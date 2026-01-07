ETV Bharat / bharat

చట్టాలను ఉల్లంఘిస్తే సాగనంపుతాం : భారతీయ విద్యార్థులకు అమెరికా హెచ్చరిక

మరోసారి అమెరికా ఎంబసీ వార్నింగ్- వీసా అంటే ప్రయోజనమే తప్ప, హక్కు కాదని వెల్లడి- చట్ట వ్యతిరేకంగా వ్యవహరిస్తే వీసా రద్దు చేస్తామని స్పష్టీకరణ- విదేశీ విద్యార్థులపై ట్రంప్ సర్కారు కఠిన వైఖరి

US Embassy Warns Indian Students
US Embassy Warns Indian Students (ETV Bharat)
ETV Bharat Telugu Team

January 7, 2026

US Embassy Warns Indian Students : భారతీయ విద్యార్థులకు భారత్‌లోని అమెరికా రాయబార కార్యాలయం బుధవారం కీలక హెచ్చరిక జారీ చేసింది. అమెరికాలో చట్ట వ్యతిరేక కార్యకలాపాలకు పాల్పడినా, అరెస్టు అయినా వెంటనే భారత్‌కు తిరిగి పంపిస్తామని వార్నింగ్ ఇచ్చింది. అలాంటి విద్యార్థుల వీసాలను రద్దు చేస్తామని వెల్లడించింది. చట్ట వ్యతిరేక ప్రవర్తనా శైలిని కలిగిన స్టూడెంట్స్‌కు భవిష్యత్తులోనూ అమెరికా వీసాలు దొరకవని స్పష్టం చేసింది. అమెరికా వీసా అనేది ఒక ప్రయోజనమే తప్ప, హక్కు కాదని అమెరికా రాయబార కార్యాలయం తేల్చి చెప్పింది. అమెరికా చట్టాల ఉల్లంఘనకు పాల్పడితే విద్యార్థులు తీవ్ర పర్యవసానాలను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుందని హెచ్చరించింది. ఈమేరకు సందేశంతో ఎక్స్ వేదికగా ఒక ట్వీట్ చేసింది.

వారం క్రితమూ ఓ హెచ్చరిక
హెచ్-1బీ, హెచ్-4 వర్క్ వీసాలపై గతవారం కూడా భారత్‌లోని అమెరికా ఎంబసీ కీలక హెచ్చరిక చేసింది. వీసా దరఖాస్తుదారుల సోషల్ మీడియా ప్రొఫైల్స్, ఆన్‌లైన్ కార్యకలాపాలను డిసెంబరు 15 నుంచి తాము ముమ్మరంగా తనిఖీ చేస్తున్నామని వెల్లడించింది. ఈనేపథ్యంలో అభ్యర్థులకు వీసా ఇంటర్వ్యూల నిర్వహణలో జాప్యం జరుగుతుందని తెలిపింది. అమెరికా వలస చట్టాలను ఉల్లంఘించే వారిపై తీవ్రమైన క్రిమినల్ కేసులు పెడతామని వార్నింగ్ ఇచ్చింది. అలాంటి వారికి అమెరికాలోకి అడుగుపెట్టే అవకాశం దొరకదని పేర్కొంది.

భారతీయ విద్యార్థులపై ట్రంప్ నిర్ణయాల ఎఫెక్ట్
ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ సారథ్యంలోని అమెరికా సర్కారు అక్రమ వలసలకు అడ్డుకట్ట వేయడంపై ప్రధాన ఫోకస్ పెట్టింది. ఈక్రమంలోనే ప్రభుత్వ వలస విధానాలను కఠినతరం చేస్తోంది. భారతీయ టెక్ నిపుణులు, సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజినీర్లు అమెరికా గడ్డపైకి అడుగు పెట్టేందుకు అత్యంత ముఖ్యమైన హెచ్-1బీ వీసా ఫీజును అమాంతం రూ.89 లక్షలకు ట్రంప్ పెంచారు. 2025 సెప్టెంబరు 21 తర్వాత హెచ్-1బీ వీసాకు దరఖాస్తు చేసిన వారంతా ఈ ఫీజును కట్టాల్సి ఉంటుంది. విదేశీ విద్యార్థులు అమెరికాలో ఉండాల్సిన వ్యవధిపై పరిమితిని విధించాలనే ప్రతిపాదన కూడా ట్రంప్ సర్కారు పరిశీలనలో ఉంది. ఈ అంశాలు ఉన్నత విద్య కోసం అమెరికాకు వెళ్లాలి అనుకునే భారతీయ విద్యార్థులను పునరాలోచనలో పడేస్తున్నాయి. కొందరు అమెరికాకు ప్రత్యామ్నాయంగా ఇతర దేశాల్లోని యూనివర్సిటీలు, పరిశోధనా సంస్థల వైపు చూస్తున్నారు.

స్టూడెంట్ వీసాలపైనా ఎక్స్‌ట్రా బాదుడు
'వన్ బిగ్ బ్యూటిఫుల్ బిల్ చట్టం'పై 2025 జులై 4న అమెరికా ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ సంతకం చేశారు. అమెరికా పన్ను చట్టాలు, ప్రభుత్వ వ్యయ విధానాలలో మార్పులు చేయడమే ఈ బిల్లు ప్రధాన లక్ష్యం. ఈ చట్టం వల్ల రూ.21,463 విలువ చేసే 'వీసా ఇంటిగ్రిటీ ఫీజు' అమల్లోకి వచ్చింది. ఫామ్ ఐ-94 కోసం తప్పనిసరిగా రూ.2,060 ఛార్జీని చెల్లించాలనే నిబంధనను తీసుకొచ్చారు. అమెరికాలోని విదేశీయుల కదలికలను ట్రాక్ చేసేందుకు సంబంధించిన డాక్యుమెంట్ ఐ-94. విదేశీ విద్య కేటగిరీలోని ఎఫ్ (అకడమిక్), ఎం (ఒకేషనల్), జే (ఎక్స్ఛేంజ్) వీసాలు తీసుకునే వారూ ఈ ఛార్జీలను తప్పకుండా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. తద్వారా అమెరికా ఖజానా నిండనుంది. ట్రంప్ సర్కారు కోరుకుంటోంది కూడా అదే. ఈవిధంగా జమయ్యే డబ్బుతో అమెరికన్ల కోసం పలు సంక్షేమ పథకాలను అమెరికా ప్రభుత్వం ప్లాన్ చేసింది. ‘ట్రంప్ అకౌంట్స్’ పేరుతో అమెరికాలోని బాలల కోసం పన్ను మినహాయింపు కలిగిన పొదుపు ఖాతాలను మంజూరు చేస్తారు. ఆ ఖాతాలలో అమెరికా ప్రభుత్వం రూ.90వేలను (1000 డాలర్లు) జమ చేస్తుంది. 2025 నుంచి 2028 మధ్య జన్మించే బాలలకే ఈ స్కీం వర్తిస్తుంది. పిల్లలు కలిగిన అమెరికన్ల కుటుంబాలకు ఏటా 'ఛైల్డ్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్'ను చెల్లిస్తుంటారు. ఇకపై ఒక్కో పిల్లవాడికి రూ.1.97 లక్షలు (2,200 డాలర్లు) చొప్పున చెల్లిస్తారు.

US EMBASSY WARNS INDIAN STUDENTS
INDIAN STUDENTS IN USA
US WARNS INDIAN STUDENTS

