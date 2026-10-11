దేశంలో 1975 తర్వాత మళ్లీ ఎమర్జెన్సీని చూస్తున్నాం: సౌరవ్ దాస్
Sourav Das Slams Modi Govt : శాంతియుతంగా నిరసనలు తెలుపుతున్న తమపై పోలీసులు కేసులు పెట్టి వేధిస్తున్నారని సీజేపీ నేత సౌరవ్దాస్ ఆరోపించారు. ఇది 1975 తర్వాత మళ్లీ ఎమర్జెన్సీని తలపిస్తోందని పేర్కొన్నారు.
Published : October 11, 2026 at 2:59 PM IST
Sourav Das Slams Modi Govt : దేశంలో 1975 తర్వాత మళ్లీ ఎమర్జెన్సీని చూస్తున్నామని కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) నేత సౌరవ్ దాస్ అన్నారు. శాంతియుతంగా నిరసన తెలిపే హక్కు కూడా ప్రజలకు లేదా? అని ఆయన ప్రశ్నించారు. శనివారం తమను మాఫియా ముఠాను అరెస్టు చేసినట్లు అదుపులోకి తీసుకున్నారని విమర్శించారు.
"శనివారం దిల్లీలో 40వేల మంది భద్రతా బలగాలను మోహరించారు. నక్సల్స్ ప్రభావిత ప్రాంతాలు, జమ్మూకశ్మీర్ సరిహద్దుల నుంచి బలగాలను రప్పించారు. దిల్లీలో రైళ్లు, మెట్రో సర్వీస్లను రద్దు చేసి ప్రజలను ఇబ్బందిపెట్టారు. విమానంలో వస్తున్న మమ్మల్ని ఓ మాఫియా ముఠాను అరెస్టు చేసినట్లు చేశారు. మా సెల్ఫోన్స్ తీసుకుని, ఎవరితో మాట్లాడకుండా చేశారు. ప్రైవేటు వాహనాల్లో ఒక్కొక్కరిని ఒక్కో ప్రాంతానికి తీసుకెళ్లారు. కనీసం మా న్యాయవాదులను సంప్రదించే అవకాశం కూడా ఇవ్వలేదు. ఎవరికీ ఎలాంటి సమాచారం ఇవ్వకుండా నిర్బంధించి, మా హక్కులను హరించారు. అంటే శాంతియుతంగా నిరసన తెలిపే హక్కు ప్రజలకు లేదా? ఇప్పుడు దేశంలో 1975 తర్వాత మళ్లీ ఎమర్జెన్సీని చూస్తున్నాం. ఇప్పటికే దేశంలో 13 కోట్ల మంది ఓట్లను తొలగించారు. ప్రధానంగా యువత ఓట్లను భారీ సంఖ్యలో తీసేస్తున్నారు. మోదీ, అమిత్ షా కలిసి ఈ వ్యవస్థను అవినీతి మయం చేశారు."
- సౌరవ్ దాస్, సీజేపీ నేత
ఫోన్స్ హ్యాక్ చేశారు!
సౌరవ్ దాస్ పోలీసులపై కూడా తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. తమను అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు ఫోన్లు లాక్కొని హ్యాకింగ్, క్లోనింగ్ చేశారని ఆరోపించారు. తమ సీజేపీ ముంబయి కో-ఆర్టినేటర్ ప్రణయ్ను కస్టడీలో ఉంచి హింసించారని చెప్పారు. ఇంత జరిగినప్పటికీ, కోర్టులు, మానవ హక్కుల సంస్థలు స్పందించడం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. అంతేకాదు శనివారం విధుల్లో ఉన్న పోలీసులు ఎవరికీ నేమ్ బ్యాడ్జీలు లేవని సౌరవ్ దాస్ అన్నారు. అంతేకాదు వారు నిష్పక్షపాతంగా వ్యవహరిస్తున్న జర్నలిస్టులపై కేసులు పెట్టి, బంధించి, వేధిస్తున్నారని ఆరోపించారు. అయితే నిర్బంధాలు, కేసులతో తమ పోరాటాన్ని ఆపలేరని, సీఈసీ పదవికి జ్ఞానేశ్ కుమార్ రాజీనామా చేసేంత వరకు తమ నిరసనలు కొనసాగుతాయని తేల్చిచెప్పారు. ఏదేమైనప్పటికీ శాంతియుతంగా నిరసన కొనసాగించాలని సీజేపీ కార్యకర్తలకు విజ్ఞప్తి చేశారు.
#WATCH | Delhi: Cockroach Janta Party (CJP) Chief Spokesperson Saurav Das says, "They seized our phones but did not provide a seizure memo... We suspect our phones were hacked or cloned. Just as has happened to other activists over the years, we fear they may have hacked into our devices to plant documents or other material to be presented later as evidence... We want to state here that our phones have likely been compromised..."— ANI (@ANI) October 11, 2026