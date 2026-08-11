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కొత్త పార్లమెంట్, ప్రధాని నివాసం ఉన్నాయి- మరి నూతన పాఠశాలను ఎందుకు నిర్మించకూడదు? : దీప్కే

గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని ప్రభుత్వ పాఠశాలల మెరుగుకు దేశవ్యాప్త ప్రచారాన్ని ప్రకటించిన దీప్కే- ఈ నెల 15న దేశవ్యాప్త ప్రచారాన్ని ప్రారంభించనున్నట్లు వెల్లడి

Dipke announces nationwide campaign
సీజేపీ వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్‌ దీప్కే ((PTI))
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 11, 2026 at 3:34 PM IST

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CJP Founder Dipke Announces Nationwide Campaign : గ్రామాల్లోని పాఠశాలలను మెరుగుపరిచి, వాటికి అన్ని సదుపాయాలు సమకూరేలా చేసేందుకు ఈ నెల 15న దేశవ్యాప్త ప్రచారాన్ని ప్రారంభించనున్నట్లు కాక్రోచ్‌ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్‌ దీప్కే ప్రకటించారు. ఈ మేరకు ప్రభుత్వ పాఠశాలలను తల్లిదండ్రులు స్వయంగా సందర్శించాలని పిలుపునిచ్చారు. నిరంతర విద్యుత్ సరఫరా, సురక్షితమైన, శుభ్రమైన తాగునీరు, బాలురు, బాలికలకు వేర్వేరుగా పనిచేసే మరుగుదొడ్లు, పరిశుభ్రమైన, పోషకమైన మధ్యాహ్న భోజనం వంటి అవసరమైన సౌకర్యాలు ఉన్నాయో లేదో తనిఖీ చేయాలని కోరారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలల దుస్థితిని తెలియజేస్తూ వీడియోలు లేదా ఫోటోలు తీసి వాటిని పార్టీ వెబ్‌సైట్ ద్వారా సమర్పించాలని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు. నిర్లక్ష్యానికి గురైన బడులను బాగుపరిచే కార్యక్రమాన్ని చేపట్టాల్సిందిగా సర్పంచులకు సూచించారు. స్థానికులు, గ్రామ నాయకులు సహకరించడంతో పాటు తరచూగా పాల్గొనాలని వీడియో సందేశంలో విజ్ఞప్తి చేశారు. మహారాష్ట్రలోని తన స్వగ్రామం హింగోలి నుంచే ఈ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుడతామని వెల్లడించారు.

"రాబోయే ఆగస్టు 15 మన 80వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం. కానీ, గత 80 ఏళ్లలో అత్యంత ఎక్కువగా నిర్లక్ష్యానికి గురైన విషయం ఏదైనా ఉందంటే అది మన గ్రామాల్లోని ప్రభుత్వ పాఠశాలలే. మనం కొత్త పార్లమెంటు, కొత్త ప్రధాని నివాసాన్ని నిర్మించుకున్నాం. మరి మన గ్రామాల్లో కొత్త పాఠశాలలను ఎందుకు నిర్మించలేకపోతున్నాం? రైతులు, కూలీల పిల్లలే మన దేశ భవిష్యత్తు అని మనం పరిగణించడం లేదా? ఈ రోజుకీ గ్రామాల్లోని పిల్లలు పాఠశాలకు వెళ్లడానికి చాలా దూరం నడవాల్సి వస్తోంది. అక్కడికి వెళ్లాక వారికి నీరు, మరుగుదొడ్ల సౌకర్యాలు గానీ లభించడం లేదు. ఈ ఆగస్టు 15న మనం ఏదైనా విషయంపై దృష్టి సారించాలన్నా లేదా కొత్తగా ఏదైనా ప్రారంభించాలన్నా, అది మన ప్రభుత్వ పాఠశాలలను మెరుగుపరచడంతోనే మొదలుపెట్టాలని నేను భావిస్తున్నాను."
---అభిజీత్ దీప్కే, సీజేపీ వ్యవస్థాపకుడు

గ్రామాల్లోని పాఠశాలల బాగు కోసం చేపట్టిన కార్యక్రమాన్ని 'సర్పంచ్ ఛాలెంజ్'గా అభివర్ణించింది సీజేపీ. దీని కింద పాఠశాలను మెరుగుపరిచిన సర్పంచ్‌లకు తగిన గుర్తింపునిచ్చేలా, ఆ పాఠశాలల అభివృద్ధికి ముందు- తర్వాత ఫోటోలను CJP తన సోషల్ మీడియా వేదికలపై పంచుకుంటుందని దీప్కే తెలిపారు. "మేము మీకు గుర్తింపునిస్తాం. తద్వారా మిమ్మల్ని, మీరు మెరుగుపరిచిన పాఠశాలలను చూసి, ఇతర గ్రామ సర్పంచ్‌లు కూడా తమ గ్రామాల్లోని పాఠశాలలను మెరుగుపరచడం ప్రారంభిస్తారు. మీరు మీ పిల్లల పాఠశాలలకు వెళ్లి అక్కడ కనీస సౌకర్యాలు ఉన్నాయో లేదో చూడండి. విద్యుత్, నీరు వంటివి ఉన్నాయా అని గమనించండి. మీ పిల్లలకు మరుగుదొడ్డి సౌకర్యాలు అందుబాటులో ఉన్నాయా? వారికి మధ్యాహ్న భోజనం అందుతోందా?" అని తెలుసుకోవాలని సూచించారు.

పౌరులు తమ పిల్లల పాఠశాలల్లో ఉన్న, లేని సౌకర్యాలను నమోదు చేయడానికి వీలుగా త్వరలోనే ఎవరైనా ప్రింట్ తీసుకునేలా ఒక ఆడిట్ ఫారమ్​ను విడుదల చేయనున్నట్లు కూడా CJP తెలిపింది. నింపిన ఫారమ్‌లు, వీడియోలను contact@cockroachjantaparty.org ఈమెయిల్ చిరునామాకు పంపవచ్చని పేర్కొంది. గ్రామీణ పాఠశాలల్లో చదువుతున్న రైతులు, కూలీల పిల్లలకు కూడా నగరాల్లోని పిల్లలకు లభించే స్థాయి సౌకర్యాలు అందేలా చూడటమే ఈ ప్రచారం లక్ష్యమని సంస్థ చెప్పింది. "ఒకవేళ సౌకర్యాలు లేకపోతే, వాటికి సంబంధించిన వీడియోలను తీయండి. ఎందుకంటే మీ పిల్లల విద్యాభ్యాసం బాగుండాలి. అది మీ ప్రాథమిక హక్కు. గ్రామాల్లో నివసించే పిల్లల పాఠశాలలను మెరుగుపరుస్తామని మనమందరం వారికి వాగ్దానం చేద్దాం. మనం అందరం కలిస్తే దీన్ని సాధించగలం. నిజమైన భారతదేశం గ్రామాల్లోనే నివసిస్తుంది." అనే సందేశంతో దీప్కే వీడియోను ముగించారు.

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DIPKE ANNOUNCES NATIONWIDE CAMPAIGN

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