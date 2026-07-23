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"నీట్‌ వివాదంపై ఇవాళ పార్లమెంట్​లో చర్చ చేపడతాం": కిరణ్​ రిజిజు

పరీక్షల్లో ప్రశ్నపత్రాలు లీక్‌ అనేది ఒక రాష్ట్రానికి పరిమితం కాలేదన్న కేంద్ర మంత్రి- భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ఘటనలు జరగకుండా కేంద్రం చర్యలు తీసుకుంటోందని వ్యాఖ్య

Kiren Rijiju
Kiren Rijiju (Source : Sansad TV)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 23, 2026 at 12:04 PM IST

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Kiren Rijiju Talks Paper Leak Issue Parliament: నీట్‌ పేపర్‌ లీక్‌పై చర్చ విషయమై కాంగ్రెస్‌ సహా విపక్షాలతో మాట్లాడామని కేంద్ర మంత్రి కిరణ్​ రిజిజు పేర్కొన్నారు. ఈ అంశంపై పార్లమెంట్​లో చర్చ చేపడతామన్నారు. యువత భవిష్యత్తు విషయంలో రాజీపడేది లేదని ప్రధాని స్పష్టంగా చెప్పారని పేర్కొన్నారు. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ఘటనలు జరగకుండా కేంద్రం చర్యలు తీసుకుంటోందని వ్యాఖ్యానించారు.

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KIREN RIJIJU TALKS LS
KIREN RIJIJU PAPER LEAK PARLIAMENT

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