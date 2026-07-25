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విద్యార్థుల అన్ని డిమాండ్లకు కేంద్రం ఓకే- ఆందోళనను విరమించిన సీజేపీ

విద్యార్థులు తక్షణం ఆందోళన విరమించాలని కోరిన సీజేపీ- విద్యార్థులపై క్రమంగా కేసులు ఎత్తివేస్తామన్న నడ్డా

CJP Ends Protest
CJP Ends Protest (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 25, 2026 at 5:49 PM IST

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CJP Ends Protest : శనివారం సీజేపీ, కేంద్ర ప్రభుత్వం మధ్య చర్చలు జరిగాయి. ఈ నేపథ్యంలో విద్యార్థులపై ఉన్న కేసులను క్రమంగా ఎత్తివేస్తామని కేంద్ర మంత్రి జేపీ నడ్డా ప్రకటించారు. దిల్లీ, మిగతా రాష్ట్రాల్లో నమోదైన కేసులు ఎత్తివేస్తామని, భవిష్యత్తులోనూ ఎవరినీ కేసులతో వేధించబోమని స్పష్టం చేశారు. అలాగే, బాధిత కుటుంబాలకు పరిహారంపై చర్చించామని, ఆత్మహత్య చేసుకున్న విద్యార్థుల కుటుంబాలకు అండగా ఉంటామని హామీ ఇచ్చారు. భవిష్యత్తులో పరీక్షల నిర్వహణ విషయంలో సీజేపీతో చర్చిస్తామని వెల్లడించారు.

మరోవైపు, చర్చలు సఫలం కావడంతో ఆందోళన విరమిస్తున్నట్లు కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ ప్రకటించింది. తక్షణమే ఆందోళన విరమించాలని, క్షేమంగా ఇళ్లకు చేరుకోవాలని విద్యార్థులను కోరింది.

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CJP AND GOVERNMENT TALKS
CJP AND GOVERNMENT MEET
CJP ENDS PROTEST

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