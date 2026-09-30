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EVMలు వద్దు- బ్యాలెట్ పేపర్ల ద్వారానే ఓటింగ్ జరపాలి: ఖర్గే

ప్రజాస్వామ్య హక్కు ప్రమాదంలో ఉన్నప్పుడు భారత పార్టీలన్నీ ఏకతాటిపై నిలబడాలని ఖర్గే పిలుపు- ఇండియా బ్లాక్​ సమావేశంలో ఖర్గే వ్యాఖ్యలు

Kharge On Voting Ballot Paper
ఇండియా బ్లాక్​ సమావేశంలో పాల్గొన్న కాంగ్రెస్​ నేతలు సుప్రియా సూలే, రాహుల్ గాంధీ, మల్లికార్జున ఖర్గే, సోనియా గాంధీ (@kharge)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 30, 2026 at 1:16 PM IST

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Kharge On Ballot Papers Voting : భారత ఎన్నికల ప్రక్రియపై కాంగ్రెస్ జాతీయ అధ్యక్షుడు మల్లిఖార్జున ఖర్గే తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. ఇకపై దేశంలో ఈవీఎంలకు బదులుగా బ్యాలెట్​ పేపర్ల ద్వారా ఓటింగ్​ జరపాలని డిమాండ్ చేశారు. ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (ఎస్ఐఆర్) ప్రక్రియతో 13.3 కోట్ల మంది ఓటర్లను ఓటర్ల జాబితా నుంచి తొలగించడం దిగ్భ్రాంతికరకరమని, ప్రజాస్వామ్యంలో పాలుపంచుకునే వారి శక్తిని లాక్కోవడం దారుణమని వ్యాఖ్యానించారు. పౌరుల ప్రాథమిక ప్రజాస్వామ్య హక్కు ప్రమాదంలో ఉన్నప్పుడు భారత పార్టీలన్నీ ఏకతాటిపై నిలబడాలని పిలుపునిచ్చారు. ప్రజాస్వామ్యానికి పునాది అయిన 'ఒక వ్యక్తి, ఒక ఓటు, ఒక విలువ' అనే సూత్రం బలహీనపడుకుండా కాపాడుకుంటామని అన్నారు. భవిష్యత్ ఎన్నికల కోసం ఎస్ఐఆర్​​కు ముందున్న ఓటర్ల జాబితాను ఉపయోగించాలని పేర్కొన్నారు. దిల్లీలో బుధవారం జరిగిన ఇండియా బ్లాక్​ సమావేశంలో ఖర్గే ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు.

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KHARGE ON VOTING BALLOT PAPER

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