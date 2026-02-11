కేంద్రం, మోదీపై ఆరోపణలు- రాహుల్ గాంధీకి ప్రివిలేజ్ నోటీసులు ఇస్తామన్న రిజిజు
సభను తప్పుదారి పట్టించినందుకు కాంగ్రెస్ నేత రాహుల్ గాంధీకి ప్రివిలేజ్ నోటీసులు ఇస్తామన్న కేంద్రం- ఈ మేరకు కేంద్రమంత్రి కిరణ్ రిజిజు వెల్లడి
Published : February 11, 2026 at 9:16 PM IST
Kiren Rijiju on Rahul Gandhi : కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీపై కేంద్రమంత్రి కిరణ్ రిజిజు మండిపడ్డారు. లోక్సభలో ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఉన్న రాహుల్ గాంధీ కేంద్ర ప్రభుత్వం, ప్రధాని నరేంద్ర మోదీపై తప్పుడు, నిరాధారమైన ఆరోపణలు చేశారని విమర్శించారు. అలాగే సభను తప్పుదారి పట్టించినందుకు విపక్షనేతపై ప్రివిలేజ్ నోటీసు ఇస్తామని తెలిపారు.
"సభను తప్పుదారి పట్టించినందుకు, ప్రభుత్వం, ప్రధాని మోదీపై నిరాధారమైన ఆరోపణలు చేసినందుకు విపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీపై మేము ప్రివిలేజ్ నోటీసు దాఖలు చేయబోతున్నాం. లోక్సభ, రాజ్యసభలో విధానపరమైన ప్రవర్తనకు చాలా స్పష్టమైన నియమాలు ఉన్నాయి. ఒక ఎంపీ మరొక ఎంపీపై తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేయాలని అనుకున్నప్పుడు ముందుగా నోటీసు ఇవ్వాలి. ప్రధాని మోదీ దేశాన్ని, దేశ ప్రయోజనాలను అమ్మేశారని చెబుతూ రాహుల్ పనికిమాలిన, తప్పుడు ఆరోపణలు చేశారు. అలాగే కేంద్రమంత్రి హర్దీప్ సింగ్ పూరీపై ఎటువంటి నోటీసు ఇవ్వకుండానే రాహుల్ తీవ్రమైన ఆరోపణ చేశారు." అని కిరణ్ రిజిజు స్పష్టం చేశారు.
అలాగే కేంద్ర బడ్జెట్పై చర్చ సందర్భంగా తన ప్రసంగం తర్వాత రాహుల్ సభ నుంచి వెళ్లిపోవడాన్ని రిజిజు తీవ్రంగా తప్పుపట్టారు."రాహుల్ గాంధీ ఉద్దేశపూర్వకంగానే తన ప్రసంగం అయిన వెంటనే సభ నుంచి వెళ్లిపోతారు. పదే పదే ఇలాగే చేస్తున్నారు. రాహుల్ ప్రసంగం సాధారణంగా అబద్ధాలు, ఆరోపణలతో నిండి ఉంటుంది. అందుకే ఆయన సభ నుంచి వెళ్లిపోతారు. కేంద్రమంత్రి సమాధానం వినడానికి ఎప్పుడూ సభలో ఉండరు. లోక్సభలో ప్రతిపక్ష నాయకుడి స్థానానికి తగిన నేత కాంగ్రెస్లో లేకపోవడం దురదృష్టకరం. రాహుల్ గాంధీ అబద్ధాలను బయట ఎదుర్కొంటాం. అయితే సభా హక్కులను ఉల్లంఘించింనందుకు ఆయనపై ప్రివిలేజ్ నోటీసు ఇస్తాం." అని రిజిజు స్పష్టం చేశారు.
