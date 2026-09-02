"చీరను తాడుగా మార్చి తోటి ప్రయాణికులను కాపాడాము"- నేపాల్ విపత్తు భయానక అనుభవాలను షేర్ చేసుకున్న దంపతులు
నేపాల్ను కుదిపేసిన ఆకస్మిక వరదలు- ఆ విపత్తు నుంచి బయటపడి స్వస్థలానికి చేరుకున్న తమిళవాసులు- ఘటనాస్థలిలో పలువురి ప్రాణాలను కాపాడిన దంపతులు
Published : September 2, 2026 at 5:34 PM IST
Couple Saves Lives In Nepal Floods : భారత్ పొరుగు దేశం నేపాల్లో ఆగస్టు 26న సంభవించిన ఆకస్మిక వరదలు తీవ్ర వినాశనాన్ని సృష్టించాయి. ఒక్కసారిగా ఉప్పొంగిన నీరు, బురద, రాళ్లు, శిథిలాలు దిగువ ప్రాంతాల్ని ముంచెత్తడంతో భారీ ప్రాణ నష్టం జరిగింది. అయితే ఈ విపత్తు నుంచి సురక్షితంగా తాము ప్రాణాలతో బయటపడడంతో పాటు అసాధారణ ధైర్య సాహసాలను ప్రదర్శించి ఇంకొందర్ని కాపాడింది తమిళనాడుకు చెందిన ఓ జంట. చీరను తాడులా చేసి బస్సులో ఉన్న తమ తోటి ప్రయాణికులను రక్షించింది ఈ జంట. నేపాల్ ఆకస్మిక వరదల ముప్పు నుంచి ప్రాణాలతో బయటపడిన ఈ దంపతులు తాము ఎదుర్కొన్న భయానక దృశ్యాలను, అనుభవాలను పంచుకున్నారు. అవేంటో తెలుసుకుందాం పదండి.
36 మంది ఆచూకీ ఇంకా నో!
కాగా, కుంభకోణంలోని నాగేశ్వరన్ సౌత్ స్ట్రీట్లో ఉన్న 'సూపర్ యాత్ర ఏజెన్సీ' ఆధ్వర్యంలో మూడు బస్సులు నేపాల్ తీర్థయాత్రకు కొన్ని రోజుల క్రితం వెళ్లాయి. ఈ మూడు బస్సులో కలిపి మైలాడుతురైకి చెందిన ఏడుగురు సహా మొత్తం 57 మంది ఉన్నారు. ఈ 57 మంది బృందం యాత్రలో ఉండగానే ఆగస్టు 26న నేపాల్లో ఆకస్మిక వరదలు సంభవించాయి. అయితే ఈ విపత్తు నుంచి మైలాడుతురైకి చెందిన మణిమేఖలై, రత్నకుమార్, పూంగుళలి సహా మొత్తం 21 మంది ప్రాణాలతో బయటపడ్డారు. వారితో కలిసి ప్రయాణించిన రిటైర్డ్ హైకోర్టు న్యాయమూర్తి శివజ్ఞానం, వెంకట్రామన్, రాజేశ్వరి, పుష్పలతతో సహా మిగిలిన 36 మంది ఆచూకీ ఇంకా లభించలేదు.
కుటుంబ సభ్యులు ఎమోషనల్
మైలాడుతురైలోని తిల్లైనగర్కు చెందిన రత్నకుమార్ (65), పూంకుళలి (61) దంపతులు నేపాల్ నుంచి తమ స్వస్థలానికి ఆగస్టు 31న తిరిగి చేరుకున్నారు. వారికి బంధువులు ఆనంద భాష్పాలతో స్వాగతం పలికారు. తమవారిని చూడగానే ఈ దంపతులు కూడా ఎమోషనల్ అయ్యారు. అలాగే రత్నకుమార్ దంపతులను వారి ఇంటి వద్దే మైలాడుతురై తహసీల్దార్ విజయరాఘవన్, జిల్లా అధికారులు శాలువా కప్పి సత్కరించారు. నేపాల్లో చిక్కుకుపోయిన మిగతా తమిళులను రక్షించడానికి జిల్లా యంత్రాంగం చర్యలు తీసుకుంటోందని ఈ సందర్భంగా వారికి విజయరాఘవన్ చెప్పారు. మిగిలిన వారు కూడా త్వరలోనే ఇంటికి తిరిగి వస్తారని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ఆ తర్వాత రత్నకుమార్ దంపతులు తాము ప్రాణాలతో బయటపడినందుకు దేవునికి కృతజ్ఞతలు తెలిపేందుకు నేరుగా తమ ఇంటిలోని పూజ గదికి వెళ్లారు. అలాగే తమతో పాటు నేపాల్కు వెళ్లినవారు సురక్షితంగా తిరిగి రావాలని వారు మనస్ఫూర్తిగా దేవుడికి మొక్కారు.
