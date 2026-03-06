ETV Bharat / bharat

పర్షియన్ గల్ఫ్‌‌‌లో ఇరుక్కుపోయిన వేలాది నౌకలు, ఆయిల్ ట్యాంకర్లు- హార్ముజ్‌ను ఇరాన్ మూసేయడంతో రాకపోకలకు అంతరాయం- మేం భయపడలేదు- 'ఈటీవీ భారత్‌' తో నౌక కెప్టెన్ రామన్ కపూర్‌ వెల్లడి

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 6, 2026 at 8:59 PM IST

3 Min Read
Captain Raman Kapoor On Persian Gulf : ఇరాన్, అమెరికా - ఇజ్రాయెల్ సైనిక ఘర్షణతో పెద్దసంఖ్యలో వాణిజ్య నౌకలు, ఆయిల్ ట్యాంకర్లు గల్ఫ్ దేశాల్లో చిక్కుకుపోయాయి. వీటిలో చాలావరకు నౌకలు, ట్యాంకర్లు పర్షియన్ గల్ఫ్, గల్ఫ్ ఆఫ్ ఒమన్ మధ్యనున్న ప్రాంతంలోనే ఇరుక్కుపోయాయి. పలు భారతీయ నౌకలతో పాటు నావికులు కూడా అక్కడ ఆగిపోవాల్సి వచ్చింది. ఇందులో కొన్ని నౌకలు, ట్యాంకర్లు లోడింగ్‌ కోసం వెళ్తుండగా, మరికొన్ని ఇప్పటికే లోడ్‌తో ఉన్నాయి.

ఈ నేపథ్యంలో ఇరాక్‌లోని సమస్యాత్మక పర్షియన్ గల్ఫ్‌‌‌లో పెద్దసంఖ్యలో భారతీయ సిబ్బందితో ఇరుక్కుపోయిన ఓ నౌకకు కెప్టెన్‌గా వ్యవహరిస్తున్న రామన్ కపూర్ 'ఈటీవీ భారత్'తో మాట్లాడారు. ప్రస్తుతం గల్ఫ్ సముద్ర జలాల్లో నెలకొన్న పరిస్థితులను ఆయన కళ్లకు కట్టేలా వివరించారు. ఇరాన్ - అమెరికా యుద్ధం వల్ల సముద్ర రవాణాపై పడిన ప్రభావం గురించి చెప్పారు.

అకస్మాత్తుగా యుద్ధం- ఇరుక్కుపోయిన నౌక
కెప్టెన్ రామన్ కపూర్ హిమాచల్‌ప్రదేశ్​లోని కులూ జిల్లా జల్లూగ్రాన్ గ్రామస్థుడు. ప్రస్తుతం ఆయన నడుపుతున్న నౌకలో 23 మంది భారతీయ సిబ్బంది ఉన్నారు. ఈ నౌక ఒక యూఏఈ దేశ కంపెనీకి చెందింది. కానీ దీన్ని ఫ్లీట్ మేనేజ్‌మెంట్ లిమిటెడ్ అనే భారతీయ కంపెనీ నిర్వహిస్తోంది. ప్రస్తుతం మార్షల్ ఐలాండ్స్ దేశ జెండాతో ఈ నౌక పర్షియన్ గల్ఫ్‌‌‌లో ప్రయాణిస్తోంది. ఈ నౌక ఇరాక్‌కు వెళ్లి ఇంధనం నింపుకొని భారతదేశానికి బయలుదేరింది. అంతలోనే అకస్మాత్తుగా ఇరాన్ - అమెరికా యుద్ధం మొదలైంది. కీలకమైన హార్ముజ్ జలసంధిని ఇరాన్ మూసేసింది. దీంతో కెప్టెన్ రామన్ కపూర్ నడుపుతున్న నౌక ఇరాక్‌ పరిధిలోని పర్షియన్ గల్ఫ్‌‌‌లో ఇరుక్కుపోయింది. తదుపరి మార్గదర్శకాలు ఇచ్చేవరకు అక్కడే ఉండాలని, ఎటూ కదలొద్దని భారత విదేశాంగ శాఖ నుంచి కెప్టెన్ రామన్ కపూర్‌కు సూచన వెళ్లింది.

