నెహ్రూ వల్లే చైనా చేతిలో ఓడిపోయాం- నిజాలున్నా 'బ్రూక్స్ - భగత్' నివేదికపై మేం రాజకీయం చేయలేదు : కేంద్రమంత్రి రిజిజు
'ఎం ఎం నరవణె' పుస్తకం కాంట్రవర్సీ- 'హెండెర్సన్ బ్రూక్స్ - భగత్' నివేదికతో మంత్రి కిరణ్ రిజిజు కౌంటర్- ఆ విషయాన్ని రాజకీయ అస్త్రంగా వినియోగించే ఉండకూడదని వ్యాఖ్య
Published : February 6, 2026 at 10:23 AM IST
India China War : కాంగ్రెస్ పార్టీ లేవనెత్తిన మాజీ ఆర్మీ చీఫ్ ఎంఎం నరవణె పుస్తకం వ్యవహారానికి కౌంటర్ ఇస్తూ కేంద్ర పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి కిరెణ్ రిజిజు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. 1962 యుద్ధంలో చైనా చేతిలో భారత్ ఘోర ఓటమికి నాటి నెహ్రూ ప్రభుత్వ తప్పుడు నిర్ణయాలే కారణమనే అంశం 'హెండెర్సన్ బ్రూక్స్ - భగత్' నివేదికలో ఉందని ఆయన తెలిపారు. ఈవిషయం తెలిసినప్పటికీ ఆ నివేదికను అధికార రహస్యం (క్లాసిఫైడ్)గానే ఉంచాలని మోదీ సారథ్యంలోని కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించిందని రిజిజు చెప్పారు. ముమ్మాటికీ ఈ నిర్ణయం సరైందేనన్నారు.
'హెండెర్సన్ బ్రూక్స్ - భగత్' నివేదిక దేశ రక్షణతో ముడిపడిన సున్నితమైన అంశమైనందున, దాన్ని తాము రాజకీయ అస్త్రంగా వినియోగించలేదన్నారు. ఈ మేరకు శుక్రవారం రిజిజు ఒక ట్వీట్ చేశారు. 2024 నవంబరు 1న ఎక్స్ వేదికగా తాను చేసిన ఒక ట్వీట్ను ఆయన ఇప్పుడు మళ్లీ షేర్ చేశారు. ఆ రోజున చైనా సరిహద్దుల్లోని అరుణాచల్ ప్రదేశ్ పట్టణం బుమ్లాలో భారత ఆర్మీ జవాన్ల దీపావళి వేడుకల్లో కేంద్ర మంత్రి రిజిజు పాల్గొన్నారు. చైనా సరిహద్దుల్లో భారత ఆర్మీ మౌలిక సదుపాయాలను మోదీ సర్కారు బలోపేతం చేసిన అంశం గురించి అప్పటి ట్వీట్లో ఆయన రాసుకొచ్చారు.
Our govt is led by a matured leader. Since 1962, Henderson Brooks-Bhagat Commission report has remained secret. It indicted Nehru Govt for the humiliating defeat at the hands of Chinese PLA.— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) February 5, 2026
Our Govt has never declassified it as defence matter can't be used as political tools. https://t.co/cvyjuNvolc
ప్రస్తుతం జరుగుతున్న పార్లమెంటు బడ్జెట్ సెషన్లో మాజీ ఆర్మీ చీఫ్ జనరల్ ఎంఎం నరవణె రాసిన ‘'ఫోర్ స్టార్స్ ఆఫ్ డెస్టినీ' పుస్తకం హాట్ టాపిక్గా మారింది. దీనిలోని పలు అంశాలను ప్రస్తావిస్తూ లోక్సభలో మాట్లాడేందుకు ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ ప్రయత్నించారు. అయితే అందుకు లోక్సభ స్పీకర్ అనుమతించలేదు. ఎంఎం నరవణె పుస్తకంలోని అంశాలపై సభలో మాట్లాడటానికి వీలు లేదన్నారు.
ఎంఎం నరవణె పుస్తకంలో ఏముంది ?
రాహుల్ గాంధీ తాజాగా చేసిన వ్యాఖ్యల ప్రకారం, మాజీ ఆర్మీ చీఫ్ నరవణె రాసిన 'ఫోర్ స్టార్స్ ఆఫ్ డెస్టినీ' పుస్తకం విదేశాల్లో పబ్లిష్ అయింది. ఈ బుక్ 2024 ఏప్రిల్లోనే భారత్లో విడుదల కావాల్సి ఉండగా, దానికి భారత రక్షణ శాఖ ఆమోదం లభించలేదన్నారు. దీంతో ఈ బుక్ను పెంగ్విన్ పబ్లిషర్స్ సంస్థ మన దేశంలో అధికారికంగా పబ్లిష్ చేయలేదని రాహుల్ చెప్పారు. 2020లో తూర్పు లద్దాఖ్ సరిహద్దుల్లోకి చైనా యుద్ధ ట్యాంకులు ప్రవేశిస్తున్నాయని, తాము ఏం చేయాలని రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్, ఎన్ఎస్ఏ అజిత్ దోవల్లను అప్పటి ఆర్మీ చీఫ్ నరవణె సంప్రదించారన్నారు.
కానీ ఆయనకు నేరుగా సమాధానం లభించలేదని రాహుల్ పేర్కొన్నారు. దీంతో ప్రధాని మోదీని ఎంఎం నరవణె సంప్రదించగా, 'మీకు ఏది కరెక్ట్ అనిపిస్తే, అది చేయండి' అని మోదీ చెప్పారన్నారు. మొత్తం బాధ్యతనంతా తనపైనే వేసి, ప్రభుత్వంలోని పెద్దలు తప్పించుకోవడంతో ఆనాడు తాను పూర్తిగా ఒంటరి అయ్యాను అనే అంశాన్ని పుస్తకంలో నరవణె రాసుకున్నారని రాహుల్ గాంధీ వివరించారు.
ఏమిటీ 'హెండెర్సన్ బ్రూక్స్ - భగత్' నివేదిక ?
థామస్ బ్రియాన్ హెండెర్సన్ బ్రూక్స్ 1909లో బర్మాలో జన్మించారు. ఈయన 1929 నుంచి 1947 వరకు భారత్లోని బ్రిటీష్ ప్రభుత్వ ఆర్మీలో అధికారిగా పనిచేశారు. దేశానికి బ్రిటీష్ వాళ్ల నుంచి స్వాతంత్య్రం వచ్చాక, భారత ఆర్మీలోనూ ఆఫీసరుగా పనిచేశారు. 1947 నుంచి 1964 వరకు భారత ఆర్మీలో జనరల్ ఆఫీసర్ హోదాలో సేవలు అందించారు. భారత ఆర్మీ బ్రిగేడియర్ పీఎస్ భగత్, థామస్ బ్రియాన్ హెండెర్సన్ బ్రూక్స్లతో కూడిన దర్యాప్తు టీమ్ 1962 భారత్ - చైనా యుద్ధంపై సమీక్షా నివేదికను రూపొందించింది. దీన్నే 'హెండెర్సన్ బ్రూక్స్ - భగత్' నివేదిక అంటారు.
నరవణె పుస్తకంపై వివాదం- నడ్డా వర్సెస్ ఖర్గే- రాజ్యసభ నుంచి విపక్షాల వాకౌట్