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పేదల ఆవేదన అర్థం చేసుకునే మనసు ప్రతి ఉద్యోగికి ఉండాలి: ప్రధాని ప్రధాని

సిటిజన్ ఫస్ట్ అనేది సివిల్ సర్వీస్ ఉద్యోగుల ప్రథమ లక్ష్యం కావాలని పిలుపు- దిల్లీలో యూపీఎస్సీ శతాబ్ది ఉత్సవాల్లో ప్రసంగించిన ప్రధాని మోదీ

PM MODI On UPSC Event
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 1, 2026 at 12:31 PM IST

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PM MODI On UPSC Event : సిటిజన్ ఫస్ట్ అనేది సివిల్ సర్వీస్ ఉద్యోగుల ప్రథమ లక్ష్యం కావాలని, నాగరిక్ దేవోభవ అనేది ఉద్యోగుల నినాదం కావాలని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ పేర్కొన్నారు. పేదల ఆవేదన అర్థం చేసుకునే మనసు ప్రతి ఉద్యోగికి ఉండాలని చెప్పారు. దేశం క్రమంగా పట్టణీకరణ వైపు ప్రయాణిస్తున్న తరుణంలో, ఆ సవాళ్లను సమర్థంగా ఎదుర్కోవాలని పిలుపునిచ్చారు. ఇందుకోసం ఏఐని సమర్థంగా వాడుకోవాలని సూచించారు. సివిల్‌ సర్వీస్ ఎంపిక ప్రక్రియను ఆధునీకరించాలని, ఉద్యోగుల సెల్ఫ్ అప్రైజల్‌ పద్ధతిని ప్రోత్సహించాలని చెప్పారు. గురువారం దిల్లీలో జరిగిన యూపీఎస్సీ శతాబ్ది ఉత్సవాల్లో పాల్గొన్న మోదీ ఈ మేరకు ప్రసంగించారు. ఫ్లైదుబాయ్ విమాన ఘటనలో కోపైలట్‌ దాడి చేసినా ప్రాణాలకు తెగించి ప్రయాణికులను కాపాడిన భారత కెప్టెన్‌ స్మిత్‌ మచ్చర్‌ గురించి మోదీ ప్రస్తావించారు.

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PM MODI ON FLYDUBAI PILOT
PM MODI ON UPSC EVENT

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