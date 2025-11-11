ETV Bharat / bharat

'చావును చాలా దగ్గరి నుంచి చూశాం- ఆర్తనాదాలు జీవితాంతం గుర్తుంటాయి'- 'ఎర్రకోట' ప్రత్యక్ష సాక్షులు

సోమవారం నాటి పీడకలను గుర్తు చేసుకున్న ప్రత్యక్ష సాక్షులు

Bomb Blast Delhi Red Fort :
Bomb Blast Delhi Red Fort : (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 11, 2025 at 7:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Bomb Blast Delhi Red Fort : "రోడ్ల మీద అనేక మంది పడిపోయారు. మరికొందరు రక్తపు మడుగులో ఉన్నారు. ఇంకొందరు ఎటూ కదల్లేకపోతున్నారు. మేము చావును దగ్గరి నుంచి చూశాం." ఇవీ ఎర్రకోట పేలుడులో తీవ్ర గాయాలై ఆస్పత్రి బెడ్​ మీద ఉన్న రామ్​ ప్రతాప్​ మాటలు. ప్రాణాలతో బయటపడిన చిరు వ్యాపారి రామ్​ ప్రతాప్, సోమవారం నాటి పీడకలను గుర్తు చేసుకున్నారు. బిహార్​కు చెందిన రామ్​ ప్రతాప్​ ఎర్రకోట సమీపంలో చిన్న వ్యాపారం చేసుకుంటూ జీవిస్తున్నారు. అయితే, దుకాణం మూసేందుకు సిద్ధమవుతున్న తరుణంలోనే పేలుడు జరిగిందని ఆ పరిస్థితులను గుర్తు చేసుకున్నారు.

"ప్రతి రోజులాగే వ్యాపారంలో నిమగ్నమయ్యాం. కొంతమంది కస్టమర్లు ఎదురుచూస్తున్నారు. అకస్మాత్తుగా భారీ శబ్ధంతో పేలుడు సంభవించింది. ఆ శబ్దంతో నాకు కొద్దిసేపటి వరకు ఏం వినలేకపోయాను. గాజు ముక్కలు విరిగిపోయి మాపై పడ్డాయి. ఆ ప్రాంతమంతా దట్టమైన పొగ అవాహించింది. అనేక మంది రోడ్డు మీద పడిపోయారు. మరికొందరు రక్తపు మడుగులో ఉన్నారు. ఇంకొందరు ఎటూ కదల్లేకపోతున్నారు. అక్కడ ఎటూ చూసిన రక్తమే కనిపించింది. నా చేతి నుంచి కూడా విపరీతమైన రక్తం వస్తుంది. కానీ నా చేతికి గాయమైందన్న విషయం నాకు అప్పుడు తెలియదు. చావును చాలా దగ్గరి నుంచి చూశాం."

--రామ్​ ప్రతాప్​, ప్రత్యక్ష సాక్షి

"ఒక్కసారిగా భారీ మంటలు చెలరేగాయి. దట్టమైన పొగతో ఆ ప్రాంతమంతా నల్లగా మారిపోయింది. ఆ ఘటనతో ఒక్కసారిగా షాక్ అయ్యాను. నా సోదరుడు ఎక్కడ ఉన్నాడో కూడా కనుక్కోలేకపోయాను. చాలా మంది పేర్లు పెట్టి పిలుస్తున్నారు. కుటుంబ సభ్యల కోసం వెతుకుతూ ఏడుస్తున్నారు. కొన్ని నిమిషాల పాటు ఎవరి బతికి ఉన్నారో కూడా తెలియదు."

--రామ్​ ప్రతాప్​ బంధువు, ప్రత్యక్ష సాక్షి

"నా ట్యాంకర్​ను రోడ్డు పక్కన పార్క్ చేశా. పేలుడు జరిగిన ప్రదేశానికి దగ్గరగా వెళ్తున్నా. ఈ సమయంలోనే భారీ శబ్ధాలతో పేలుడు సంభవించి నేలమీద పడ్డాను. నేను లేచి చూసేసరికి నా చొక్కా మొత్తం రక్తంతో తడిసిపోయింది. రోడ్డు మీద మృతదేహాలు పడిపోయి ఉన్నాయి. నేలపై ఎక్కడ చూసినా మాంసపు ముద్దలు, గాజు ముక్కలు కనిపించాయి. ప్రజలు అటు ఇటూ పరిగెత్తుతూ ఆర్తనాదాలు చేశారు. ఇంకా చాలా మంది షాక్​తో బిగుసుకుపోయారు. ఆ పేలుడు శబ్ధం ఇప్పటికీ నా చెవుల్లో మార్మోగుతూనే ఉంది. నాకు ముగ్గురు కూతుళ్లు ఉన్నారు. వారిని మళ్లీ చూస్తానని అనుకోలేదు. నేను లేకుండా వాళ్లు ఎలా ఉంటారనే ఆలోచిస్తున్నాను. ఇప్పటికీ నేను ఎలా బయటపడ్డానో తెలియదు. ఈ ఆర్తనాదాలు, భయాలు జీవితాంతం నాకు గుర్తు ఉంటాయి."

--విజేందర్​ యాదవ్​, ప్రత్యక్ష సాక్షి

NIA చేతికి పేలుడు దర్యాప్తు కేసు
మరోవైపు దిల్లీ ఎర్రకోట సమీపంలో జరిగిన కారు పేలుడు ఘటనను జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ-NIA విచారణ చేయనుంది. ఈ మేరకు కేంద్ర హోంశాఖ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ ఘటనలో మృతుల సంఖ్య 12కు పెరిగింది. గాయపడిన వారిలో ముగ్గురు చికిత్స పొందుతూ మంగళవారం మృతి చెందారు. ఈ మేరకు దిల్లీ పోలీసులు ఓ ప్రకటన విడుదల చేశారు. మృతుల్లో చిరు వ్యాపారులు, ఉద్యోగులే ఎక్కువగా ఉన్నారు.

TAGGED:

DELHI RED FORT EXPLOSION
RED FORT CAR BLAST
RED FORT CAR EXPLOSION
BOMB BLAST DELHI RED FORT
DELHI BOMB BLAST RED FORT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

విమానాశ్రయాన్ని తలపించేలా సికింద్రాబాద్​ రైల్వే స్టేషన్​ - మరో 13 నెలల్లో నిర్మాణం పూర్తి!

Bigg Boss 9 Telugu Day 61 Episode: ఇమ్మాన్యుయేల్​ "మూడోసారి" కెప్టెన్​ - దివ్యపై భరణి ఫైర్​ - వేరే లెవల్​గా కెప్టెన్సీ టాస్క్​!

ఆదర్శ గ్రామాలు : ఈ తండాల్లో ఒక్కో ఇంట్లో ఇద్దరు, ముగ్గురు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు

హైవేలపై క్యూ ఆర్​ కోడ్​ బోర్డులు - స్కాన్​ చేస్తే చాలు మీకు కావాల్సిన సమాచారం మీ చేతిలో

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.