'నిద్రపట్టడం లేదు- మా అబ్బాయిని అరెస్టు చేస్తారేమో'- కాక్రోచ్ పార్టీ అభిజీత్ తల్లిదండ్రుల ఆందోళన

కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ వ్యవస్థాపకుడి తల్లిదండ్రుల్లో టెన్షన్- రాజకీయాలంటే తమకు ఇష్టం లేదని స్పష్టీకరణ- అభిజీత్ ఉద్యోగం చేసుకుంటేనే మంచిదని వెల్లడి- ఇంజినీరింగ్ కష్టంగా అనిపించి మాస్ మీడియాలో చేరాడన్న తల్లి

Published : May 22, 2026 at 2:08 PM IST

Abhijeet Deepke Parents Interview : కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) అనేది ప్రస్తుతం భారతదేశంలో సోషల్ మీడియాను ఊపేస్తున్న ఒక ఆన్‌లైన్ వ్యంగ్య, రాజకీయ నిరసన ఉద్యమం. దీని వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దీప్కే ప్రస్తుతం అమెరికాలోని బోస్టన్ యూనివర్సిటీలో పబ్లిక్ రిలేషన్స్‌లో మాస్టర్స్ డిగ్రీ చదువుతున్నారు. ఆయన అమెరికా నుంచే డిజిటల్‌గా ఈ ఉద్యమాన్ని నడిపిస్తున్నారు. గతంలో ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీతో అభిజీత్‌కు సంబంధం ఉంది. సీజేపీగా ప్రాచుర్యం పొందిన ఈ రాజకీయ నిరసన ఉద్యమ సంస్థ‌కు ఇప్పుడు ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఫాలోవర్ల సంఖ్య 1.90 కోట్లు దాటింది. అభిజీత్ నడిపిస్తున్న కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ గురించి ఇంటి పొరుగువాళ్ల ద్వారా ఆయన తల్లిదండ్రులు భగవాన్ దీప్కే, అనితా దీప్కేలకు తెలిసింది. దీంతో మహారాష్ట్రలోని ఛత్రపతి శంభాజీనగర్‌లో నివసిస్తున్న వారిలో ఆందోళన మొదలైంది. ఈ రాజకీయ నిరసన ఉద్యమాన్ని నడుపుతున్నందుకు తమ కుమారుడు ఇబ్బందుల్లో పడతాడేమో, అరెస్టు అవుతాడేమో అని వారు తీవ్ర భయాందోళనలకు గురవుతున్నారు. కుమారుడిని రాజకీయాల్లోకి పంపడానికి, తాము సుముఖంగా లేమని భగవాన్ దీప్కే, అనితా దీప్కే ఓ మీడియా సంస్థకు తెలిపారు. సీజేపీ పేరుతో అభిజీత్ నిరసన ఉద్యమాన్ని నిర్వహిస్తున్నాడని తెలిసినప్పటి నుంచి తమకు నిద్ర పట్టడం లేదన్నారు.

రెండు రాత్రులుగా నిద్ర పట్టలేదు : అభిజీత్‌ తండ్రి

"అభిజీత్‌ సోదరి ఇప్పటికే అమెరికాలో స్థిరపడింది. దీంతో అతడు అమెరికాలోని సోదరి వద్దకు వెళ్లి, అక్కడే ఉంటూ చదువుకుంటున్నాడు. జర్నలిజం/పబ్లిక్ రిలేషన్స్ కోర్సును చేస్తున్నాడు. నా కుమారుడు అభిజీత్‌ పుణె లేదా దిల్లీలో ఉద్యోగం చేయాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. మా అభిజీత్‌ ప్రారంభించిన సీజేపీపై సోషల్ మీడియాలో వెల్లువెత్తిన ప్రచారాన్ని చూసి నాకు ఆందోళన కలిగింది. ఆన్‌లైన్ రాజకీయ నిరసన ఉద్యమంతో మా అబ్బాయి ఫేమస్ కావడంతో మాకు టెన్షన్ పెరిగింది. ఎందుకంటే రాజకీయ వ్యవహారాలపై నిరసనలు తెలిపే వాళ్లను అరెస్టు చేస్తుంటారు. అమెరికా నుంచి భారతదేశానికి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత అరెస్టు అవుతాననే భయాన్ని పలు ఇంటర్వ్యూలలో స్వయంగా మా కుమారుడు అభిజీత్ దీప్కేనే వ్యక్తం చేశాడు. మా వాడికి ఏమవుతుందోననే ఆందోళనతో గత రెండు రాత్రులుగా నాకు నిద్ర పట్టలేదు. నాకు రాజకీయాలంటే నచ్చవు. వాటిపై అస్సలు ఆసక్తి లేదు"
--భగవాన్ దీప్కే, అభిజీత్ దీప్కే తండ్రి

