దావోస్ పర్యటన రద్దు చేసుకున్న డీకే శివకుమార్- దిల్లీకి పయనం- మళ్లీ తెరపైకి సీఎం మార్పు!
కర్ణాటక ఉప ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్ దిల్లీ పయనం- మళ్లీ తెరపైకి వచ్చిన సీఎం మార్పు ప్రస్తావన
Published : January 18, 2026 at 7:59 PM IST
DK Shivakumar On Leadership Change : కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి మార్పు అంశం మరోసారి తెరపైకి వచ్చింది. దావోస్లో జరుగుతున్న ప్రపంచ ఆర్థిక ఫోరంలో పాల్గొనాల్సిన ఉప ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్ తన పర్యటనను అకస్మికంగా రద్దు చేసుకుని దిల్లీకి పయనమయ్యారు. అయితే ఉన్నట్లుండి డీకే దిల్లీ వెళ్లడంపై సర్వత్రా చర్చనీయాంశమైంది. దీంతో కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి మార్పు సంబంధించిన ఊహాగానాలు మళ్లీ తెరపైకి వచ్చాయి.
అయితే, దిల్లీలోని కర్ణాటక భవన్లో జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడిన డీకే శివకుమార్ వీటిని తోసిపుచ్చారు. నాయకత్వ మార్పుపై తాను చర్చించుకోవాలని అనుకోవడంలేదని, అందుకు సంబంధించిన విషయాలు వెల్లడించలేనని చెప్పారు. ఏదైనా శుభవార్త తేలిసినప్పటికీ దాని గురించి మాట్లాడటం తనకు ఇష్టంలేదని చెప్పుకొచ్చారు. అయితే, తాము ప్రజల కోసం పనిచేసే వ్యక్తులమని, ఎప్పటికీ వారి మంచినే కోరుకుంటామని తెలిపారు. మీడియానే హైకమాండ్గా మారిపోయిందని ఎద్దెవా చేశారు.
మరోవైపు, 'అసోం అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించి డీకే ఏఐసీసీ కార్యకర్తలతో వరుస సమావేశాలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఎంజీఎన్ఆర్ఈజీఏపై కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ప్రచారానికి కూడా ఆయన నాయకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ ప్రచారానికి జనవరి 22 నుంచి కర్ణాటక అసెంబ్లీ ఐదు రోజుల పాటు ప్రత్యేక సమావేశం ప్రారంభం కానుంది' అని డీకే కార్యాలయం శనివారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.
డీకే- రాహుల్ భేటీ!
ఇదిలా ఉండగా, జనవరి 16న కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లిఖార్జున ఖర్గే, లోక్సభ ప్రతిపక్షనేత రాహుల్ గాంధీతో డీకే శివకుమార్ భేటీ అయ్యారు. అనంతరం డీకే మీడియాతో మాట్లాడారు. సీఎం మార్పు గురించి రాహుల్ గాంధీతో చర్చించేందుకే వచ్చారా? అంటూ మీడియా ప్రశ్నించగా, ఏఐసీసీతో జరిగిన సమావేశం గురించి తాను బహిర్గతంగా వెల్లడించలేనని, అది బహిరంగంగా చర్చించాల్సిన విషయం కాదని పేర్కొన్నారు. ఇది తనకు, పార్టీ హైకమాండ్కు, ముఖ్యమంత్రికి సంబంధించిన వ్యవహారమని అన్నారు. తన పార్టీ పెద్దలను కలిసేందుకే దిల్లీకి వచ్చానని తెలిపారు.
ఇటీవల రాహుల్ గాంధీ కర్ణాటకలోని మైసూరులో పర్యటించారు. ఈ సందర్భంగా డీకే శివకుమార్తో ప్రత్యేకంగా సమావేశమయ్యారు. దీంతో సీఎం పీఠం గురించి ఇరువురి మధ్య చర్చ జరిగిందన్న ఊహాగానాలు మరింత బలంగా వినిపించాయి. దీనిపై డీకే వివరణ ఇచ్చారు. తాను కర్ణాటక కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడిని, రాహల్ గాంధీ లోక్సభలో ప్రతిపక్షనేత అని ప్రొటోకాల్లో భాగంగా తాము కలిశామన్నారు. ఎప్పటిలాగే సమర్థంగా పనిచేయాలని రాహుల్ గాంధీ సూచించారని పేర్కొన్నారు. రాజకీయాలు, అధికార పంపిణీ, మంత్రివర్గ విస్తరణ గురించి కాకుండా 'వీబీ జీ రామ్ జీ' పథకంపైనే ప్రస్తావించినట్లు డీకే చెప్పారు. సీఎం మార్పు గురించి ఎలాంటి చర్చ జరగలేదని డీకే పేర్కొన్నారు. అదేవిధంగా ఎక్స్లో ఆయన ఒక పోస్ట్ చేశారు. 'ప్రయత్నాలు విఫలమైనా, ప్రార్థనలు ఎన్నటికీ విఫలం కావు' అంటూ డీకే ఎక్స్ ఖాతాలో రాసుకొచ్చారు. విజయానికి తొలి అడుగే ప్రయత్నమని పోస్ట్ చేశారు. దీంతో సీఎం మార్పుపైనే ఆయన పరోక్షంగా మాట్లాడారంటూ ఊహాగానాలు మొదలయ్యాయి.
ఐదేళ్లూ నేనే సీఎంగా ఉంటా!
గతేడాది, నవంబర్ 20తో కర్ణాటకలోని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తన ఐదేళ్ల పదవీకాలంలో సగం పూర్తి చేసుకుంది. దీంతో ముఖ్యమంత్రి పదవీపై గత కొద్దిరోజులుగా టాక్ నడుస్తోంది. 2023లో జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల తర్వాత ముఖ్యమంత్రి పదవిపై కర్ణాటక రాష్ట్ర కాంగ్రెస్లో తీవ్ర స్థాయిలో చర్చ జరిగింది. సిద్ధరామయ్య, డీకే శివకుమార్లు రెండున్నరేళ్ల పాటు పదవిలో కొనసాగేలా అంగీకారానికి వచ్చారని అప్పట్లో వార్తలు వచ్చాయి. అయితే, ఈ ఊహాగానాలను సిద్ధరామయ్య ఖండించారు. ఐదేళ్లూ తానే సీఎంగా ఉంటానని పలుమార్లు స్పష్టం చేశారు. అదే సమయంలో ముఖ్యమంత్రి పదవి చేపట్టాలనే ఆశ తనకు ఉందనే అర్థం వచ్చేలా డీకే వ్యాఖ్యలు చేయడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.
