ETV Bharat / bharat

'2021లో డీఎంకే ఓడిన సీట్లను మాకు ఇవ్వాలి- అధికారంలో వాటా కూడా కావాలి'- స్టాలిన్ వ్యాఖ్యల వేళ కాంగ్రెస్ డిమాండ్

Tamilnadu Assembly Election 2026 : ఆసక్తిగా తమిళనాడు రాజకీయాలు- తమకు అధికారంలో వాటా కావాలని మరోసారి డిమాండ్ చేసిన కాంగ్రెస్- అలాగే డీఎంకే గత ఎన్నికల్లో ఓడిన సీట్లు ఇవ్వాలన్న హస్తం పార్టీ

Manickam Tagore
Manickam Tagore (Source : ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 14, 2026 at 9:07 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Congress Demand Power Sharing In Tamilnadu : తమిళనాడు ప్రభుత్వ అధికారంలో తమకు వాటా కావాలని మరోసారి కాంగ్రెస్ పార్టీ డిమాండ్ చేసింది. 2021లో జరిగిన తమిళనాడు శాసనసభ ఎన్నికల్లో డీఎంకే ఓడిపోయిన సీట్లను మాత్రమే తాము కోరుతున్నామని స్పష్టం చేసింది. ఈ మేరకు విరుద్‌నగర్ ఎంపీ, కాంగ్రెస్ అగ్రనాయకుడు మాణికం ఠాగూర్ ఎక్స్‌లో పోస్ట్ పెట్టారు. కాగా, తమిళనాడుకు సంబంధించినంత వరకు అధికారంలో వాటా అనేది సాధ్యపడదని ఇటీవలే ఓ కార్యక్రమంలో డీఎంకే నాయకుడు, సీఎం స్టాలిన్ వ్యాఖ్యానించారు. అంతలోనే అధికారంలో వాటా కోసం కాంగ్రెస్ నేత మాణికం ఠాగూర్ మరోసారి డిమాండ్ చేయడం రాజకీయ వర్గాల్లో ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.

అధికారంలో వాటా తప్పనిసరి
ఈ ఏడాది జరగబోయే తమిళనాడు శాసనసభ ఎన్నికల్లో డీఎంకే 170 స్థానాల్లో పోటీ చేస్తుందని రాష్ట్ర మంత్రి రాజా కన్నప్పన్ ఫిబ్రవరి 13న మదురైలో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో వ్యాఖ్యానించారు. అందులో 160 సీట్లలో డీఎంకే విజయం సాధిస్తుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ ఎంపీ మాణికం ఠాగూర్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. 2021లో జరిగిన తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో డీఎంకే ఓడిపోయిన సీట్లనే తమ పార్టీ అడుగుతోందని అన్నారు.

"2021లో మీరు (డీఎంకే) 173 సీట్లలో పోటీ చేసి 133 స్థానాల్లో విజయం సాధించారు. ఆ ఎన్నికల్లో డీఎంకే గెలవని సీట్లను మేము (కాంగ్రెస్) కోరుతున్నాం. అధికార భాగస్వామ్యం కూడా కావాలి. అధికారంలో వాటా మా పార్టీ హక్కు. ప్రజలే ఆ విషయాన్ని నిర్ణయిస్తారు" అని ఎక్స్‌లో పోస్ట్ పెట్టారు. దానికి మంత్రి రాజకన్నప్పన్ మాట్లాడిన వీడియోను అటాచ్ చేశారు.

అధికారంలో వాటా డిమాండ్ చేస్తున్న కాంగ్రెస్
తమిళనాడులో మరికొన్ని నెలల్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్న నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈసారి తమకు ఎక్కువ సీట్లు ఇవ్వాలని డీఎంకేను కోరుతోంది. అలాగే ఎన్నికల తర్వాత అధికారంలో కూడా తమకు వాటా ఇవ్వాలని డిమాండ్‌ చేస్తోంది. ఇదే విషయంపై డీఎంకే చీఫ్, ముఖ్యమంత్రి స్టాలిన్ ఇటీవల ఓ కార్యక్రమంలో స్పందించారు. అధికారంలో వాటా అనే వాదన తమిళనాడుకు సరిపోదని, ఆ విషయం డీఎంకే, కాంగ్రెస్‌కు తెలుసన్నారు. మధ్యలో ఉన్న కొందరు కూటమిని చీల్చేందుకు చేస్తున్న కుట్రే ఈ ప్రచారమని వ్యాఖ్యానించారు. దీన్ని కూటమిని బలహీనపరచే ప్రయత్నంగా కొట్టిపారేశారు.

