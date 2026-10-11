'నిరసనలు ఆపేది లేదు- మళ్లీ వీధుల్లోకి వచ్చి పోరాడతాం- నియంతృత్వ పతనానికి ఇదే ఆరంభం': అభిజీత్ దీప్కే
తాము నిరసనలు ఆపుతామని ఎలాంటి బాండ్పై సంతకం చేయలేదని, మళ్లీ వీధుల్లోకి వస్తామని సీజేపీ ఫౌండర్ అభిజీత్ దీప్కే స్పష్టం చేశారు.
Published : October 11, 2026 at 9:30 PM IST
Abhijeet Dipke Protest Statement : సర్ ప్రక్రియలో అక్రమాల ఆరోపణల నేపథ్యంలో ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ (CEC) జ్ఞానేశ్ కుమార్ రాజీనామాకు ప్రతిపక్షాలు సహా కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (CJP) నేతలు కూడా డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే అక్టోబర్ 10న దిల్లీలో జరిగిన జంతర్ మంతర్ 2.O. నిరసనల నేపథ్యంలో అరెస్ట్ అయిన సీజేపీ నేతలు ఆదివారం విడుదలయ్యారు. విడుదల అనంతరం సీజేపీ వ్యవస్థాపకులు అభిజీత్ దీప్కే మరోసారి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. వ్యక్తిగత విషాదాలు, రాజకీయ ఒత్తిళ్లు తమ ఉద్యమాన్ని ఆపలేవని స్పష్టం చేశారు. నిరసనలను కొనసాగిస్తామని, మళ్లీ వీధుల్లోకి వస్తామని ప్రకటించారు. సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్ తొలగింపును కోరుతూ ఇకపై నిరసనలు చేపట్టబోమని తెలిపే ఎలాంటి బాండ్లపై తాము లేదా ఇతర సీజేపీ నాయకులు సంతకం చేయలేదని అభిజీత్ దీప్కే స్పష్టం చేశారు.
ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా అంటే తమకు భయం లేదని దీప్కే వ్యాఖ్యానించారు. తనను వందసార్లు జైల్లో పెట్టినా ప్రభుత్వ నియంతృత్వానికి భయపడబోమని స్పష్టం చేశారు. ఈ మేరకు తన నానమ్మ సావిత్రిబాయి శంకర్రావ్ దీప్కే అంత్యక్రియల్లో పాల్గొనడానికి మహారాష్ట్రలోని హింగోలి జిల్లాకు బయల్దేరిన ఆయన నాగ్పూర్ విమానాశ్రయంలో మీడియాతో మాట్లాడారు. అంతకుముందు ఎక్స్లో కూడా ఇదే పోస్ట్ చేశారు. అక్టోబర్ 10 ని నియంతృత్వం అంతానికి ఆరంభంగా అభివర్ణించారు.
'మేం మళ్లీ వీధుల్లోకి వస్తాం. మేం ప్రధాని మోదీ, హోం మంత్రి అమిత్ షా లకు భయపడం. నన్ను వంద సార్లు జైల్లో పెట్టండి. మీ నిరంకుశత్వానికి మేం భయపడేదే లేదు. మీ నియంతృత్వ పాలనను మేం అంతం చేస్తాం.'
- అభిజీత్ దీప్కే, సీజేపీ ఫౌండర్
అంతకుముందు అభిజీత్ దీప్కే నిర్బంధంలో ఉన్న సమయంలో ఆయన నానమ్మ మరణ వార్తను పోలీసులు సకాలంలో తెలియజేయలేదని సీజేపీ చేసిన ఆరోపణలను దిల్లీ పోలీసులు ఖండించారు. దీనిని తిప్పికొట్టేందుకు ఒక వీడియో కూడా విడుదల చేశారు. తాము దీప్కేకు విషయం తెలియజేశామని, అంత్యక్రియల కోసం స్వగ్రామానికి వెళ్లడానికి సహాయం కూడా అందిస్తామని చెప్పినా తమ ప్రతిపాదనను తిరస్కరించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. దీనికి ముందు శనివారం రోజు తమ కుమారుడికి ఆయన నానమ్మ మరణం గురించి సమాచారం ఇవ్వలేదని ఆరోపిస్తూ, దిల్లీ పోలీసులు అబద్ధాలు చెబుతున్నారని దీప్కే తల్లి విమర్శించిన నేపథ్యంలో పోలీసులు ఈ వీడియో విడుదల చేశారు. కాసేపటికే అభిజీత్ దీప్కే తాజా వ్యాఖ్యలు చేయడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.