మేం చూస్తుండగానే, ఒక నౌకపై మిస్సైల్ దాడి
"ప్రస్తుతానికి మేం ఇరాక్‌లోని ఉమ్మ్ ఖస్ర్ పోర్ట్‌లో సేఫ్‌గానే ఉన్నాం. కానీ యుద్ధం వల్ల ఇక్కడ కొంత అనిశ్చిత పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. పర్షియన్ గల్ఫ్‌‌‌లో నౌకలు, చమురు ట్యాంకర్ల రవాణాకు తీవ్ర అంతరాయం కలుగుతోంది. చాలా మిస్సైళ్లు మా నౌక పైనుంచి వెళ్లాయి. మా నౌకకు కొద్ది దూరంలో కొన్ని ఎటాక్స్ కూడా జరిగాయి. మేం చూస్తుండగానే, ఒక నౌకపై మిస్సైల్ దాడి జరిగింది. ఆ నౌక ధ్వంసమైంది. దాని ఫొటోలు కూడా నేను తీశాను. అందుకే, ప్రమాదం పొంచి ఉన్నట్టు అనిపిస్తోంది. ఇక ఇదే సమయంలో భయపడొద్దని మా కంపెనీ తరఫు వాళ్లు ధైర్యం చెబుతున్నారు" అని కెప్టెన్ రామన్ కపూర్‌ తెలిపారు.

భయపడలేదు- మాన్యువల్ ప్రకారం నడుచుకున్నాం!
"ఈ యుద్ధం వల్ల భారత్ జెండా కలిగిన దాదాపు 37 నౌకలు పర్షియన్ గల్ఫ్‌లో ఇరుక్కుపోయాయి. దీంతో ఆ నౌకల్లోని క్రూ సిబ్బంది తీవ్ర అసౌకర్యానికి గురవుతున్నారు. వేలాది మంది నావికులు, నౌకల్లోని సిబ్బంది ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తోంది. నాకు నౌకలను నడపడంలో 28 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. దీనివల్ల ఇప్పటిదాకా 90కిపైగా దేశాలను సందర్శించే అవకాశం లభించింది. క్లిష్ట పరిస్థితులు ఎదురైనప్పుడు నౌకను నడిపే కెప్టెన్ తీసుకునే సముచిత నిర్ణయాలే, అందులోని క్రూ‌ సిబ్బందికి గొప్ప బలంగా మారుతాయి. ఇప్పుడు అలాంటి సంక్షోభ పరిస్థితినే మా నౌక ఎదుర్కొంటోంది. అయినా మేం ఏమాత్రం భయపడకుండా, మాన్యువల్ ప్రకారం నడుచుకున్నాం. నౌకకు, మాకు రిస్క్ లేకుండా జాగ్రత్తపడ్డాం" అని కెప్టెన్ రామన్ కపూర్‌ వివరించారు.

మా కొడుకు క్షేమంగా తిరిగొస్తే చాలు : కెప్టెన్ రామన్ కపూర్‌ తండ్రి
మరోవైపు హిమాచల్‌ప్రదేశ్‌‌లోని జల్లూగ్రాన్ గ్రామంలో కెప్టెన్ రామన్ కపూర్‌ క్షేమం కోసం ఆయన తల్లిదండ్రులు ప్రార్థనలు చేస్తున్నారు. తమ కుమారుడు ఇంటికి క్షేమంగా తిరిగొస్తే చాలు అని ఆయన తండ్రి తెలిపారు. తమ కుమారుడు సేఫ్‌గానే ఉన్నాడనే సందేశం విని మనసు తేలికపడిందన్నారు.

ఫిబ్రవరి 28న ఇరాన్, అమెరికా - ఇజ్రాయెల్ సైనిక ఘర్షణ మొదలైంది. దీంతో అమెరికాపై ఒత్తిడి పెంచే లక్ష్యంతో హార్ముజ్ జలసంధిని ఇరాన్ మూసివేసింది. ఆ జలసంధి మీదుగా రాకపోకలు సాగించేందుకు యత్నించే నౌకలు, చమురు ట్యాంకర్లపై ఇరాన్ దాడులు చేస్తోంది. దీంతో వేలాది నౌకలు, ట్యాంకర్లు మిడిల్ ఈస్ట్ పరిధిలోని సముద్ర జలాల్లో ఇరుక్కుపోయాయి.

భారత్‌ పోర్టులు అమెరికా వాడుతోందంటూ దుష్ప్రచారం- అవాస్తవాలని విదేశాంగ శాఖ స్పష్టం

యుద్ధం ఎఫెక్ట్: సముద్ర మార్గాల్లో చిక్కుకుపోయిన 37 భారత నౌకలు, 1,109 మంది నావికులు

