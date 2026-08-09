FCRA సవరణ బిల్లును పార్లమెంట్లో వ్యతిరేకిస్తాం- ప్రజాస్వామ్యంలో ఎవరి చేతులు కట్టేయలేం : కాంగ్రెస్ చీఫ్ ఖర్గే
ఉత్తరాఖండ్ పర్యటనలో కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు- విదేశీ విరాళాల నియంత్రణ చట్టం సవరణ బిల్లును వ్యతిరేకిస్తామన్న ఖర్గే- ప్రజాస్వామ్యంలో ఎవరి చేతులనూ కట్టివేయలేమని వ్యాఖ్యలు
Published : August 9, 2026 at 12:15 PM IST
Mallikarjun Kharge on FCRA Bill : విదేశీ విరాళాల నియంత్రణ చట్టం (FCRA) సవరణ బిల్లు గురించి కాంగ్రెస్ చీఫ్, రాజ్యసభలో విపక్ష నేత మల్లికార్జున ఖర్గే కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఎఫ్సీఆర్ఏ బిల్లును తాము పార్లమెంట్లో వ్యతిరేకించాలనుకుంటున్నామని వెల్లడించారు. సోమవారం అఖిలపక్ష సమావేశం తర్వాత పలు పార్టీల ఫ్లోర్ లీడర్లలో చర్చించి ఈ బిల్లుపై నిర్ణయం తీసుకుంటామని తెలిపారు. అలాగే డీలిమిటేషన్ అంశాన్ని ఖర్గే ప్రస్తావించారు. ప్రజాస్వామ్యంలో మనం ఎవరి చేతులనూ కట్టివేయలేమని అన్నారు. అయితే డీలిమిటేషన్ బిల్లుపై తమ పార్టీ వైఖరి స్పష్టంగా ఉందని పేర్కొన్నారు. విపక్ష కూటమిలోని అన్ని పార్టీలు కలిసి తీసుకునే నిర్ణయానికి తాము కట్టుబడి ఉంటామని స్పష్టం చేశారు. ఉత్తరాఖండ్ పర్యటనలో ఉన్న ఖర్గే రుద్రపుర్లో ప్రముఖ వార్తా సంస్థ ఏఎన్ఐతో ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు.
#WATCH | Rudrapur, Uttarakhand | Congress National President and Rajya Sabha LoP Mallikarjun Kharge says, "We intend to oppose the FCRA-related move. Secondly, we will make a decision tomorrow after convening an all-party meeting, specifically of floor leaders." pic.twitter.com/lhX2ZxChFs— ANI (@ANI) August 9, 2026
"విదేశీ విరాళాల నియంత్రణ చట్టం (FCRA) సవరణ బిల్లును కాంగ్రెస్ వ్యతిరేకిస్తుంది. సోమవారం జరిగే ప్రతిపక్ష పార్టీల ఫ్లోర్ లీడర్ల సమావేశంలో దీనిపై చర్చించి నిర్ణయం తీసుకుంటాం. వచ్చే ఏడాది జరగనున్న అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందు పార్టీ కార్యకర్తలలో ఉత్సాహాన్ని నింపడమే నా ఉత్తరాఖండ్ పర్యటన ముఖ్య ఉద్దేశం. రాబోయే ఉత్తరాఖండ్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని గద్దె దించేందుకు కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు కృషి చేస్తున్నారు. నేను ఏఐసీసీ అధ్యక్షుడిని. ప్రతిరోజూ ఇక్కడికి రాలేను. కానీ మా సైన్యం ( కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు) ఇక్కడ ఉంది. ప్రధాని మోదీ ప్రతిరోజూ ఇక్కడికి (ఉత్తరాఖండ్) వస్తారా? అమిత్ షా వస్తారా? ఇదే ప్రాంతానికి చెందిన నడ్డా వస్తారా? కొత్త బీజేపీ అధ్యక్షుడు వస్తారా?. పార్టీ కార్యకర్తల్లో ఉత్సాహాన్ని నింపడానికి అవసరమైనప్పుడు, అవసరమైన చోట పర్యటిస్తాను. అంతమాత్రాన టూరిస్టుల మాదిరిగా వచ్చి వెళ్లిపోతున్నానని అర్థం కాదు."