ఇంజినీరింగ్ కష్టంగా అనిపించి మాస్ మీడియాలో చేరాడు : అభిజీత్ తల్లి
'మా కుమారుడు అభిజీత్‌కు ఇంజినీరింగ్ కష్టంగా అనిపించింది. దీంతో మాస్ మీడియా, జర్నలిజం వైపు వెళ్లాడు.
దేశంలోని చాలా మంది ప్రముఖుల కంటే మా అబ్బాయికి సోషల్ మీడియాలో ఎక్కువ మంది ఫాలోవర్లు ఉన్నారని నా మనవళ్లలో ఒకరు నాతో చెప్పారు. గతంలో అతడు ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీతో కలిసి పనిచేశాడు. అప్పుడు కూడా రాజకీయాలు మనకొద్దని, ఏదైనా సేవా రంగంలోకి వెళ్లాలని నేను అభిజీత్‌కు సూచించాను. అభిజీత్ రాజకీయాలకు దూరంగా ఉండి, ఉద్యోగం సంపాదించడంపై దృష్టి పెట్టాలని మేం కోరుకుంటున్నాం. రాజకీయాల్లో కొనసాగాలా వద్దా అనేది అతడి నిర్ణయం. మా అబ్బాయి గురించి నాకు ఆందోళనగా ఉంది' అని అభిజీత్ తల్లి అనితా దీప్కే తెలిపారు.

పరాన్నజీవులు, బొద్దింకలు : మే 15న సీజేఐ వ్యాఖ్యలు
తనకు దిల్లీ హైకోర్టులో సీనియర్ న్యాయవాది హోదాను కల్పించాలని కోరుతూ న్యాయవాది సంజయ్ దూబే సుప్రీంకోర్టులో ఒక పిటిషన్‌ను దాఖలు చేశారు. దీనిపై 2026 మే 15న సుప్రీంకోర్టులో విచారణ జరగగా, భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి (సీజేఐ) జస్టిస్ సూర్యకాంత్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. న్యాయ వ్యవస్థపై దాడి చేసే పరాన్నజీవులు ఇప్పటికే సమాజంలో ఉన్నారని ఆయన మండిపడ్డారు. 'ఎటువంటి ఉద్యోగం దొరకక, వృత్తిలో చోటు సంపాదించుకోలేక బొద్దింకల్లా తిరుగుతున్న కొంతమంది యువతను మీరు చూశారా? వారిలో కొందరు మీడియాగా, మరికొందరు సోషల్ మీడియాగా, ఇంకొందరు ఆర్‌టీఐ కార్యకర్తలుగా మారి అందరిపై దాడులు చేయడం ప్రారంభిస్తున్నారు. మీరు అలాంటి వారితో చేతులు కలపాలని అనుకుంటున్నారా?' అని సీజేఐ వ్యాఖ్యానించారు. దీంతో తన పిటిషన్‌ను సంజయ్ దూబే వెనక్కి తీసుకున్నారు. ఈ వ్యాఖ్యలపై వివాదం తలెత్తడంతో సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్ స్పష్టతను ఇస్తూ, మరుసటి రోజే అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేశారు. నిరుద్యోగ యువతను విమర్శించడం తన ఉద్దేశం కాదని, నకిలీ, దొంగ డిగ్రీలతో న్యాయవాద వృత్తిలోకి దూరిన వారిని మాత్రమే తాను పరాన్నజీవులుగా విమర్శించానని ఆయన స్పష్టం చేశారు. 2026 మే 15న సుప్రీంకోర్టులో ఈ విచారణ జరిగిన మరుసటి రోజే (మే 16న) కాక్రోచ్ జనతా పార్టీని ఏర్పాటు చేశానని అభిజీత్ దీప్కే అంటున్నారు. మొత్తం మీద కాక్రోచ్ (బొద్దింక) పేరు, గుర్తులతో అభిజీత్ ప్రారంభించిన ఆన్‌లైన్ రాజకీయ నిరసన వేదిక కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ పెను సంచలనం సృష్టించింది.

సీజేపీ నిలిపివేత : మరో హ్యాండిల్‌లో 'కాక్రోచ్ ఈజ్ బ్యాక్'
కాక్రోచ్ జనతా పార్టీకి చెందిన ఎక్స్ (X) ఖాతాను గురువారం భారత్ నిలిపివేశారు. దీంతో అది వెంటనే, బొద్దింకలు చావవు అనే ట్యాగ్‌లైన్‌తో కాక్రోచ్ ఈజ్ బ్యాక్ అనే మరో హ్యాండిల్‌లో వచ్చింది. ఈవిషయాన్ని ఓ భారతీయ వార్తా సంస్థకు అభిజీత్ దీప్కే చెప్పారు. ఒక రోజు క్రితమే సీజేపీ ఖాతాను హ్యాక్ చేయడానికి ప్రయత్నాలు జరిగాయని, దాన్ని నిలిపివేస్తారని తాను ముందే ఊహించానని ఆయన తెలిపారు. ఇది ప్రభుత్వం తనకు తాను చేసుకున్న తప్పిదమని ఆయన మండిపడ్డారు. అందుకే తాను కాక్రోచ్ ఈజ్ బ్యాక్ అనే పేరుతో Xలో కొత్త ఖాతాను ప్రారంభించానని అభిజీత్ తెలిపారు. తమ బృందం ఈ విషయాన్ని చట్టపరంగా ముందుకు తీసుకెళ్తుందన్నారు.

