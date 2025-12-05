ETV Bharat / bharat

భారత్​ తటస్థంగా ఉండదు- మేం శాంతికే సపోర్ట్ చేస్తాం: ప్రధాని మోదీ

ఉక్రెయిన్ యుద్ధంపై మోదీ స్పందన- భారత్​ తటస్థంగా లేదని వెల్లడి

Modi Putin Meeting
Modi Putin Meeting (PTI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 5, 2025 at 12:48 PM IST

2 Min Read
Modi On Russia Ukraine WAr : రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధం విషయంలో భారత్​ తటస్థంగా లేదని, శాంతివైపు ఉందని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ శుక్రవారం అన్నారు. 23వ వార్షిక శిఖరాగ్ర సదస్సు సందర్భంగా జరిగిన చర్యలో రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్​ పుతిన్​తో మోదీ ఈ విషయాన్ని చెప్పారు. కేవలం చర్చలు, దౌత్యం ద్వారా ఈ వివాదం ముగియాలని ఆయన పేర్కొన్నారు. శాంతియుత పరిష్కారానికి భారత్ మద్దతు ఇస్తుందని స్పష్టం చేశారు.

మరోవైపు భారత్‌-రష్యా సంబంధాలు విశ్వాసంపై ఆధారపడి ఉన్నాయని రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్‌ తెలిపారు. హైదరాబాద్‌హౌజ్‌లో ప్రధాని నరేంద్రమోదీ-పుతిన్‌ భేటీ అయ్యారు. ఇరు దేశాల ప్రతినిధి బృందాలు సైతం సమావేశానికి హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఉక్రెయిన్‌ యుద్ధం గురించి మోదీకి పుతిన్‌ వివరించారు. ఈ సందర్భంగానే శాంతి మాత్రమే సమస్యకు పరిష్కారమని పుతిన్‌కు మోదీ స్పష్టంచేశారు. అయితే తాము ఉక్రెయిన్‌తో సంధి ఒప్పందం చేసుకోవాలని యత్నిస్తున్నామని, శాంతి పరిష్కార మార్గాలన్నిటినీ అన్వేషిస్తున్నామని పుతిన్​ చెప్పారు. బహుళ ధ్రువ ప్రపంచం కోసం పనిచేస్తామని వివరించారు. సాంకేతికత, కృత్రిమమేధ, అంతరిక్ష రంగాల్లో కలిసి పనిచేసేందుకు ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నట్లు పుతిన్‌ వెల్లడించారు.

భారత్​కు నిజమైన ఫ్రెండ్ రష్యా
రష్యా-ఉక్రెయిన్ మధ్య గత నాలుగేళ్లుగా యుద్ధం కొనసాగుతూనే ఉంది. దీని రష్యాపై పశ్చిమ దేశాలు అనేక ఆంక్షలు విధించాయి. కానీ చైనా, రష్యాకు అండగా నిలవగా, భారత్ మాత్రం శాంతిని కోరుకుంటోంది. మరోవైపు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఈ యుద్ధం ముగింపునకు శాంతి ఒప్పందాన్ని కుదర్చడానికి విశ్వ ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో పుతిన్ భారత్ పర్యటనకు రావడం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.

పుతిన్ రాక సందర్భంగా మోదీ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. రష్యాను భారతదేశానికి 'నిజమైన స్నేహితుడు' అని పేర్కొన్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా రాజకీయ గందరగోళం ఏర్పడిన వేళ, ఇరుదేశాల మధ్య ఉండాల్సిన పరస్పర విశ్వాసం ప్రాముఖ్యతను ఆయన నొక్కి చెప్పారు.

"ఉక్రెయిన్​తో యుద్ధం ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి, మేము నిరంతరం మాట్లాడుతూనే ఉన్నాం. మీరు నిజమైన స్నేహితుడిగా, ప్రతి విషయాన్ని మాకు తెలియజేస్తున్నారు. నమ్మకం గొప్ప బలమని నేను నమ్ముతున్నాను. కేవలం శాంతి మార్గంలోనే దేశాల సంక్షేమం ఉంటుంది. మనం కలిసి ఈ ప్రపంచాన్ని శాంతి మార్గంలో నడిపిద్దాం" అని ప్రధాని మోదీ అన్నారు.

సరైన దిశలో ప్రపంచం వెళ్లాలి!
రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్​తో జరిగిన సమావేశంలో మోదీ మాట్లాడుతూ, "కొవిడ్​ నుంచి ఇప్పటి వరకు ప్రపంచం అనేక సంక్షోభాలను ఎదుర్కొంది. అతి త్వరలో ఈ ప్రపంచం ఆందోళనల నుంచి విముక్తి పొందుతుందని, ప్రపంచం సరైన దిశలో వెళ్తుందని ఆశిస్తున్నాను" అని మోదీ అన్నారు.

వ్లాదిమిర్ పుతిన్ మాట్లాడుతూ, "ముందుగా నన్ను ఆహ్వానించినందుకు ధన్యవాదాలు. ఉక్రెయిన్​తో జరుగుతున్న యుద్ధం గురించి నేను వివరంగా చెప్తాను. శాంతి ఒప్పందం కోసం అమెరికాతో సహా మరికొందరు భాగస్వాములతో చర్చలు జరుపుతున్నాం. ఈ యుద్ధానికి ఒక పరిష్కారం కనుగొనేందుకు మీరు చూపిన శ్రద్ధకు ధన్యవాదాలు. వాస్తవానికి ఇక్కడ శాంతి గురించిన పదాలు ముఖ్యం కాదు. సారాంశమే ప్రధానం. మేము దానిని నిజంగా అప్రిసియేట్ చేస్తాం" అని అన్నారు. కాగా, మోదీ-పుతిన్​ గత 11 ఏళ్లలో ఏకంగా 19 సార్లు సమావేశమయ్యారు. వీరి హయాంలో ఇరుదేశాల ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు మరింత పటిష్టమయ్యాయని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

