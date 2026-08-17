ETV Bharat / bharat

'2014 నుంచి నిర్వహించిన పరీక్షలన్నీ రద్దు'- ఝార్ఖండ్‌ సర్కార్ సంచలన నిర్ణయం- దీక్ష విరమించిన విద్యార్థులు

ఝార్ఖండ్‌ ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయం- 2014 నుంచి జరిగిన అన్ని పరీక్షలపై సమగ్ర విచారణకు ఆదేశం

Hemant Soren
Hemant Soren (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 17, 2026 at 10:36 PM IST

|

Updated : August 18, 2026 at 7:10 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Jharkhand Cancels Key Exams : ఝార్ఖండ్​లో విద్యార్థుల డిమాండ్​లకు ప్రభుత్వం దిగివచ్చిన నేపథ్యంలో, దీక్షను విరమిస్తున్నట్లు విద్యార్థి నాయకుడు దేవంద్ర నాథ్​ మెహతో ప్రకటించారు. ఝార్ఖండ్ మంత్రులు దీపికా పాండే సింగ్, ఇర్ఫాన్ అన్సారీల సమక్షంలో ఆయన దీక్షను విరమించారు. ఈ సందర్భంగా, విలేకరులతో మాట్లాడిన మహతో, అభ్యర్థుల డిమాండ్లకు అంగీకరించినందుకు ముఖ్యమంత్రి సోరెన్, కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ, రాష్ట్ర మంత్రులకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. పరీక్షలను పర్యవేక్షించడానికి, ప్రశ్నపత్రాల లీకేజీని అరికట్టడానికి కఠినమైన చట్టాలు, సంస్కరణలు తీసుకురావాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు.

సీబీఐ కచ్చితమైన ఫలితాలు ఇవ్వలేదు!
మరోవైపు, పరీక్షల అవకతవకలపై సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ (సీబీఐ) విచారణ జరపాలని నిరసనకారులు చేస్తున్న డిమాండ్‌ను మంత్రి దీపికా పాండే సింగ్ "మొండితనం"గా అభివర్ణించారు. 2015 నుంచి పేపర్ లీక్‌లకు సంబంధించిన కేసుల్లో కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థ కచ్చితమైన ఫలితాలు ఇవ్వడంలో విఫలమైందని ఆమె మంగళవారం ఆరోపించారు. "పేపర్ లీక్‌లకు సంబంధించి సీబీఐ వద్ద 17 కేసులు పెండింగ్‌లో ఉన్నాయి. 2015 నుంచి, దేశవ్యాప్తంగా 152 పేపర్ లీక్‌లు, అవకతవకల ఉదంతాలు జరిగాయి. అయినప్పటికీ ఈ విషయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం గానీ, కేంద్ర ఏజెన్సీలు గానీ ఎటువంటి నిర్దిష్ట ఫలితాలను సాధించలేదు. అందువల్ల, సీఐడీ విచారణకు సంబంధించి, మేము ఒక కాలపరిమితిని నిర్దేశించాం. 90 రోజుల్లోపు ఛార్జ్ షీట్ దాఖలు చేయాలని, తీర్పు త్వరగా వచ్చేలా ఈ కేసును ఫాస్ట్-ట్రాక్ కోర్టు ద్వారా విచారించాలని నిర్ణయించుకున్నాం. విద్యార్థులు కోరిక మేరకు పరీక్షల్లో నూతన సంస్కరణలను పరిశీలించేందుకు ఐఏఎస్ అధికారి అమితాబ్ కౌశల్ నేతృత్వంలో ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ప్రకటించింది" అని దీపికా పాండే తెలిపారు.

మరోవైపు, పరీక్షలు రద్దు చేస్తున్నట్లు ప్రభుత్వం పేర్కొన్న నేపథ్యంలో, విద్యార్థి నాయకుడు రవీంద్ర పాసవాన్ స్పందించారు. విద్యార్థుల ప్రయోజనాల దృష్ట్యా చరిత్రాత్మకమైన, సాహసోపేతమైన నిర్ణయం తీసుకున్నందుకు ముఖ్యమంత్రికి, రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు. రద్దు చేస్తామని ప్రకటించిన పరీక్షలన్నింటిపైనా CBI విచారణకు ఆదేశించాలని కోరారు.