దేశాన్ని ఎవరూ అమ్మలేరు, ఎవరూ కొనలేరు : కిరణ్ రిజిజు
అలాగే ఇండియా - యూఎస్ మధ్యంతర వాణిజ్య ఒప్పందం ద్వారా భారత మాతను కేంద్ర ప్రభుత్వం అమ్మేసిందని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ చేసిన విమర్శలపైనా కిరణ్ రిజిజు స్పందించారు. భారతదేశాన్ని ఎవరూ అమ్మలేరు, ఎవరూ కొనలేరని ఎద్దేవా చేశారు. దేశాన్ని కొనడం లేదా అమ్మడం గురించి ఎవరూ ఆలోచించలేరని రాహుల్కు చురకలంటించారు.
"కేంద్ర బడ్జెట్పై చర్చ సందర్భంగా రాహుల్ గాంధీ ఎటువంటి ఆధారాలు లేకుండా, ఎటువంటి నోటీసు ఇవ్వకుండా ప్రభుత్వం, మోదీ, కేంద్రమంత్రి హర్దీప్సింగ్ పూరీపై ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. రాహుల్ ప్రసంగమంతా అబద్దాలే. దాన్ని రికార్డుల నుంచి తొలగించాలి. అలాగే రాహుల్ ఉపయోగించిన అన్ పార్లమెంటరీ పదాలు, ముఖ్యంగా ఆయన చెప్పిన అబద్ధాలు, చేసిన తప్పుడు ఆరోపణలు అన్నింటిని తొలగించాలి. ఈ దేశాన్ని ఎవరూ అమ్మలేరు, ఎవరూ కొనలేరు."
--కిరణ్ రిజిజు, కేంద్ర మంత్రి
'రాహుల్ నిరంకుశ ఆరోపణలు చేస్తున్నారు'
రాహుల్ గాంధీ ముందస్తు నోటీసు ఇవ్వకుండానే కేంద్ర మంత్రి హర్దీప్ సింగ్ పూరీపై తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేశారని రిజిజు మండిపడ్డారు. అలాగే విపక్ష నేత నిరంకుశ ఆరోపణలు చేస్తున్నారని విమర్శించారు. "రాహుల్ ఎటువంటి నోటీసు ఇవ్వకుండానే మంత్రి హర్దీప్ సింగ్ పూరీపై తీవ్రమైన ఆరోపణ చేశారు. ఇది సభా హక్కుల ఉల్లంఘనే. మేము స్పీకర్కు రాహుల్పై ప్రివిలేజ్ నోటీసు ఇస్తాం. బడ్జెట్పై చర్చకు విపక్షనేత రాహుల్ ఎటువంటి ఉపయోగకరమైన సహకారం అందించలేదు. ఆయన కేవలం విచిత్రమైన ఆరోపణలు మాత్రమే చేశారు. ఈరోజు సాయంత్రం 5 గంటలకు ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ బడ్జెట్పై సమాధానం ఇస్తారని రాహుల్కు నేను చెప్పాను. ఆ సమయంలో సభలో ఉండాలని ఆయన్ను కోరాను. తన ప్రసంగం అయిన వెంటనే రాహుల్ సభ నుంచి బయటకు వెళ్లిపోయారు. ఒక సభ్యుడు ప్రసంగం చేసిన వెంటనే సభ నుంచి బయటకు వెళ్లకూడదనే నియమం ఉంది." అని కిరణ్ రిజిజు వ్యాఖ్యానించారు.
కేంద్రంపై రాహుల్ విమర్శల దాడి
భారత్ - అమెరికా మధ్యంతర ట్రేడ్ డీల్ ద్వారా భారత మాతను కేంద్ర ప్రభుత్వం అమ్మేసిందని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ ఆరోపించారు. దేశ ఇంధన భద్రతను అమెరికా చేతుల్లో పెట్టి, రైతుల ప్రయోజనాలను ఫణంగా పెట్టి సర్కారు హోల్సేల్గా సరెండర్ అయిపోయిందని దుయ్యబట్టారు. బుధవారం లోక్సభలో కేంద్ర బడ్జెట్పై చర్చ సందర్భంగా రాహుల్ ఈ విమర్శలు చేశారు. ఈ క్రమంలో రాహుల్పై కిరణ్ రిజిజు మండిపడ్డారు.