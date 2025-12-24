ETV Bharat / bharat

'ముంబయి మేయర్‌ పీఠం మాదే'- 20 ఏళ్ల తర్వాత ఏకమైన ఠాక్రే సోదరులు

కలసి పనిచేయాలని నిర్ణయించుకున్నట్టు తెలిపిన ఠాక్రే సోదరులు- మున్సిపల్‌ ఎన్నికల్లో కూటమిగా పోటీచేయనున్న శివసేన, ఎంఎన్‌ఎస్‌- బాల్‌ ఠాక్రే సమాధి వద్ద నివాళులు అర్పించిన ఠాక్రే సోదరులు

Thackeray Brothers Reunion
Thackeray Brothers Reunion (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 24, 2025 at 1:08 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Thackeray Brothers Reunion : మహారాష్ట్ర రాజకీయాల్లో కీలక పరిణామం జరిగింది. దాదాపు 20 ఏళ్ల తర్వాత ఠాక్రే సోదరులు ఏకమయ్యారు. ముంబయిలో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో పాల్గొన్న ఉద్ధవ్‌-రాజ్‌ఠాక్రేలు జనవరి 15న జరిగే బృహన్‌ ముంబయి మున్సిపల్‌ కార్పోరేషన్‌ ఎన్నికల్లో కలిసి పోటీ చేస్తామని అధికారికంగా ప్రకటిస్తున్నట్లు తెలిపారు. దేశ ఆర్థిక రాజధాని ముంబయి మేయర్‌ పదవి తమదేనని శివసేన UBT చీఫ్‌ ఉద్ధవ్‌ ఠాక్రే, మహారాష్ట్ర నవనిర్మాణ్‌సేన అధినేత రాజ్‌ఠాక్రేలు ధీమా వ్యక్తంచేశారు. తమ రెండు పార్టీల మధ్య స్థానాల సర్దుబాటు చర్చలు కూడా పూర్తైనట్లు పలు కారణాలతో విడిపోయి మళ్లీ 20 ఏళ్ల తర్వాత ఒక్కటైన ఆ ఇరువురు సోదరులు ప్రకటించారు. త్వరలో ముంబయికి తమ పార్టీల నుంచి మరాఠీ మేయర్‌ రాబోతున్నారని జోస్యంచెప్పారు. ఈ సందర్భంగా ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్‌ ఇచ్చిన బటేంగేతో కాటేంగే నినాదాన్ని జపించిన ఉద్ధవ్‌ఠాక్రే, ఐక్యత లోపిస్తే పరిస్థితి వినాశకరంగా ఉంటుందని వ్యాఖ్యానించారు. శిందే నేతృత్వంలోని శివసేన, బీజేపీ పొత్తులో అసంతృప్తిగా ఉన్న నేతలంతా తమ పార్టీల్లో చేరాలని ఠాక్రే సోదరులు పిలుపునిచ్చారు.

TAGGED:

THACKERAY BROTHERS REUNION
THACKERAY BROTHERS COMING TOGETHER
THACKERAY BROTHERS REUNION TALKS
THACKERAY BROTHERS REUNION

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.