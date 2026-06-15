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తుదిదశలో అహ్మదాబాద్‌ విమాన ప్రమాదంపై దర్యాప్తు- AAIB నివేదిక కోసమే ఎదురుచూస్తున్నాం : కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్‌

ఎయిర్​ ఇండియా విమాన దుర్ఘటనపై స్పందించిన కేంద్ర పౌర విమానయానశాఖ మంత్రి రామ్మోహన్‌ నాయుడు- ఈ దుర్ఙటనకు సంబంధించిన దర్యాప్తు తుదిదశలో ఉందని వెల్లడి

Ram Mohan Naidu On Air India Plane Crash
Union Civil Aviation Minister Ram Mohan Naidu (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 15, 2026 at 11:26 AM IST

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Ram Mohan Naidu On Air India Plane Crash : అహ్మదాబాద్‌ ఎయిర్ ‌ఇండియా విమాన ప్రమాదానికి సంబంధించిన దర్యాప్తు తుది దశలో ఉందని కేంద్ర పౌర విమానయానశాఖ మంత్రి కింజరాపు రామ్మోహన్‌ నాయుడు తెలిపారు. అంతర్జాతీయ దర్యాప్తు విధానాలను (ప్రోటోకాల్‌లను) కచ్చితంగా పాటిస్తూ ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్ యాక్సిడెంట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ బ్యూరో (ఏఏఐబీ) త్వరలోనే తన తుది నివేదికను సమర్పించే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు. ఎయిర్ ఇండియా విమాన ప్రమాదంపై ఏఏఐబీ తుది నివేదిక కోసం తామంతా ఎదురుచూస్తున్నామని వెల్లడించారు.

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RAM MOHAN NAIDU ON AIR INDIA CRASH
AI 171 CRASH AAIB REPORT
RAM MOHAN NAIDU ON AIR INDIA CRASH

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