శనివారం రోజు దిల్లీ జంతర్ మంతర్ వద్ద భారీ ఎత్తున నిరసనలు చేపట్టడానికి సీజేపీ ప్రయత్నించింది. ఈ నిరసనకు పోలీసులు అనుమతి నిరాకరించారు. ఈ క్రమంలోనే నిరసనకు ముందు ముగ్గురు సీజేపీ నేతలు అభిజీత్ దీప్కే, అశుతోష్ రాంకా, సౌరవ్ దాస్ను ముందస్తుగా అరెస్టు చేశారు. ఆదివారం రోజు ఎగ్జిక్యూటివ్ మేజిస్ట్రేట్ ముందు హాజరుపరిచిన అనంతరం ముగ్గురిని పోలీసులు విడుదల చేశారు. సంవత్సరం పాటు శాంతి భద్రతలకు విఘాతం కలిగించబోమనే షరతుపై వీరు విడుదలైనట్లు సీజేపీ లీగల్ అఫైర్స్ హెడ్ రత్న సింగ్ తెలిపారు. ఇక వీరితో పాటు సుమారు 1000 మందిని పోలీసులు శనివారం అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఇందులో దిల్లీ మాజీ ముఖ్యమంత్రి, ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ నేషనల్ కన్వీనర్ అరవింద్ కేజ్రీవాల్, సీపీఐ (ఎం) నేత, కేరళ మాజీ సీఎం పినరయి విజయన్, తృణమూల్ కాంగ్రెస్ అధినేత్రి, బెంగాల్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ కూడా ఉన్నారు.
పాత కేసులో సీజేపీ నేతలకు నోటీసులు
ఇదిలా ఉండగా ఒక పాత కేసుకు సంబంధించి సీజేపీ నేతలకు దిల్లీ పోలీసులు తాజాగా నోటీసులు జారీ చేశారు. ఒక మహిళ ఫొటోలను మార్ఫింగ్ చేసి అభ్యంతరకర చిత్రాలుగా రూపొందించి ఆన్లైన్ ప్రచారం చేశారని వీరిపై ఆరోపణలు ఉన్నాయి. తన అభ్యంతరకర చిత్రాల ప్రచారంపై మహిళ పిటిషన్ దాఖలు చేయగా దిల్లీ హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు పోలీసులు నోటీసులు అందించారు.
సీజేపీ నిరసనకారులకు అండగా వాలంటీర్లు, లాయర్లు
దిల్లీ నిరసనల సందర్భంగా అరెస్ట్ అయిన సీజేపీ ఆందోళనకారులు, వారి కుటుంబాలకు అండగా నిలిచేందుకు దేశవ్యాప్తంగా వాలంటీర్లు, న్యాయవాదులు, సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్లు ఒక ప్రత్యేక నెట్వర్క్ ఏర్పాటు చేశారు. ఇందులో భాగంగా కస్టడీ నుంచి విడుదలైన వారు సురక్షితంగా తమ ఇళ్లకు చేరుకోవడానికి రవాణా సౌకర్యాలు సహా నిత్యావసర సదుపాయాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఇంకా గాయపడిన వారికి సత్వర వైద్య సహాయం అందిస్తున్నారు. మానసిక క్షోభను ఎదుర్కొన్న వారికి థెరపిస్టుల ద్వారా కౌన్సెలింగ్ సహాయం కూడా అందిస్తున్నారు. ఇంకా అరెస్ట్ అయిన నిరసనకారులకు బెయిల్ ఇప్పించేందుకు, ఇతర చట్టపర సహాయం కోసం న్యాయవాదుల బృందం ముందుకొచ్చింది.
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