--మల్లికార్జున ఖర్గే, కాంగ్రెస్ చీఫ్
అయోధ్య విరాళాల చోరీపై మోదీ సమాధానం చెప్పాల్సిందే : ఖర్గే
అయోధ్య రామమందిర విరాళాల దుర్వినియోగంపై మోదీ ప్రభుత్వాన్ని ఖర్గే ఎండగట్టారు. రామాలయంలోని ఆస్తుల అపహరణ అంశాన్ని మొదటగా లేవనెత్తింది కాంగ్రెసేనని అన్నారు. "రామజన్మభూమి తీర్థ్క్షేత్రట్రస్ట్ను ఎవరు ఏర్పాటు చేశారు? మన ప్రధాని మోదీయే. అయోధ్య రామాలయానికి శంకుస్థాపన చేసింది ఎవరు? మోదీయే. తొలి పూజ చేసింది ఎవరు? ఆయనే. రామమందిరంలో జెండాను ఎవరు ఎగురవేశారు? మోదీయే. ట్రస్ట్ సభ్యులను ఎవరు ఎంపిక చేశారు? ప్రధానే. రామాలయానికి సంబంధించిన అన్ని విషయాలనే మోదీయే చూసుకున్నారు. అందుకే మోదీయే పార్లమెంట్లో అయోధ్య విరాళాల చోరీపై సమాధానం చెప్పాలి. " అని ఖర్గే డిమాండ్ చేశారు.
#WATCH | Rudrapur, Uttarakhand | On alleged Ram Mandir donation embezzlement case, Congress National President and Rajya Sabha LoP Mallikarjun Kharge says, " ... we were the first to raise the issue of theft of the assets inside the temple... who appointed that trust of… pic.twitter.com/JVSYsU6Xq5— ANI (@ANI) August 9, 2026
రాహుల్పై ఖర్గే ప్రశంసలు
అలాగే లోక్సభలో విపక్ష నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ నిర్వహించిన 'ఛాత్రోంకీ గూంజ్' (విద్యార్థుల ప్రతిధ్వని) కార్యక్రమంపైనా ఖర్గే స్పందించారు. 'ఛాత్రోంకీ గూంజ్' ప్రచారాన్ని ప్రారంభించడం ద్వారా విద్యార్థుల సమస్యలకు జాతీయ స్థాయిలో కొత్త ఊపును తెచ్చినందుకు రాహుల్ను ప్రశంసించారు. దేశవ్యాప్తంగా నిరుద్యోగులు, విద్యార్థులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను ప్రపంచానికి చాటిచెప్పడంలో రాహుల్ ముందున్నారని కొనియాడారు. "రాహుల్ కోటాకు వెళ్లి సంబంధిత వ్యక్తులందరినీ కలిశారు. ఆ తర్వాత విద్యార్థులు తమ డిమాండ్ల కోసం గళమెత్తారు. తమ లక్ష్యం కోసం పోరాడుతున్నారు. రాహుల్ గాంధీ చేపట్టిన 'ఛాత్రోంకీ గూంజ్' ప్రచారం, ఆయన అందించిన ప్రోత్సాహం విద్యార్థులకు ఎంతో మేలు చేసింది." అని ఖర్గే పేర్కొన్నారు.
ఎఫ్సీఆర్ఏ బిల్లును వ్యతిరేకిస్తున్న విపక్షాలు
కాగా, అనేక ప్రతిపక్ష పార్టీలు ఎఫ్సీఆర్ఏ సవరణ బిల్లును వ్యతిరేకిస్తున్నాయి. ఎఫ్సీఆర్ఏ బిల్లును తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తామని కాంగ్రెస్ ఎంపీ కేసీ వేణుగోపాల్ ఇప్పటికే స్పష్టం చేశారు. ఇటువంటి బిల్లును ప్రభుత్వం బలవంతంగా ఆమోదింపజేయలేదన్నారు. మరోవైపు, ఈ బిల్లును ఉపసంహరించుకోవాలని డీఎంకే చీఫ్ ఎంకే స్టాలిన్ కేంద్రాన్ని కోరారు. ఎఫ్సీఆర్ఏ-2010లోని సెక్షన్ 15ను రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. అలాగే, ఎన్సీపీ(ఎస్పీ) కూడా ఈ బిల్లును వ్యతిరేకిస్తోంది.
ఆ నివేదికను బహిర్గతం చేయండి : NGTకి జైరాం విజ్ఞప్తి
మరోవైపు. పర్యావరణానికి పెను ముప్పుగా మారే 'గ్రేట్ నికోబార్ ప్రాజెక్టు'కు సంబంధించిన పర్యావరణ అనుమతులను సమీక్షించడానికి ఏర్పాటు చేసిన ఉన్నత స్థాయి కమిటీ నివేదికను బహిర్గతం చేయాలని నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ (NGT)ను కాంగ్రెస్ నాయకుడు జైరాం రమేశ్ కోరారు. ఆ నివేదిక ఆధారంగానే ఈ ప్రాజెక్టుకు అనుమతిని ఇవ్వాల్సిన అనివార్య పరిస్థితి ఏర్పడిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఆ నివేదికను బహిర్గతం చేస్తే, అందులో తీవ్రమైన లోపాలు ఉన్నాయని స్పష్టమవుతుందని తెలిపారు.
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