అలాగే కూటమిలో అంతర్గత విభేదాలు ఉన్నాయనే ప్రచారాన్ని కూడా స్టాలిన్ ఖండించారు. డీఎంకే కూటమిలో ఎలాంటి సమస్యలు లేవని, పరస్పర అవగాహనతోనే ముందుకు సాగుతున్నామని వెల్లడించారు. కాంగ్రెస్‌తో కలిసి ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తామని స్పష్టం చేశారు. తమిళనాడు ఎప్పటి నుంచో స్వయం ప్రతిపత్తి, కేంద్రంలో సమాఖ్య వ్యవస్థ అనే సిద్ధాంతాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తోందని అన్నారు. ఇక్కడ అధికార భాగస్వామ్యం అనే భావనకు స్థానం లేదని, కూటమిలోని మిత్రపక్షాలన్నీ దీన్ని అంగీకరించాయని చెప్పారు.

గత ఎన్నికల్లో ఏయే పార్టీ ఎన్ని స్థానాల్లో పోటీ చేశాయంటే?
2021లో జరిగిన శాసనసభ ఎన్నికల్లో డీఎంకే, కాంగ్రెస్ కలిసి పోటీ చేశాయి. 173 సీట్లలో పోటీ చేసిన డీఎంకే 133 సీట్లలో విజయఢంకా మోగించింది. అలాగే 25 సీట్లలో పోటీ చేసిన హస్తం పార్టీ 18 సీట్లలో గెలుపొందింది. అయితే ఈ సారి తమకు సీట్లను పెంచమని కాంగ్రెస్ పార్టీ డీఎంకేను కోరుతోంది. అలాగే అధికారంలో వాటాను కూడా డిమాండ్ చేస్తోంది.

త్వరలో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్న తమిళనాడులో రాజకీయాలు హీటెక్కాయి. అధికార, విపక్షాలు పోటాపోటీగా తలపడుతుంటే ప్రత్యామ్నాయ శక్తిగా ఎదగాలని హీరో విజయ్ నేతృత్వంలో టీవీకే ఉవ్విళ్లూరుతోంది. చిన్న పార్టీలన్నీ ఏదో ఒక కూటమిలో చేరిపోయి ఉనికి కాపాడుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాయి. ఐదేళ్లలో తాము చేసిన అభివృద్ధి, సంక్షేమమే మళ్లీ తమ పార్టీని అధికారంలోకి తెస్తాయని డీఎంకే పార్టీ ధీమాగా ఉంది. బీజేపీతో కలిసి అధికార పీఠం అందుకుంటామని అన్నాడీఎంకే ఆశిస్తోంది. దశాబ్దాలుగా రెండు పార్టీల పాలనతో విసిగిపోయిన ప్రజలు మార్పునకు ఓటేస్తారని విజయ్‌ ఆశ పెట్టుకున్నారు.

ఎవరైనా డబ్బు ఇస్తే తీసుకోండి- కానీ ఓటు మాత్రం మాకే వేయండి: టీవీకే చీఫ్ విజయ్

తమిళనాడు ఎన్నికలు: స్టాలిన్ సంక్షేమ అస్త్రం - ఒక్కో మహిళల ఖాతాలో రూ.5,000 జమ

TAGGED:

TAMILNADU ASSEMBLY ELECTIONS 2026
DMK CONGRESS ALLIANCE TAMILNADU
TAMILNADU ASSEMBLY SEAT SHARING
TAMILNADU ASSEMBLY SEATS
TAMILNADU ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.