పరీక్షలు రద్దు
పరీక్షల అవకతవలపై విద్యార్థులు ఆందోళనలు చేస్తున్న నేపథ్యంలో ఝార్ఖండ్‌ ప్రభుత్వం సోమవారం సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. రాష్ట్రంలో టీడీపీఎల్‌ సంస్థ 2014 నుంచి నిర్వహించిన పరీక్షలు అన్నింటినీ రద్దు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. అలాగే, అన్ని వర్గాల వారితో సంప్రదింపులు జరిపిన తర్వాతే సంస్కరణలు రూపొందిస్తామని స్పష్టం చేసింది. అలాగే, పేపర్​లీక్​ కేసులో దోషులుగా తేలిన వారిపై చర్యలు తీసుకుంటామని విద్యార్థులకు హామీ ఇచ్చింది. అంతేకాదు, విద్యార్థుల ప్రయోజనాల కోసం కఠినమైన చట్టం తీసుకొస్తామని సీఎం హేమంత్‌ సోరెన్‌ వెల్లడించారు. అయితే, పేపర్​ లీక్​ అవకతవకలపై సీబీఐ విచారణ జరపాలని జేపీఎస్సీ-జేఎస్ఎస్సీ సంస్కరణల మంచ్ తమ డిమాండ్‌ను పునరుద్ఘాటించింది.

టీఎస్‌ఆర్ డేటా ప్రాసెసింగ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ (టీడీపీఎల్​) సంస్థ 2014 నుంచి నిర్వహించిన అన్ని పరీక్షలు, ప్రకటించిన ఫలితాలు, ఎంపిక చేసిన అభ్యర్థుల లిస్టు సహా ఆ సంస్థకు సంబంధించిన ప్రతిదానినీ రద్దు చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించినట్లు ముఖ్యమంత్రి హేమంత్ సోరెన్​ ప్రకటించారు. "2014 నుంచి ఇప్పటి వరకు జరిగిన అన్ని చిన్న, పెద్ద పొరపాట్లు అన్నింటిపై సమగ్రంగా విచారణ చేస్తాం. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎంఎండీఆర్ చట్టానికి చేసిన సవరణలపై చర్చించడానికి త్వరలో సమావేశమవుతాం. అవసరమైతే ఈ అంశంపై చర్చించడానికి ప్రత్యేక ఆసెంబ్లీ సమావేశాలను కూడా నిర్వహిస్తాం" అని ఆయన పేర్కొన్నారు. సిట్​, సీఐడీ చేసిన దర్యాప్తులో అనేక దిగ్భ్రాంతికరమైన విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయని ఈ సందర్భంగా సీఎం చెప్పారు. ప్రస్తుతం ఇంకా విచారణ కొనసాగుతున్నందన, ప్రతి విషయాన్ని బహిరంగా వెల్లడించడం సాధ్యం కాదని స్పష్టం చేశారు.

'త్వరలోనే ఎలక్ట్రానిక్స్ విడిభాగాల తయారీలో భారత్​ స్వయం సమృద్ధి'- అశ్విని వైష్ణవ్ కీలక వ్యాఖ్యలు

నానమ్మలా మరెవరూ మరణించకూడదని- ఛులివ్ తయారుచేసిన యువకుడు- రాష్ట్రపతి భవన్ నుంచి అమెరికా వరకు ప్రశంసలు!

Last Updated : August 18, 2026 at 7:10 AM IST

TAGGED:

JHARKHAND TDPL EXAMS CANCELLED
JHARKHAND JSSC CGL EXAMS CANCELLED
JHARKHAND EXAMS FRAUD CASE UPDATES
HEMANT SOREN CANCELLS ALL EXAMS
JHARKHAND CANCELS KEY EXAM

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.