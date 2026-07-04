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'తీస్తా' ప్రాజెక్ట్ విషయంలో అన్ని పరిణామాలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటాం: భారత్

వివాదాస్పదంగా మారిన 'తీస్తా నది పునరుద్ధరణ'- ఈ ప్రాజెక్ట్‌ విషయంలో బంగ్లాకు సాయం చేస్తామని ప్రకటించిన చైనా- తీవ్రంగా స్పందించిన భారత్

Ministry of External Affairs Spokesperson Randhir Jaiswal
Ministry of External Affairs Spokesperson Randhir Jaiswal (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 4, 2026 at 9:53 AM IST

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India On Teesta River Project: బంగ్లాదేశ్‌లోని ప్రాజెక్ట్‌ల అభివృద్ధికి తాము అందిస్తున్న సహాయం పరస్పరం అంగీకరించిన రోడ్‌మ్యాప్ ఆధారంగా సాగుతున్నాయని, తీస్తా నది విషయంలో జరుగుతున్న తాజా పరిణామాలన్నింటినీ నిశితంగా పరిశీలిస్తున్నామని భారత విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ స్పష్టం చేసింది. తీస్తా నది ప్రాజెక్ట్‌కు సంబంధించి తమ సమగ్ర విధానంలో ఉన్న అన్ని పరిణామాలను దిల్లీ పరిగణనలోకి తీసుకుంటుందని పేర్కొంది. తీస్తా నది ప్రాజెక్ట్‌పై తమ అభిప్రాయాలను గతంలోనే బంగ్లాదేశ్‌కు తెలియజేశామని వెల్లడించింది. బంగ్లాదేశ్ ప్రధాని తారిక్ రెహమాన్ ఇటీవల చైనా పర్యటన సందర్భంగా ఢాకా, బీజింగ్‌లు తీస్తా నది సమగ్ర నిర్వహణ, పునరుద్ధరణ ప్రాజెక్ట్‌పై చర్చించాయి. అనంతరం ఈ ప్రాజెక్ట్‌కు సాయం చేస్తామని చైనా ప్రకటించింది. ఈ నేపథ్యంలో భారత విదేశాంగ ప్రతినిధి రణధీర్ జైస్వాల్ తాజాగా స్పందించారు.

TAGGED:

CHINA BANGLADESH CORRIDOR
CHINA BANGLADESH RELATIONS
TEESTA RIVER PROJECT ISSUE
INDIA BANGLADESH RELATIONS
INDIA ON TEESTA RIVER PROJECT

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