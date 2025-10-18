ETV Bharat / bharat

October 18, 2025

Chirag Paswan On Bihar Polls : బిహార్ ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న వేళ, ఎన్​డీఏ కూటమిలో అంతర్గత విభేదాలు ఉన్నాయనే వార్తలను కేంద్రమంత్రి, ఎల్‌జేపీ (రాంవిలాస్‌) పార్టీ అధినేత చిరాగ్‌ పాస​వాన్ ఖండించారు. బిహార్​లో ఎన్​డీఏ కూటమి ఐక్యంగా ఉందని, సమన్వయంతో ముందుకు సాగుతోందని అన్నారు. నవంబర్ 14న ఎన్​డీఏ చారిత్రాత్మక విజయంతో దీపావళి జరుపుకుంటామని ధీమా వ్యక్తం చేశారు.

'ఎన్​డీఏ కూటమిలో గందరగోళం ఉందని ప్రచారాలు జరుగుతున్నాయి. అది సీట్ల కేటాయింపు లేదా అభ్యర్థుల ఎంపిక ఏదైనా సరే ఎన్​డీఏ కూటమి అన్ని అంశాలు సజావుగా నిర్ణయించుకుంటుందని నేను ఎప్పటికప్పుడు చెబుతూ వస్తున్నా. మహాఘట్‌ బంధన్‌ ఒక గందరగోళ కూటమి. ఎన్​డీఏ మాత్రం చారిత్రాత్మక విజయం దిశగా పయనిస్తోంది అని నేను నమ్మకంగా చెబుతున్నా. మేం ఈ ఎన్నికల్లో ముఖ్యమంత్రి నీతీశ్‌కుమార్‌ నాయకత్వంలో పోటీ చేస్తున్నాం. ఎన్​డీఏలోని మరే పార్టీతోనూ మాకు ఒక్క శాతం కూడా విభేదం లేదు. నవంబర్‌ 14న నిజమైన దీపావళిని జరుపుకుంటాం' అని చిరాగ్ పాస​వాన్ తెలిపారు.

బిహార్‌ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఎన్​డీఏ కూటమిలో ప్రధాన భాగస్వామ్యపక్షాలైన బీజేపీ, జేడీ(యూ) చెరో 101 స్థానాల్లో పోటీ చేయనున్నాయి. హిందుస్థానీ అవామ్ మోర్చా (హెచ్​ఏఎం), రాష్ట్రీయ లోక్ మోర్చా (ఆర్‌ఎల్ఎం)లకు చెరో 6 సీట్లను ఇచ్చారు. చిరాగ్ పాస​వాన్ నేతృత్వంలోని ఎల్‌జేపీకి 29 సీట్లను కేటాయించారు. రెండు విడతల్లో చిరాగ్ పార్టీ తమ అభ్యర్థులను ప్రకటించారు. అయితే 40పైగా సీట్లు కేటాయించాలని ఎన్​డీఏను కోరినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. ఎన్​డీఏ సీట్ల సర్దుబాటు గురించి ప్రకటించిన వెంటనే బీజేపీ 71 మంది అభ్యర్థులతో తొలి జాబితాను విడుదల చేసింది. ఆ తర్వాత రెండు దశల్లో మిగిలిన వారి పేర్లు ప్రకటించింది. అటు జేడీయూ రెండు విడుతల్లో అభ్యర్థులను ప్రకటించింది. అయితే 57 మంది అభ్యర్థులతో ప్రకటించిన తొలి జాబితాలో చిరాగ్‌ పాస్​వాన్‌ నేతృత్వంలోని లోక్‌జన్‌ శక్తి కోరుకున్న ఐదు స్థానాల్లో అభ్యర్థులను ప్రకటించింది. అలాగే 44 మందితో తుది జాబితాలోనూ ఆ పార్టీ కావాలనుకున్న మరో నాలుగు నియోజకవర్గాలకూ అభ్యర్థులను ఖరారు చేయడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. ఇక జేడీయూ ప్రకటించిన జాబితాలో 37 మంది ఓబీసీ, 22 మంది ఈబీసీ, జనరల్‌ కేటగిరీ నుంచి 22 మంది, 15 మంది ఎస్సీ, ఒక ఎస్టీ, నలుగురు ముస్లిం అభ్యర్థులకు తమ జాబితాల్లో చోటు కల్పించింది. మరోవైపు ఇండియా కూటమి మధ్య సీట్ల సర్దుబాటు కొలిక్కి రాలేదు.

రాష్ట్రంలోని 243 అసెంబ్లీ స్థానాలకు రెండు దశల్లో ఎన్నికలు జరుగనున్నాయి. నవంబర్ 6, 11 తేదీల్లో పోలింగ్ జరగనుంది. నవంబర్ 14న ఓట్ల లెక్కింపు ఉంటుంది. ప్రస్తుతం బిహార్‌లో ఎన్​డీఏ ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉంది. ఎన్నికల ఫలితాల తర్వాత ఎన్​డీఏ పక్షాలన్నీ కలిసి కూర్చుని తమ ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థిని నిర్ణయిస్తాయని కేంద్ర మంత్రి అమిత్​ షా పేర్కొన్నారు. అయితే ఎన్​డీఏ కూటమి నీతీశ్ కుమార్ నాయకత్వంలో ఎన్నికల బరిలో దిగుతుందని అమిత్​ షా తెలిపారు.