'బస్సు దిగి ఉంటే క్షణాల్లోనే వరదల్లో కొట్టుకుపోయేవాళ్లం'
ఆ తర్వాత నేపాల్ వరదల గురించి తమ అనుభవాలను మీడియాతో షేర్ చేసుకున్నారు పూంకుతళి. తాము ప్రయాణిస్తున్న బస్సును అకస్మాత్తుగా వరద నీరు, ఇసుక, రాళ్లు చుట్టుముట్టాయని వివరించారు. అప్పుడు ఏం చేయాలో తమకు అర్థం కాలేదన్నారు. ఆ సమయంలో ఒకవేళ తాము బస్సు దిగి ఉంటే క్షణాల్లో వరదలో కొట్టుకుపోయి ప్రాణాలు కోల్పోయేవాళ్లమని చెప్పారు. "అప్పుడే మా టూర్ నిర్వాహకుడు డ్రైవర్ సీటులోకి వెళ్లారు. ఆయన బస్సును నడపబోతున్నారని అనుకున్నాం. ఒకవేళ బస్సు బోల్తా పడితే ఏమవుతుందోనని ఆందోళన చెందాం. కానీ అందుకు బదులుగా ఆయన డ్రైవర్ వైపు ఉన్న తలుపు తెరిచి బయటకు దూకి దగ్గర్లోని కొండపైకి ఎక్కాడు. అప్పుడే అసలు ఏం జరుగుతుందో మాకు అర్థమైంది. ఆ తర్వాత బస్సులోని ప్రయాణికులందరం ఒక్కొక్కరిగా బయటకు దూకాం. నేల బురదగా ఉండటంతో మా కాళ్లు అందులో కూరుకుపోయాయి. దగ్గర్లోని కొండను చేరుకోవడానికి చాలా ఇబ్బంది పడ్డాం. అది మట్టి కొండ కావడంతో మేము పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించిన మొక్కలు, గడ్డితో సహా మట్టి కూడా జారిపోయేది" అని పూంకుతళి వెల్లడించారు.
"ఆ నిటారుగా ఉన్న కొండను ఎక్కడం తప్ప తప్పించుకోవడానికి మాకు వేరే మార్గం లేదు. దీంతో ఎలాగోలా కొండపైకి ఎక్కాము. ఇతరులు కొండపైకి రావడానికి సహాయపడ్డాం. నేను నా చీరను విప్పి అందరినీ సురక్షిత ప్రాంతానికి లాగడానికి దానిని ఒక బలమైన తాడులా ఉపయోగించాను. అయితే ముగ్గురు వ్యక్తులు సొంతంగా కొండ పైకి ఎక్కలేకపోయారు. అప్పుడు నా భర్త రత్నకుమార్ కిందకు వెళ్లి వారిని భుజాలపై ఎక్కించుకుని పైకి తీసుకొచ్చారు. అంతటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో సమష్టి కృషి, ఐక్యతతో మేము ప్రాణాలతో బయటపడ్డాం. దేవుడే మమ్మల్ని కాపాడాడు. ఆ తర్వాత రాళ్లు, బురదతో కూడిన కఠినమైన భూభాగం మీదుగా నడిచి దగ్గర్లోని ఒక శిబిరానికి చేరుకున్నాం. భారత రాయబార కార్యాలయం మమ్మల్ని సురక్షితంగా రక్షించి స్వదేశానికి తిరిగి రావడానికి ఏర్పాట్లు చేసింది. నేపాల్ ప్రభుత్వం, అలాగే కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల సహాయంతో మేము క్షేమంగా ఇంటికి చేరుకున్నాం. మేము సేఫ్గా ఇంటికి రావడానికి సాయపడిన ప్రతి ఒక్కరికీ కృతజ్ఞతలు" అని పూంకుతళి స్పష్టం చేశారు.
రెండు బృందాలుగా భారత్కు చేరుకున్న తమిళులు
కొద్ది రోజుల క్రితం నేపాల్లో సంభవించిన ఆకస్మిక వరదలు ఆ దేశాన్నే కాకుండా భారత్ను కలవరపెట్టాయి. ఎందుకంటే ఈ విపత్తు వల్ల గల్లంతైన వారిలో వందలాది మంది భారతీయులు ఉన్నారు. వారిలో తమిళనాడు వాసులు కూడా ఉన్నారు. అయితే నేపాల్ వరదలు నుంచి తమిళనాడుకు చెందిన చాలా మంది ప్రాణాలతో బయటపడ్డారు. వీరిలో మొదటి బృందంగా ఆగస్టు 28న 21 మంది తమిళులు, ఆగస్టు 31న మరో 28 మంది సురక్షితంగా చెన్నై విమానాశ్రయానికి చేరుకున్నారు. వారికి ఎయిర్పోర్ట్లో ఘన స్వాగతం లభించింది.
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