంతో హెలికాప్టర్ తిరిగి కోల్కతా ఎయిర్పోర్ట్కు చేరుకుంది. వాతావరణ పరిస్థితి అనుకూలించేవరకు ప్రధాని అక్కడే వేచి చూశారని సదరు అధికారులు వెల్లడించారు. ఒకవేళ రోడ్డు మార్గంలో మోదీ అక్కడికి వెళ్తే, ఇతర షెడ్యూళ్లకు అంతరాయం కలగనుంది. దాంతో విమానాశ్రయంలోని వీఐపీ లాంజ్ నుంచే ఆయన వర్చువల్గా ఆ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. బంగాల్ తర్వాత ఆయన అసోం వెళ్లనున్నారు. అక్కడ రెండు రోజుల పాటు పర్యటించనున్నారు.
