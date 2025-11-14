Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / bharat

బిహార్ ఫలితాలు ఆశ్చర్యపరిచాయి- ఈ ఎన్నికల్లో మొదట్నుంచీ అన్యాయమే: రాహుల్‌ గాంధీ

రాజ్యాంగం, ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ కోసమే ఈ పోరాటమని వెల్లడి- నిరాశకు గురి కావద్దని కాంగ్రెస్ శ్రేణులకు ఖర్గే పిలుపు

Bihar Election 2025 Result
Bihar Election 2025 Result (PTI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 14, 2025 at 10:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Bihar Election 2025 Result : బిహార్‌ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలు ఆశ్చర్యానికి గురిచేశాయన్నారు కాంగ్రెస్‌ అగ్రనేత, లోక్‌సభలో ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్‌ గాంధీ. బిహార్‌ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలపై స్పందించిన రాహుల్​, ఈ ఎన్నికలు మొదటినుంచి న్యాయంగా జరగలేదని ఆరోపించారు. మహాగఠ్‌బంధన్‌పై విశ్వాసంతో ఓట్లు వేసిన లక్షలాది మంది బిహార్‌ ప్రజలకు హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ ఎక్స్‌ వేదికగా పోస్టు పెట్టారు. రాజ్యాంగం, ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ కోసమే ఈ పోరాటమని తెలిపారు. కాంగ్రెస్‌, ఇండి కూటమి ఈ ఫలితాలను లోతుగా సమీక్షించి, ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణకు తమ ప్రయత్నాలను మరింత సమర్థంగా కొనసాగిస్తాయని వెల్లడించారు.

నిరాశకు గురి కావద్దని కాంగ్రెస్ శ్రేణులకు పిలుపు
బిహార్​ ఎన్నికల ఫలితాలు ప్రధాని మోదీ, కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా, ఈసీ కలిపి చేసిన ఓట్​ చోరీని ప్రతిబింబిస్తున్నాయని కాంగ్రెస్ ఆరోపించింది. ఈ మేరకు ఎక్స్​ వేదికగా పోస్ట్ చేసిన కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లిఖార్జున ఖర్గే, బిహార్​ ప్రజల నిర్ణయాన్ని గౌరవిస్తామన్నారు. రాజ్యాంగ సంస్థలను దుర్వినియోగం చేస్తూ ప్రజాస్వామ్యాన్ని బలహీనపరిచే శక్తులకు వ్యతిరేకంగా పోరాడుతామని తెలిపారు. బిహార్​ ఎన్నికల ఫలితాలను నిశీతంగా అధ్యయనం చేసి పూర్తిగా అర్థం చేసుకున్నాక వివరంగా మాట్లాడుతామని అన్నారు. మహాగఠ్​బంధన్​కు ఓటు వేసిన బిహార్ ఓటర్లకు ధన్యవాదాలు తెలిపిన ఆయన, నిరాశకు గురి కావద్దని కాంగ్రెస్ శ్రేణులకు సూచించారు. ప్రజాస్వామ్యాన్ని, రాజ్యాంగాన్ని కాపాడేందుకు మన పోరాటం కొనసాగుతూనే ఉంటుందని చెప్పారు.

విపక్ష కూటమి 35 స్థానాలకే పరిమితం
బిహార్ ఎన్నికల్లో విపక్ష కూటమి 35 స్థానాలకే పరిమితమైంది. జంగిల్‌ రాజ్‌ నాటి చీకటి రోజులను గుర్తుచేసుకున్న ప్రజలు RJD నేతృత్వంలోని మహాగఠ్‌బంధన్‌ కూటమిని నిర్ద్వంద్వంగా తిరస్కరించారు. ఆ పార్టీ 143 స్థానాల్లో పోటీ చేసినప్పటికీ 30 స్థానాలు కూడా గెలుచుకోలేగా చతికిలపడింది. మహాగఠ్‌బంధన్ ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థి, RJD ముఖ్యనేత, లాలూప్రసాద్ యాదవ్ కుమారుడు తేజస్వీ యాదవ్ రాఘోపూర్‌లో 14వేలకు పైగా మెజారిటీతో గెలుపొందారు. ఆ నియోజకవర్గంలో ఆయనకు ఇది వరసగా మూడో విజయం. కాంగ్రెస్ 61 స్థానాల్లో పోటీ పడగా ఐదు స్థానాల గెలిచి ఘోర పరాజయాన్ని మూటగట్టుకుంది. విపక్ష కూటమిలోని వామపక్ష పార్టీలను ప్రజలు ఆదరించలేదు. లాలూ మరో కుమారుడు, జేజేడీ అభ్యర్థి తేజ్ ప్రతాప్ యాదవ్ మహువాలో వెనుకబడ్డారు. ఎంఐఎం పార్టీ ఐదు స్థానాల్లో గెలుపొందింది.

ఇక అధికార NDA కూటమి అఖండ మెజార్టీతో గెలుపొందింది. 243 అసెంబ్లీ స్థానాల్లో సాధారణ మెజారిటీ 122 కాగా 203 స్థానాల్లో విజయదుందుభి మోగించింది. బీజేపీ, జేడీయూ, ఎల్జేపీ-రామ్‌విలాస్ పాసవాన్‌, హిందూస్తానీ ఆవామ్ మోర్చా, రాష్ట్రీయ లోక్‌మోర్చా పార్టీలు ఎన్డీఏ కూటమిగా ఏర్పడి ఎన్నికల్లో పోటీ చేశాయి. బీజేపీ, జేడీయూ చెరో 101 స్థానాల్లో పోటీ చేయగా కేంద్ర మంత్రి చిరాగ్ పాసవాన్ నేతృత్వంలోని ఎల్జేపీ-రామ్‌విలాస్ పార్టీ 29 చోట్ల బరిలో నిలిచింది. హిందూస్తానీ ఆవామ్ మోర్చా, రాష్ట్రీయ లోక్‌మోర్చాలు చెరో ఆరు స్థానాల్లో పోటీ చేశాయి. బీజేపీ 90, జేడీయూ 80, ఎల్జేపీ-రామ్‌విలాస్ పార్టీ, 17 స్థానాల్లో గెలుపొందాయి. హిందూస్తానీ ఆవామ్ మోర్చా 5, రాష్ట్రీయ లోక్‌మోర్చా 4 చోట్ల విజయం సాధించాయి.

TAGGED:

BIHAR ELECTION 2025 RESULT
RAHUL GANDHI ON BIHAR ELECTION
RAHUL GANDHI ON ELECTION RESULTS
RAHUL GANDHI ON ELECTION COMMISSION
BIHAR ELECTION 2025 RESULT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

విమానాశ్రయాన్ని తలపించేలా సికింద్రాబాద్​ రైల్వే స్టేషన్​ - మరో 13 నెలల్లో నిర్మాణం పూర్తి!

Bigg Boss 9 Telugu Day 61 Episode: ఇమ్మాన్యుయేల్​ "మూడోసారి" కెప్టెన్​ - దివ్యపై భరణి ఫైర్​ - వేరే లెవల్​గా కెప్టెన్సీ టాస్క్​!

ఆదర్శ గ్రామాలు : ఈ తండాల్లో ఒక్కో ఇంట్లో ఇద్దరు, ముగ్గురు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు

హైవేలపై క్యూ ఆర్​ కోడ్​ బోర్డులు - స్కాన్​ చేస్తే చాలు మీకు కావాల్సిన సమాచారం మీ చేతిలో

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.