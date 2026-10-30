CECపై ప్రజా అభిశంసన కార్యక్రమాన్ని శనివారానికి వాయిదా వేసిన 'ఇండీ' కూటమి
Congres on CEC Public Impeachment : CEC జ్ఞానేశ్ కుమార్పై 'ఇండీ' కూటమి తలపెట్టిన ప్రజా అభిశంసన కార్యక్రమం భారీ వర్షం కారణంగా శనివారానికి వాయిదా వేసినట్లు కూటమి నేతలు ప్రకటించారు.
Published : October 30, 2026 at 2:59 PM IST
India Bloc Protest CEC : CEC జ్ఞానేశ్ కుమార్పై 'ఇండీ' కూటమి తలపెట్టిన ప్రజా అభిశంసన కార్యక్రమం భారీ వర్షం కారణంగా శనివారానికి వాయిదా వేసినట్లు కూటమి నేతలు ప్రకటించారు. కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే నివాసం వెలుపల ఇండీ కూటమి నేతలతో కలిసి నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో రాహుల్ గాంధీ ఈ విషయాన్ని ప్రకటించారు. ఏకాభిప్రాయంతో ప్రజా అభిశంసన కార్యక్రమాన్ని వాయిదా వేసినట్లు తెలిపారు. అలాగే ఆదివారం నాడు 'చలో దిల్లీ' పేరుతో భారీ ర్యాలీ నిర్వహిస్తున్నట్లు రాహుల్ తెలిపారు. ప్రధాని నరేంద్ర, హోంమంత్రి అమిత్ షా, సీఈసీ జ్ఞానేష్ కుమార్ ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఎలా నాశనం చేస్తున్నారో ప్రజలకు వివరించేందుకే ఈ కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నట్లు రాహుల్ గాంధీ చెప్పారు.